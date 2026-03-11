“Está dentro das regras?”: técnico do Leverkusen questiona tática controversa do Arsenal antes do clássico da Liga dos Campeões

Na coletiva de imprensa antes do confronto entre o Arsenal e o Bayer Leverkusen, o técnico do B04 questionou se essa conduta não deveria ser punida com mais severidade pelos árbitros.

“Fazemos bloqueios para criar espaço para outros jogadores. Às vezes, isso acontece longe da bola. E, pelo que entendo de futebol, quando você faz um bloqueio corporal, a bola deve estar em jogo”, disse o técnico de 53 anos. “Todos nós fazemos isso. Só me pergunto: é dentro das regras bloquear sem que a bola esteja perto de você?”

Ao mesmo tempo, o dinamarquês elogiou seu colega Mikel Arteta pela estratégia astuta: “Eles pensaram muito bem nisso. Eles usam cinco, seis jogadores ao mesmo tempo para criar espaço e, então, atacar esse espaço.”