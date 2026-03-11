Na temporada atual, os Gunners apresentam uma taxa de gols particularmente alta tanto na Premier League nacional quanto na Liga dos Campeões, especialmente em cobranças de escanteios. Os jogadores muitas vezes tentam bloquear ou até mesmo atrapalhar o goleiro adversário para facilitar o gol.
“Está dentro das regras?”: técnico do Leverkusen questiona tática controversa do Arsenal antes do clássico da Liga dos Campeões
Na coletiva de imprensa antes do confronto entre o Arsenal e o Bayer Leverkusen, o técnico do B04 questionou se essa conduta não deveria ser punida com mais severidade pelos árbitros.
“Fazemos bloqueios para criar espaço para outros jogadores. Às vezes, isso acontece longe da bola. E, pelo que entendo de futebol, quando você faz um bloqueio corporal, a bola deve estar em jogo”, disse o técnico de 53 anos. “Todos nós fazemos isso. Só me pergunto: é dentro das regras bloquear sem que a bola esteja perto de você?”
Ao mesmo tempo, o dinamarquês elogiou seu colega Mikel Arteta pela estratégia astuta: “Eles pensaram muito bem nisso. Eles usam cinco, seis jogadores ao mesmo tempo para criar espaço e, então, atacar esse espaço.”
- Getty Images Sport
Leverkusen contra o Arsenal, o claro azarão
O Leverkusen enfrentará o Arsenal na quarta-feira à noite, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O Werkself entra em campo como claro azarão, já que o Arsenal terminou a fase de grupos na primeira posição, à frente do Bayern de Munique, e também lidera a tabela da Premier League.
No entanto, não se quer descartar o duelo antecipadamente. “Estamos entre os 16 melhores. Temos que aproveitar esta situação e estes grandes jogos. O Arsenal é, naturalmente, o grande favorito. Mas já jogamos muito bem contra grandes times”, disse Hjulmand.
Em termos de elenco, o técnico de 53 anos pode contar com quase todos os jogadores. O atacante Patrik Schick retorna ao time após problemas musculares. Contra o Arsenal, porém, o astro Christian Kofane também pode voltar ao ataque.