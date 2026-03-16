"Esta decisão não foi nada fácil para mim": RB Leipzig entra em ação na Bundesliga

Reitz é membro do Borussia desde o nascimento e, desde a categoria sub-8, passou por todas as categorias de base do clube. Ele é casado com a filha de Karlheinz Pflipsen, que conquistou a Copa da Alemanha com o Gladbach em 1995.

“Decidi iniciar uma nova fase na minha carreira a partir do verão. É claro que compreendo que alguns não consigam entender minha decisão de deixar o clube. Essa decisão não foi nada fácil para mim”, disse Reitz: “Posso prometer que darei tudo de mim em cada jogo que resta – especialmente no clássico deste fim de semana.”

No sábado (15h30/Sky), o Borussia enfrenta o rival 1. FC Köln; será o 100º clássico na história da Bundesliga.