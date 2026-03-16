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OLE WERNER LEIPZIG Getty Images
Daniel Buse

Traduzido por

"Esta decisão não foi nada fácil para mim": RB Leipzig entra em ação na Bundesliga

Rocco Reitz deixa o Borussia Mönchengladbach, clube onde cresceu, e se transfere para o RB Leipzig. A notícia foi divulgada pelos dois clubes da Bundesliga na segunda-feira.

De acordo com a imprensa, o Borussia receberá 20 milhões de euros pelo jogador de 23 anos, além de possíveis bônus de cerca de três milhões de euros. Reitz assina com o clube da Saxônia um contrato válido até 2031.

  • “O valor da transferência que receberemos pelo Rocco é o maior que o Borussia já conseguiu obter por um jogador formado nas suas categorias de base”, afirmou o diretor esportivo Rouven Schröder: “O fato de termos chegado a um acordo tão cedo nos ajuda muito em nossos planos.”

    Reitz havia liderado o Borussia nesta temporada como capitão, substituindo o lesionado Tim Kleindienst. Segundo a mídia, sua cláusula de rescisão estava fixada em 25 milhões de euros, mas o RB aparentemente não estava disposto a pagar essa quantia.

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  • ROCCO REITZ GLADBACH Getty Images

    Rocco Reitz é um veterano do Gladbach

    Reitz é membro do Borussia desde o nascimento e, desde a categoria sub-8, passou por todas as categorias de base do clube. Ele é casado com a filha de Karlheinz Pflipsen, que conquistou a Copa da Alemanha com o Gladbach em 1995.

    “Decidi iniciar uma nova fase na minha carreira a partir do verão. É claro que compreendo que alguns não consigam entender minha decisão de deixar o clube. Essa decisão não foi nada fácil para mim”, disse Reitz: “Posso prometer que darei tudo de mim em cada jogo que resta – especialmente no clássico deste fim de semana.”

    No sábado (15h30/Sky), o Borussia enfrenta o rival 1. FC Köln; será o 100º clássico na história da Bundesliga.

  • A temporada de Rocco Reitz no Borussia Mönchengladbach em números:

    Jogos27
    Minutos em campo2231
    Gols0
    Assistências2
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