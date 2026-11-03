Olhar para o Manchester United hoje é como contemplar um majestoso galeão encalhado em um banco de areia, com as velas rasgadas pelos ventos incessantes de uma década caótica. Para quem um dia conduziu essa embarcação por tempestades rumo a conquistas, a cena não é apenas frustrante; provoca uma tristeza profunda e dolorosa. Old Trafford já foi uma fortaleza erguida sobre padrões inegociáveis, um companheirismo inabalável e a vontade de ferro de um único treinador. Hoje, é um monumento ao que se perdeu. O ex-capitão e pilar da defesa Rio Ferdinand abriu o coração recentemente sobre o declínio impressionante do clube, a sucessão de treinadores e o ambiente dividido do vestiário atual. Com o cuidado de um veterano que ainda tem o vermelho nas veias, Ferdinand faz um diagnóstico sóbrio do clube que ama.
“Está de joelhos”: Rio Ferdinand fala sobre a realidade do Manchester United, o vestiário sagrado e o apelo por paciência
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O peso da coroa e a espiral descendente
A saída de Sir Alex Ferguson, em 2013, não deixou apenas um lugar vago no banco de reservas; abriu um vazio profundo na própria alma do clube. Técnicos vieram e foram, milhões foram gastos, mas o clube continua preso a um ciclo de falsas esperanças e duras decepções. Para Ferdinand, a origem do problema vai muito além do campo. Trata-se de uma deterioração sistêmica e gradual que atingiu a diretoria e os balanços financeiros, deixando a instituição vulnerável e seriamente comprometida.
“Olha, ver onde o clube está agora, desde que Alex Ferguson saiu e desde a nossa geração, tem sido uma espiral descendente, cara”, disse Rio. “O clube está de joelhos, e há várias razões para isso. Acho que a maneira como ele tem sido administrado o prejudicou de muitas formas. Muito dinheiro saiu do clube, que ainda tem uma dívida enorme. E aí você olha e pensa: só a rotatividade de técnicos já diz muito. Tantas trocas de técnicos significam que há algo muito mais grave de errado nos bastidores, certo? Mais acima na hierarquia, porque não podem ser todos eles os responsáveis”, acrescentou Rio.
O brilho do passado se tornou um peso esmagador no presente. A dimensão do que Ferdinand e seus contemporâneos conquistaram criou um parâmetro implacável, que amplia cada fracasso atual.
“Há muitos ex-jogadores do Man United na TV, mas também não podemos ignorar o fato de que o Man United era dominante pra caramba”, afirmou Rio. “Éramos tão dominantes que isso projeta uma grande sombra sobre o que acontece agora, porque a situação está muito ruim, porque a diferença é tão grande que faz tudo parecer ainda pior. E, como há tantas figuras públicas como eu, Roy Keane, Gary Neville e outros que têm espaço para se manifestar, as críticas ganham mais força. Nesse sentido, sinto pelos jogadores de hoje, porque acho que é mais difícil para eles agora... há muito mais vozes, muito mais plataformas”, explicou.
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A dança das cadeiras entre técnicos e o pedido de paciência
Na era da gratificação instantânea, o futebol perdeu a tolerância com o processo lento e doloroso de reconstrução. No Manchester United, o desespero para voltar ao topo criou uma cultura de pânico. Ao primeiro sinal de dificuldade, as facas já são afiadas. Ferdinand, porém, pede um retorno à racionalidade. Ele entende que, para recuperar um gigante em crise, é preciso o recurso mais raro do futebol de elite: tempo.
“Acho que, quando as pessoas olham para o clube, é difícil para quem é torcedor, porque há emoção envolvida e você quer tudo agora”, disse Rio. “Todos nós queremos isso. Eu queria que já tivesse acontecido ontem. Quero que tudo esteja resolvido agora. Mas isso é um processo. Vai ter de levar tempo. Vai ser preciso ter paciência. E o problema que temos no momento é que, toda vez que surge uma dificuldade, um problema ou uma sequência ruim de resultados, as facas saem das bainhas e há gente pedindo demissões por todos os lados. Eu entendo. Mas não podemos fazer isso o tempo todo, porque só vai continuar esse entra e sai de pessoas, como tem acontecido”, acrescentou Rio.
Ele ressalta que os treinadores, seja um interino que se torna herói ao conduzir o time por um período turbulento, seja alguém contratado em definitivo para implementar uma filosofia, precisam ter a chance de fracassar antes de alcançar o sucesso. Passar por uma fase difícil deveria ser uma oportunidade para desenvolver resiliência, não um motivo para uma demissão imediata.
“É preciso ter paciência e dar tempo às pessoas para atravessar os momentos difíceis”, observou Rio. “É preciso dar a elas algum tempo para realmente provarem seu valor ou mostrarem que não são as pessoas certas e não são boas o suficiente. Elas conseguem reverter a situação? ... Depois que tudo acontece, todos podemos parecer incríveis, como se fôssemos capazes de prever isso e aquilo. Mas acho que elas conquistam o direito de ter um pouco de tempo e de passar por uma fase ruim. Porque, não se esqueçam, quando alguém enfrenta sua primeira fase difícil, dizemos: ‘Fora’. Isso não é normal”, afirmou.
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O santuário do vestiário em ruínas
A cultura do futebol mudou drasticamente na era digital. Se antes o vestiário era um espaço hermeticamente fechado, hoje suas conversas chegam com facilidade ao público. Casos recentes de jogadores de destaque que expressaram abertamente à imprensa sua insatisfação com decisões táticas ou com os rumos de seus clubes mostram uma ruptura profunda com o antigo código de conduta. Para um general como Ferdinand, o vestiário é um espaço sagrado. Divergências são esperadas, até mesmo necessárias, mas devem permanecer dentro do grupo.
“Primeiro, eu não teria feito isso como jogador... Quando penso como jogador, o vestiário é um lugar sagrado”, disse Rio. “Então, se você tem uma divergência com o técnico, um problema com ele ou não concorda com suas decisões táticas... Você acha que eu concordava com tudo o que Sir Alex Ferguson dizia sobre tática? Não. Discuti com ele algumas vezes? Sim. Mas não falei com a imprensa sobre isso. Isso nos ajudaria a vencer? Ao falar com a imprensa, o que eu estaria tentando conseguir? Isso ajudaria o técnico? Ajudaria a equipe? Traria mais pressão, mais comentários negativos sobre nós? Sim, traria”, explicou Rio.
Para ilustrar seu argumento, ele relembra um confronto específico e profundamente pessoal com o maior técnico da história do futebol. Foi uma divergência de grandes proporções, após uma das derrotas mais dolorosas de sua carreira, mas tratada com a franqueza intensa, a portas fechadas, que a verdadeira liderança exige.
“Não concordei com a forma como abordamos taticamente a final da Champions League em Roma, contra o Barcelona... E expressei minha opinião no vestiário”, relembrou Rio. “Alguns de nós ficamos sentados conversando depois do jogo. O técnico sabia e, meses depois, me chamou: ‘Quem você pensa que é?’ Tivemos aquela conversa. Eu disse o que tinha a dizer, e ele disse o que tinha a dizer. Mas o técnico... tratamos daquilo ali. Eu não apoiaria um jogador que viesse a público questionar as decisões táticas do técnico, mesmo que eu achasse que ele tem razão. Acho que, numa situação dessas, você bate à porta dele ou, na frente da equipe, diz: ‘Chefe, que diabos é isso?’”, acrescentou.
A dura realidade do mercado atual
Talvez o mais difícil de aceitar para a torcida do Manchester United seja a perda da certeza de que o clube conseguiria atrair os melhores jogadores do mundo. O escudo continua icônico, a história continua sem igual, mas o poder de atração de Old Trafford diminuiu. Financeira e estruturalmente, o United se vê em desvantagem diante de clubes financiados por Estados e de gigantes europeus mais bem administrados. Ferdinand defende uma reavaliação dolorosa e honesta do que o clube é capaz de fazer no futuro imediato.
“O Manchester United é um nome enorme e um clube enorme, mas isso não significa que consiga contratar os melhores jogadores”, disse Rio. “Primeiro, o orçamento já não chega tão longe... Há jogadores sendo negociados por 115 ou 120 milhões, ou algo assim. Com esses valores, o United fica fora da disputa, não consegue competir. Então agora está buscando jogadores em outro mercado. Precisa contratar jogadores que talvez estejam um ou dois níveis abaixo, porque financeiramente já não consegue competir naquele patamar. Antigamente, o Manchester United não precisava tentar convencer ninguém dizendo: ‘Ah, temos Sir Alex Ferguson, ganhamos títulos.’ Se Sir Alex Ferguson dissesse: ‘Vá atrás daquele jogador’, nove em cada dez vezes o jogador vinha”, explicou.
Aceitar essa realidade, porém, não é o mesmo que se render. Para Ferdinand, a distinção entre “expectativas” e “padrões” é o princípio decisivo para determinar se o Manchester United voltará a se erguer. É possível exigir dedicação de alto nível sem exigir um título imediato da Premier League.
“Nossa expectativa não deve ser conquistar a liga agora. Nosso padrão deve ser conquistar a liga”, destacou Rio. “Nosso padrão deve ser fazer o que vai nos levar a conquistar a liga. Certo. Mas não podemos ter a expectativa de que vamos conquistar a liga agora ou no ano que vem, ou de que vamos disputar o título da Champions League. Não é assim porque, realisticamente, ainda não chegamos lá. Acho que é aí que as pessoas confundem as coisas quando dizem: ‘Ah, você está baixando seus padrões.’ Não, não estou. Baixei minhas expectativas. Os padrões precisam continuar altos para nos levar de volta àquele patamar”, concluiu Rio.
Assista ao episódio do podcast Beast Mode On com o convidado Rio Ferdinand
Confira todos os episódios do Beast Mode On Podcast no canal oficial no YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.
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