“Está de joelhos”: Rio Ferdinand fala sobre a realidade do Manchester United, o vestiário sagrado e o apelo por paciência

A saída de Sir Alex Ferguson, em 2013, não deixou apenas um lugar vago no banco de reservas; abriu um vazio profundo na própria alma do clube. Técnicos vieram e foram, milhões foram gastos, mas o clube continua preso a um ciclo de falsas esperanças e duras decepções. Para Ferdinand, a origem do problema vai muito além do campo. Trata-se de uma deterioração sistêmica e gradual que atingiu a diretoria e os balanços financeiros, deixando a instituição vulnerável e seriamente comprometida.

“Olha, ver onde o clube está agora, desde que Alex Ferguson saiu e desde a nossa geração, tem sido uma espiral descendente, cara”, disse Rio. “O clube está de joelhos, e há várias razões para isso. Acho que a maneira como ele tem sido administrado o prejudicou de muitas formas. Muito dinheiro saiu do clube, que ainda tem uma dívida enorme. E aí você olha e pensa: só a rotatividade de técnicos já diz muito. Tantas trocas de técnicos significam que há algo muito mais grave de errado nos bastidores, certo? Mais acima na hierarquia, porque não podem ser todos eles os responsáveis”, acrescentou Rio.

O brilho do passado se tornou um peso esmagador no presente. A dimensão do que Ferdinand e seus contemporâneos conquistaram criou um parâmetro implacável, que amplia cada fracasso atual.

“Há muitos ex-jogadores do Man United na TV, mas também não podemos ignorar o fato de que o Man United era dominante pra caramba”, afirmou Rio. “Éramos tão dominantes que isso projeta uma grande sombra sobre o que acontece agora, porque a situação está muito ruim, porque a diferença é tão grande que faz tudo parecer ainda pior. E, como há tantas figuras públicas como eu, Roy Keane, Gary Neville e outros que têm espaço para se manifestar, as críticas ganham mais força. Nesse sentido, sinto pelos jogadores de hoje, porque acho que é mais difícil para eles agora... há muito mais vozes, muito mais plataformas”, explicou.