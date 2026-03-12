“Esses são valores que eu não defendo”: Michael Ballack critica o ex-técnico da seleção alemã Joachim Löw

Na época, Löw manteve-se em silêncio durante o debate público e só em julho de 2011, cerca de um ano após a Copa do Mundo, informou a Ballack que não contava mais com ele para a seleção nacional. “Eu simplesmente gostaria de ter tido uma comunicação mais aberta por parte de Jogi Löw. (...) Pelo menos, pelo respeito que tenho pelo que fiz pela seleção nacional nos dez anos anteriores, ele deveria ter me dito isso na cara.”

Ballack recusou um jogo de despedida contra o Brasil oferecido pela DFB e, em vez disso, organizou seu próprio jogo de despedida em março de 2013, para o qual, de forma um tanto surpreendente, convidou Löw e Lahm. No entanto, nunca houve uma conversa franca, segundo Ballack: “Para mim, naquele momento, foi simplesmente decepcionante. Eu exigi isso, mas Jogi Löw se esquivou! Acho que ele queria deixar uma porta aberta. Então, ele adiou isso várias vezes.”

Ballack jogou 98 vezes pela seleção alemã. Em 2002, ele foi vice-campeão mundial e, quatro anos depois, a Alemanha ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo disputada em casa. Ele disputou sua última partida pela seleção antes de sofrer uma grave lesão, na derrota por 1 a 2 para a Argentina, em 3 de março de 2010.