No programa “Minha História” daSky, Ballack revelou que aquele período foi extremamente desafiador para ele. O jogador, hoje com 49 anos, sofreu uma lesão no ligamento interno cerca de um mês antes do início da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, após uma entrada violenta de Kevin-Prince Boateng na final da FA Cup, o que o impediu de participar do torneio devido à lesão.
“Esses são valores que eu não defendo”: Michael Ballack critica o ex-técnico da seleção alemã Joachim Löw
Segundo Ballack, que criticou abertamente Löw, os “meses seguintes” foram particularmente difíceis. “Porque, claro, eu digo isso muito claramente, achei injusto! Para mim, a forma como o técnico da seleção alemã me tratou, ou melhor, não me tratou – ou seja, não comunicou.”
Devido à sua lesão, Ballack não só perdeu a Copa do Mundo, como também perdeu a braçadeira de capitão para Philipp Lahm, que após o torneio deixou claro que não pretendia abrir mão de sua nova responsabilidade. Ballack considerou injusto que Löw não tenha intervindo nessa questão: “Não foi uma decisão unilateral de Philipp Lahm. Foi isso que eu quis dizer com injusto. Esses são valores que eu não defendo. Não aconteceu nada e isso me decepcionou muito! (...) Não me deram a chance de voltar.”
Löw não convoca mais Ballack para a seleção após grave lesão
Na época, Löw manteve-se em silêncio durante o debate público e só em julho de 2011, cerca de um ano após a Copa do Mundo, informou a Ballack que não contava mais com ele para a seleção nacional. “Eu simplesmente gostaria de ter tido uma comunicação mais aberta por parte de Jogi Löw. (...) Pelo menos, pelo respeito que tenho pelo que fiz pela seleção nacional nos dez anos anteriores, ele deveria ter me dito isso na cara.”
Ballack recusou um jogo de despedida contra o Brasil oferecido pela DFB e, em vez disso, organizou seu próprio jogo de despedida em março de 2013, para o qual, de forma um tanto surpreendente, convidou Löw e Lahm. No entanto, nunca houve uma conversa franca, segundo Ballack: “Para mim, naquele momento, foi simplesmente decepcionante. Eu exigi isso, mas Jogi Löw se esquivou! Acho que ele queria deixar uma porta aberta. Então, ele adiou isso várias vezes.”
Ballack jogou 98 vezes pela seleção alemã. Em 2002, ele foi vice-campeão mundial e, quatro anos depois, a Alemanha ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo disputada em casa. Ele disputou sua última partida pela seleção antes de sofrer uma grave lesão, na derrota por 1 a 2 para a Argentina, em 3 de março de 2010.