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FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

Traduzido por

"Esses momentos simplesmente faltam": ex-jogador da seleção vê uma grande desvantagem para Harry Kane, do Bayern de Munique, na disputa pelo Ballon d'Or

Bundesliga
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
H. Kane

Harry Kane, do Bayern de Munique, estaria em grande desvantagem na disputa pelo Ballon d'Or deste ano, segundo o ex-jogador da seleção alemã Robert Huth.

Kane foi recentemente apontado como um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo devido à sua mais uma vez impressionante média de gols no FCB — entre outros, por Peter Crouch. 



“Outros jogadores, como Lionel Messi ou Kylian Mbappé, e antes Cristiano Ronaldo, costumam fazer jogadas extraordinárias. Eles pegam a bola no seu próprio campo, driblam cinco adversários, fazem um drible por cima e mandam a bola no ângulo. Harry não faz isso”, disse Huth ao Casino.org. “Ele simplesmente não marca muitos gols ‘espetaculares’”, acrescentou. 

  • Basicamente, Huth, que passou toda a sua carreira profissional na Inglaterra e jogou, entre outros, pelo Chelsea FC, Stoke City e Leicester City, não tem absolutamente nada a criticar em Kane: “Não o critico de forma alguma, acho-o fantástico”, afirmou. “Mas aqueles momentos em que se diz ‘Uau!’, simplesmente faltam de vez em quando.” 

    Após 41 partidas oficiais em todas as competições pelo Bayern de Munique, Kane soma atualmente 49 gols e cinco assistências. “Parece loucura, porque eu realmente aprecio o quanto ele é bom. Mas esses gols excepcionais e inesquecíveis – ele simplesmente não marca”, comentou Huth.

    Na noite de quarta-feira, Kane enfrenta o Real Madrid com o Bayern na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Após a vitória por 2 a 1 fora de casa na partida de ida, o FCB está em uma posição inicial muito boa; em uma possível semifinal, o Paris Saint-Germain seria o próximo grande adversário.

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    Harry Kane no Bayern de Munique: seus números nesta temporada


    Jogos

    41

    Gols

    49

    Assistências

    5


Liga dos Campeões
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