"Esses momentos simplesmente faltam": ex-jogador da seleção vê uma grande desvantagem para Harry Kane, do Bayern de Munique, na disputa pelo Ballon d'Or

Kane foi recentemente apontado como um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo devido à sua mais uma vez impressionante média de gols no FCB — entre outros, por Peter Crouch.
“Outros jogadores, como Lionel Messi ou Kylian Mbappé, e antes Cristiano Ronaldo, costumam fazer jogadas extraordinárias. Eles pegam a bola no seu próprio campo, driblam cinco adversários, fazem um drible por cima e mandam a bola no ângulo. Harry não faz isso”, disse Huth ao Casino.org. “Ele simplesmente não marca muitos gols ‘espetaculares’”, acrescentou.