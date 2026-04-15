"Esses momentos simplesmente faltam": ex-jogador da seleção vê uma grande desvantagem para Harry Kane, do Bayern de Munique, na disputa pelo Ballon d'Or

Basicamente, Huth, que passou toda a sua carreira profissional na Inglaterra e jogou, entre outros, pelo Chelsea FC, Stoke City e Leicester City, não tem absolutamente nada a criticar em Kane: “Não o critico de forma alguma, acho-o fantástico”, afirmou. “Mas aqueles momentos em que se diz ‘Uau!’, simplesmente faltam de vez em quando.”

Após 41 partidas oficiais em todas as competições pelo Bayern de Munique, Kane soma atualmente 49 gols e cinco assistências. “Parece loucura, porque eu realmente aprecio o quanto ele é bom. Mas esses gols excepcionais e inesquecíveis – ele simplesmente não marca”, comentou Huth.

Na noite de quarta-feira, Kane enfrenta o Real Madrid com o Bayern na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Após a vitória por 2 a 1 fora de casa na partida de ida, o FCB está em uma posição inicial muito boa; em uma possível semifinal, o Paris Saint-Germain seria o próximo grande adversário.