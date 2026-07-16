“Esses jogos têm outro nível” - Zlatan Ibrahimovic diz aos jogadores da Inglaterra que “olhem no espelho” após a derrota na Copa do Mundo para a “verdadeira seleção”, a Argentina

A espera da Inglaterra por um grande título internacional se estendeu para além de 60 anos, após a derrota nas semifinais para a Argentina na Copa do Mundo de 2026. Apesar das grandes expectativas antes do torneio, os Três Leões mais uma vez não conseguiram superar a distância entre ser candidatos e ser campeões, caindo na penúltima etapa, assim como aconteceu em 1990 e 2018.

Em um painel de discussão em Nova York, Ibrahimovic foi implacável em sua análise da equipe de Thomas Tuchel. O ex-atacante do Manchester United e do Barcelona sugeriu que a campanha da Inglaterra até as semifinais foi enganosa e que a equipe carecia da qualidade necessária para competir com a elite mundial no maior palco do futebol — mesmo que os Três Leões estivessem a poucos minutos da final, mantendo uma vantagem de 1 a 0 até Enzo Fernández empatar aos 85 minutos, antes de Lautaro Martínez marcar o gol da vitória aos 92.