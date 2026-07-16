(C)Getty Images
Traduzido por
“Esses jogos têm outro nível” - Zlatan Ibrahimovic diz aos jogadores da Inglaterra que “olhem no espelho” após a derrota na Copa do Mundo para a “verdadeira seleção”, a Argentina
Ibrahimovic questiona a tradição da Inglaterra em jogos decisivos
A espera da Inglaterra por um grande título internacional se estendeu para além de 60 anos, após a derrota nas semifinais para a Argentina na Copa do Mundo de 2026. Apesar das grandes expectativas antes do torneio, os Três Leões mais uma vez não conseguiram superar a distância entre ser candidatos e ser campeões, caindo na penúltima etapa, assim como aconteceu em 1990 e 2018.
Em um painel de discussão em Nova York, Ibrahimovic foi implacável em sua análise da equipe de Thomas Tuchel. O ex-atacante do Manchester United e do Barcelona sugeriu que a campanha da Inglaterra até as semifinais foi enganosa e que a equipe carecia da qualidade necessária para competir com a elite mundial no maior palco do futebol — mesmo que os Três Leões estivessem a poucos minutos da final, mantendo uma vantagem de 1 a 0 até Enzo Fernández empatar aos 85 minutos, antes de Lautaro Martínez marcar o gol da vitória aos 92.
- Getty Images Sport
A análise realista sobre a “equipe certa”
Ibrahimovic destacou a diferença de qualidade entre os adversários anteriores da Inglaterra e o desafio representado pela Argentina. Ele argumentou que, embora a Inglaterra consiga superar seleções mais fracas — tendo derrotado a República Democrática do Congo por 2 a 1 nas oitavas de final, o México por 3 a 2 nas quartas de final e a Noruega por 2 a 1 na prorrogação nas quartas de final —, ela enfrenta dificuldades constantes quando se depara com adversários de alto nível nas fases eliminatórias.
“Se a gente olhar para trás, a Inglaterra já ganhou uma Copa do Mundo”, disse Ibrahimovic em um painel do mypartner.com. “Quantas vezes a Inglaterra derrotou um time de verdade? Posso perguntar ao público aqui? Um time de verdade? Ontem eles jogaram contra um time de verdade [a Argentina] em um grande torneio. Vencer a Noruega, com todo o respeito pela Noruega, não é um time de verdade. E eu sou sueco, isso é uma provocação e tanto.”
Níveis no futebol internacional
O sueco prosseguiu rejeitando a forma como a mídia inglesa retrata a seleção nacional, sugerindo que uma cultura de exageros muitas vezes mascara as deficiências técnicas e mentais do time. Para Ibrahimovic, a derrota para os atuais campeões mundiais serviu como um choque necessário para uma nação que, em sua opinião, superestima sua própria posição no futebol mundial, apesar de ter chegado à final do Campeonato Europeu nas duas últimas edições, em 2020 e 2024.
“Mas a Argentina é uma seleção de verdade. Então, sim, a Inglaterra mostra espírito de luta, mostra sua mentalidade. Mas sejamos honestos: eles não venceram uma seleção de verdade”, acrescentou. “E quando você vence uma seleção de verdade, aí sim você pode falar. Mas eu conheço a imprensa inglesa: eles gostam de fofoca, gostam da propaganda para se valorizar, para se engrandecer. Ontem foi um choque de realidade. Existem níveis nessas partidas. Níveis. Essa é a diferença. Olhe-se no espelho e pergunte a si mesmo: quão bom você é?”
- AFP
O equívoco sobre a Premier League
Ao abordar o argumento comum de que o domínio da Premier League deveria se traduzir em sucesso internacional, Ibrahimovic — que jogou na competição pelo Manchester United entre 2016 e 2018, conquistando a Copa da Liga, o FA Community Shield e a Liga Europa — foi rápido em destacar que a qualidade da competição é impulsionada, em grande parte, por seu pool global de talentos, e não apenas pelo trabalho técnico nacional ou pelos jogadores ingleses. Ele alertou contra o uso da riqueza dos clubes como parâmetro para avaliar o talento da seleção nacional.
“As pessoas, na opinião delas mesmas, acham que são boas, melhores do que todo mundo”, concluiu Ibrahimovic. “Mas a realidade é que a Premier League não se baseia apenas em jogadores ingleses. Há uma mistura de jogadores estrangeiros que representam a Premier League, e é por isso que ela é boa.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.