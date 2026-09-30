Em entrevista à Sky Sports, Carragher defendeu que o City perca os títulos conquistados durante o período em questão. No entanto, o ex-zagueiro do Liverpool destacou que os clubes vice-campeões não deveriam herdar esses troféus retrospectivamente, apesar de seu ex-time poder se beneficiar.

"Eu realmente acho que os títulos do Manchester City conquistados nesse período, ou os troféus, deveriam ser retirados da lista deles", afirmou Carragher. "Se outros clubes deveriam recebê-los é uma questão um pouco diferente. Mas o que o Man City fez foi que eles não prejudicaram apenas os próprios jogadores, no sentido de que ninguém olha para os troféus e medalhas deles da mesma forma agora."

Refletindo sobre a própria carreira, o comentarista destacou o custo emocional pago pelos elencos rivais, dizendo: "Tive muita sorte de ganhar algumas medalhas. Nunca olho para a medalha anos depois. Mas minha mente volta para um momento, sinto algo no estômago. Lembro do árbitro apitando o fim de uma grande partida.

"Esses jogadores nunca terão essa sensação, e ela foi roubada pelo Manchester City. Isso é o que eles não têm. Não acho que algum jogador vá se importar se você for lá e lhe der uma medalha, e ele a colocar em casa, na sala de troféus, ele nunca vai olhar para ela. Não se trata de medalhas, trata-se de sentimentos, e foi isso que o Manchester City roubou."



