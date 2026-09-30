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‘Esses jogadores nunca vão ter essa sensação’ - Jamie Carragher exige DUAS punições sem precedentes para o Manchester City após veredito de culpa
Infrações financeiras do Manchester City confirmadas
Uma comissão independente considerou o Manchester City culpado de todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras. A Premier League confirmou a decisão histórica na terça-feira, encerrando uma investigação de longa data sobre as práticas financeiras do clube. Uma audiência separada determinará as sanções exatas.
As violações ocorreram entre 2009 e 2018. Durante esse período de nove anos, o City conquistou três títulos da Premier League, três Copas da Liga e uma Copa da Inglaterra. A comissão concluiu que o clube utilizou acordos artificiais para disfarçar custos e inflar falsamente a receita.
O City mantém sua inocência apesar da decisão. Os dirigentes do clube planejam apresentar um recurso formal contra o veredicto da comissão independente.
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Carragher pede perda de títulos
Em entrevista à Sky Sports, Carragher defendeu que o City perca os títulos conquistados durante o período em questão. No entanto, o ex-zagueiro do Liverpool destacou que os clubes vice-campeões não deveriam herdar esses troféus retrospectivamente, apesar de seu ex-time poder se beneficiar.
"Eu realmente acho que os títulos do Manchester City conquistados nesse período, ou os troféus, deveriam ser retirados da lista deles", afirmou Carragher. "Se outros clubes deveriam recebê-los é uma questão um pouco diferente. Mas o que o Man City fez foi que eles não prejudicaram apenas os próprios jogadores, no sentido de que ninguém olha para os troféus e medalhas deles da mesma forma agora."
Refletindo sobre a própria carreira, o comentarista destacou o custo emocional pago pelos elencos rivais, dizendo: "Tive muita sorte de ganhar algumas medalhas. Nunca olho para a medalha anos depois. Mas minha mente volta para um momento, sinto algo no estômago. Lembro do árbitro apitando o fim de uma grande partida.
"Esses jogadores nunca terão essa sensação, e ela foi roubada pelo Manchester City. Isso é o que eles não têm. Não acho que algum jogador vá se importar se você for lá e lhe der uma medalha, e ele a colocar em casa, na sala de troféus, ele nunca vai olhar para ela. Não se trata de medalhas, trata-se de sentimentos, e foi isso que o Manchester City roubou."
Posição de propriedade considerada insustentável
Além de retirar troféus, Carragher insistiu que a cúpula do City deve enfrentar a consequência máxima. Ele criticou duramente a resposta do CEO Ferran Soriano ao veredito, questionando como a atual gestão pode continuar no futebol inglês.
"O clube vai ser punido", continuou Carragher. "Você tem torcedores, jogadores, o clube e os donos. Para mim, isso tem tudo a ver com os donos, as pessoas que estão no topo do clube. O Manchester City é um clube maravilhoso, tem sido por cem anos e será por centenas de anos daqui para frente. Mas, em termos do que estamos descobrindo agora, não sei como os donos podem continuar no futebol inglês.
"Falamos sobre um teste de idoneidade para proprietários. O que eles fizeram por 10 anos, e deixaram essa mancha que estará lá pelos próximos 10 anos, começa porque eles não gostam da palavra não. Quando você vê os comunicados, o de Soriano ontem à noite, é inacreditável o que se ouve. Eles têm tanto poder e recursos financeiros por trás deles que ninguém jamais lhes diz não. Até que se afastem do clube, não sei como essa mancha será removida do clube."
Ele concluiu sua crítica contestando a defesa do clube, dizendo: "O City vai seguir em frente, terá grandes times no futuro. Mas não vejo como a propriedade pode continuar depois do que aconteceu aqui e da reação a isso. Como eles podem estar surpresos? Eles têm provas irrefutáveis. Bem, onde estão? Coloquem isso para fora."
- AFP
Grande duelo à vista
As consequências do veredito sem dúvida vão dominar as manchetes enquanto o City se prepara para enfrentar o ex-clube de Carragher. O time de Enzo Maresca viaja até Anfield para encarar o Liverpool em 11 de outubro, em seu primeiro compromisso desde a decisão.
Apesar do caos fora de campo, o City segue sendo a força dominante dentro de campo. A equipe ocupa atualmente a liderança da tabela da Premier League, ostentando uma campanha perfeita, com 15 pontos nos cinco primeiros jogos da temporada 2026-27.
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