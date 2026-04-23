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"Esses dois jogos atendem a todos esses requisitos" - Seleção Feminina dos EUA se prepara para dupla rodada em junho contra o Brasil, em São Paulo e Fortaleza, os primeiros confrontos no país desde 2014
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Sedes da Copa do Mundo
A Seleção Feminina dos Estados Unidos viaja para enfrentar o Brasil em dois jogos durante a janela internacional de junho.
Nos 43 jogos disputados entre as duas seleções, apenas seis foram realizados no Brasil. A USWNT tem um histórico de 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates contra o Brasil, em solo brasileiro.
As duas partidas serão disputadas em estádios que sediarão a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. No dia 6 de junho, a Seleção Feminina dos EUA e o Brasil se enfrentarão na Neo Química Arena, em São Paulo, e três dias depois, no dia 9 de junho, jogarão na Arena Castelão, em Fortaleza.
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Um adversário conhecido
A rivalidade entre a Seleção Feminina dos EUA e o Brasil é uma das mais antigas, e em 2024 é quase impossível esquecer a final olímpica em Paris, onde Mallory Swanson marcou o único gol da vitória.
As duas seleções se enfrentaram ainda mais recentemente, em abril de 2025, em uma série de duas partidas. A USWNT saiu vitoriosa no primeiro jogo, vencendo por 2 a 0 no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, antes de perder por 2 a 1 no PayPal Park, em San Jose, Califórnia, na partida seguinte. No total, a USWNT detém um histórico de 34 vitórias, 4 derrotas e 5 empates contra o Brasil.
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"Queremos enfrentar as melhores equipes"
“Estou muito satisfeita por termos conseguido marcar esses jogos”, disse a treinadora da seleção dos EUA, Emma Hayes, no comunicado de imprensa da U.S. Soccer.
“Queremos jogar contra as melhores seleções nos ambientes mais difíceis, em estádios por todo o mundo, sempre que possível, e esses dois jogos atendem a todos esses requisitos. Precisamos de mais partidas em que todos os torcedores no estádio estejam torcendo ruidosamente contra nós, e estou ansiosa para ver como nossa equipe se sai e evolui nessas condições adversas.”
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Uma despedida digna para a Copa do Mundo Masculina da FIFA de 2026
A partida de 6 de junho fará parte de uma programação dupla, em conjunto com o jogo de despedida da Seleção Masculina dos EUA contra a Alemanha no Soldier Field, em Chicago, antes da Copa do Mundo da FIFA de 2026.
A Seleção Sub-23 dos EUA também viajará para o Brasil durante a janela da FIFA, enfrentando vários times profissionais de ponta em São Paulo.