"Esses dois jogos atendem a todos esses requisitos" - Seleção Feminina dos EUA se prepara para dupla rodada em junho contra o Brasil, em São Paulo e Fortaleza, os primeiros confrontos no país desde 2014

A Seleção Feminina dos Estados Unidos viaja para enfrentar o Brasil em dois jogos durante a janela internacional de junho.

Nos 43 jogos disputados entre as duas seleções, apenas seis foram realizados no Brasil. A USWNT tem um histórico de 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates contra o Brasil, em solo brasileiro.

As duas partidas serão disputadas em estádios que sediarão a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. No dia 6 de junho, a Seleção Feminina dos EUA e o Brasil se enfrentarão na Neo Química Arena, em São Paulo, e três dias depois, no dia 9 de junho, jogarão na Arena Castelão, em Fortaleza.



