“Esse vale por nove!” - José Mourinho brinca dizendo que acrescentou a temporada invicta com o Benfica à sua lista de títulos, ao igualar o feito do Arsenal

Desde então, conquistou títulos nacionais e europeus, e Mourinho explicou a Adebayo Akinfenwa, no podcast “Beast Mode On”, por que pretende acrescentar suas conquistas no Benfica a um ilustre palmarés.

Quando questionado sobre ter ficado invicto, mas não ter conquistado uma recompensa tangível, ele disse: “Se você quer uma resposta engraçada e, ao mesmo tempo, arrogante... Eu ganhei oito campeonatos, mas nunca invicto. Então, agora esse conta como o nono. Não é um título, mas é uma sensação boa.

“Nunca estivemos na liderança do campeonato. Tivemos uma temporada muito boa. O Porto perdeu algumas partidas, mas venceu, venceu, venceu, venceu, venceu, e nós estávamos vencendo, vencendo, vencendo; e no momento em que você empata, a diferença diminui um pouco. Não conseguimos alcançá-los, mas a sensação de invencibilidade... claro, o Arsenal (a equipe dos “Invincíveis” de 2003-04) é quem se destaca nesse sentido; foi uma sensação boa.”