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“Esse vale por nove!” - José Mourinho brinca dizendo que acrescentou a temporada invicta com o Benfica à sua lista de títulos, ao igualar o feito do Arsenal
Mourinho conquistou títulos do campeonato com o Porto, o Chelsea, a Inter e o Real Madrid
Mourinho voltou ao lugar onde tudo começou para ele como técnico em setembro de 2025 — tendo assumido o comando no Estádio da Luz pela primeira vez em 2000. Ele não sofreu nenhuma derrota na Primeira Liga, mas mesmo assim viu o Benfica terminar a temporada em terceiro lugar — oito pontos atrás do campeão, o Porto.
Esse título já havia sido conquistado em duas ocasiões durante sua passagem pelo Estádio do Dragão, enquanto três títulos da Premier League foram conquistados em duas passagens pelo Chelsea. O título da Série A foi conquistado em temporadas consecutivas pelo Inter, antes de levar o Real Madrid à glória na La Liga na temporada 2011-12.
- GOAL
O Benfica de Mourinho igualou os “Invincíveis” do Arsenal sem conquistar o título do campeonato
Desde então, conquistou títulos nacionais e europeus, e Mourinho explicou a Adebayo Akinfenwa, no podcast “Beast Mode On”, por que pretende acrescentar suas conquistas no Benfica a um ilustre palmarés.
Quando questionado sobre ter ficado invicto, mas não ter conquistado uma recompensa tangível, ele disse: “Se você quer uma resposta engraçada e, ao mesmo tempo, arrogante... Eu ganhei oito campeonatos, mas nunca invicto. Então, agora esse conta como o nono. Não é um título, mas é uma sensação boa.
“Nunca estivemos na liderança do campeonato. Tivemos uma temporada muito boa. O Porto perdeu algumas partidas, mas venceu, venceu, venceu, venceu, venceu, e nós estávamos vencendo, vencendo, vencendo; e no momento em que você empata, a diferença diminui um pouco. Não conseguimos alcançá-los, mas a sensação de invencibilidade... claro, o Arsenal (a equipe dos “Invincíveis” de 2003-04) é quem se destaca nesse sentido; foi uma sensação boa.”
Mourinho reflete sobre a experiência de saborear a glória da Liga dos Campeões pela primeira vez
Mourinho conquistou títulos importantes em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha. Sua reputação como técnico disparou enquanto comandava o Porto, e algumas de suas melhores lembranças datam dessa passagem.
Sobre ter erguido o icônico troféu da Liga dos Campeões pela primeira vez em 2004, ele disse: “A lembrança é de que fizemos algo incrível. O fato é que, desde então — de 2004 a 2026 —, nenhum clube português voltou a vencer. Nenhum clube português voltou a disputar uma final. Nenhum clube português voltou a disputar uma semifinal. Isso dá uma ideia da magnitude do que fizemos. Foi como tocar o céu.”
Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado José Mourinho
Confira todos os episódios do podcast “Beast Mode On” no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.
José Mourinho conversou com o podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.