A estrela do Al Nassr teria deixado mais cedo a concentração da seleção após uma falha de comunicação durante os recentes jogos da Liga das Nações, o que gerou um debate sobre o papel do veterano sob o novo comando técnico. As tensões chegaram ao ponto de ebulição durante o confronto de Portugal com a Noruega, quando Ronaldo foi instruído a se aquecer com a expectativa de entrar nos 30 minutos finais da partida.

No entanto, Jesus acabou decidindo não colocar o jogador de 41 anos em campo, uma decisão que deixou o ex-ícone de Real Madrid e Juventus visivelmente frustrado no banco. Mais tarde, o treinador alegou que mudanças táticas o levaram a isso, mas a explicação pouco fez para amenizar o crescente desgaste entre os dois.