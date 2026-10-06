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"Esse técnico acha que é Alex Ferguson": Rio Ferdinand detona o técnico de Portugal, Jorge Jesus, por tratamento "inadequado" a Cristiano Ronaldo
Ronaldo deixa concentração de Portugal após frustração no banco de reservas
A estrela do Al Nassr teria deixado mais cedo a concentração da seleção após uma falha de comunicação durante os recentes jogos da Liga das Nações, o que gerou um debate sobre o papel do veterano sob o novo comando técnico. As tensões chegaram ao ponto de ebulição durante o confronto de Portugal com a Noruega, quando Ronaldo foi instruído a se aquecer com a expectativa de entrar nos 30 minutos finais da partida.
No entanto, Jesus acabou decidindo não colocar o jogador de 41 anos em campo, uma decisão que deixou o ex-ícone de Real Madrid e Juventus visivelmente frustrado no banco. Mais tarde, o treinador alegou que mudanças táticas o levaram a isso, mas a explicação pouco fez para amenizar o crescente desgaste entre os dois.
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Desmerecendo o status de técnico de Jesus
Ferdinand saiu em defesa de seu ex-companheiro de equipe e criticou Jesus pela forma como lidou com o lendário atacante. Falando em seu podcast Rio Presents, a lenda do Man Utd, que dividiu o vestiário com Ronaldo em Old Trafford entre 2003 e 2009, fez uma avaliação contundente da situação.
"Cristiano Ronaldo foi colocado em uma situação muito ruim e foi tratado de maneira inadequada. Ele tem uma história enorme no futebol. Jorge Jesus não lidou bem com Ronaldo e escolheu tratá-lo dessa forma, mas eu não consigo encontrar nenhuma explicação para isso. Esse treinador pensa que é Alex Ferguson ou Pep Guardiola", afirmou.
"Eu não sei por que ele se coloca entre os grandes treinadores. Não consigo encontrar uma explicação para isso. Ele deveria ter demonstrado a Cristiano Ronaldo o respeito que ele merecia."
Ferdinand alerta para uma possível demissão
O comentarista argumentou que o atrito entre o atacante veterano e seu treinador é resultado direto de uma má gestão de grupo. Ao não abordar abertamente o papel do astro, Jesus criou um ambiente de incerteza que espelha dificuldades anteriores dentro da seleção portuguesa durante grandes torneios. Ferdinand acredita que a falta de responsabilidade pública por parte de Jesus só está colocando mais lenha na fogueira em um elenco que precisa de estabilidade.
O ex-internacional inglês não poupou críticas em sua avaliação sobre a segurança do cargo do treinador. "O técnico precisa vir pedir perdão... caso contrário, vai acabar sendo demitido. Ele precisa vir a público e dizer: 'Escutem, eu julguei mal essa situação'", disse.
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O papel duradouro de Ronaldo
Apesar do debate em torno da idade de Ronaldo e do seu encaixe tático no futebol moderno, Ferdinand segue convencido de que seu ex-companheiro de equipe ainda tem muito a oferecer à seleção. O desafio, segundo o defensor, está em encontrar o equilíbrio certo entre o ego do jogador e as necessidades do time em campo.
"Acredito que ele ainda tenha um papel a desempenhar. A questão é se será como titular, como um substituto importante em alguns jogos, ou até mesmo se vai começar em alguns e entrar em outros. Isso é o que precisa ser discutido e, depois, será apenas uma questão de respeitar os acordos feitos. Esses treinadores são pagos para comandar um time, mas também são pagos para gerir pessoas", comentou Ferdinand.
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