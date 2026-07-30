CHARLOTTE -- Son Heung-Min dispensa apresentações, mas, ao entrar na sala, começa a fazê-las mesmo assim. Enquanto passa, cumprimenta todos com um aperto de mão e um sorriso.

"Sou o Sonny", diz a cada pessoa que encontra.

Seria difícil encontrar um canto do mundo que não conheça Sonny. Ele fez sucesso na Alemanha, virou herói em Londres e agora é uma estrela do LAFC. Acima de tudo, é um ícone na Coreia do Sul. Poucos jogadores são tão universalmente queridos, e é por isso que centenas, às vezes milhares, o recebem onde quer que vá, carregando bandeiras, camisas e qualquer outra coisa que os conecte a um jogador que muitos veem como muito mais do que isso.

Nesta semana, porém, ele se tornou um All-Star da MLS e não perdeu tempo para deixar sua marca. O ponta de 34 anos marcou duas vezes em uma participação de 35 minutos para conquistar o prêmio de MVP, acrescentando mais uma honraria a uma carreira que já está cheia delas. Ainda assim, isso foi uma estreia, e estreias são empolgantes, especialmente para Son, que aparentemente já fez tudo o que havia para fazer no esporte que ama.

O que não é novidade, porém, é tudo o que vem com o fato de ser um All-Star. Quando você recebe esse título, representa algo, e Son, mais do que a maioria, está acostumado a isso. Ele saiu de casa aos 16 anos para começar a carreira na Alemanha, e não demorou para ser apontado como a próxima grande esperança do futebol coreano. Ele carrega essa responsabilidade desde então e, agora, aos 34, ela nunca se mostrou pesada demais para suportar. Foi pesada? Sim, claro, mas ele sempre encontrou uma forma.

"Nunca é fácil", disse a estrela à GOAL, em uma suíte no Bank of America Stadium, dias antes de sua estreia no All-Star, "mas faço isso com felicidade."

Se há algo que é a marca registrada de Son, é a felicidade. Mais do que os gols, troféus e premiações, o cartão de visitas de Son sempre foi seu sorriso. É por isso que os fãs viveram vicariamente por meio dele, tanto em casa, na Coreia, quanto em todos os outros lugares por onde sua carreira o levou. É também por isso que todos estão sempre tão ansiosos para que Son os represente. Patrocinadores, clubes, até mesmo um país inteiro: Son é em parte jogador, em parte embaixador. Ele é assim há tanto tempo quanto consegue se lembrar.

E agora, mesmo depois de todos esses anos, tudo bem. Depois de quase duas décadas, ele não apenas aprendeu a conviver com isso; aprendeu a amar isso.

"Vou ser sincero", diz Son. "Sinceramente, nunca sinto que isso seja algo garantido. Sei que as pessoas querem ouvir ou querem ver muitas coisas sobre o que eu faço, e estou muito aberto a isso. Acho que as pessoas merecem saber o que estamos fazendo, o que estamos mostrando, porque nos dão um apoio incrível. Tento arranjar tempo o máximo que posso. Eu realmente levo essa responsabilidade a sério."



