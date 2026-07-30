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Son Heung Min GFXGOAL
Ryan Tolmich

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"Esse sou apenas eu" - Son Heung-Min, MVP do Jogo das Estrelas da MLS, sobre a vida sob os holofotes, representar a Coreia do Sul e encontrar alegria no LAFC

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H. Son
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EXCLUSIVO: a GOAL conversou com a estrela sul-coreana sobre seu papel como embaixador, seu amor pelo jogo e como ele quer que as pessoas o vejam

CHARLOTTE -- Son Heung-Min dispensa apresentações, mas, ao entrar na sala, começa a fazê-las mesmo assim. Enquanto passa, cumprimenta todos com um aperto de mão e um sorriso.

"Sou o Sonny", diz a cada pessoa que encontra.

Seria difícil encontrar um canto do mundo que não conheça Sonny. Ele fez sucesso na Alemanha, virou herói em Londres e agora é uma estrela do LAFC. Acima de tudo, é um ícone na Coreia do Sul. Poucos jogadores são tão universalmente queridos, e é por isso que centenas, às vezes milhares, o recebem onde quer que vá, carregando bandeiras, camisas e qualquer outra coisa que os conecte a um jogador que muitos veem como muito mais do que isso.

Nesta semana, porém, ele se tornou um All-Star da MLS e não perdeu tempo para deixar sua marca. O ponta de 34 anos marcou duas vezes em uma participação de 35 minutos para conquistar o prêmio de MVP, acrescentando mais uma honraria a uma carreira que já está cheia delas. Ainda assim, isso foi uma estreia, e estreias são empolgantes, especialmente para Son, que aparentemente já fez tudo o que havia para fazer no esporte que ama.

O que não é novidade, porém, é tudo o que vem com o fato de ser um All-Star. Quando você recebe esse título, representa algo, e Son, mais do que a maioria, está acostumado a isso. Ele saiu de casa aos 16 anos para começar a carreira na Alemanha, e não demorou para ser apontado como a próxima grande esperança do futebol coreano. Ele carrega essa responsabilidade desde então e, agora, aos 34, ela nunca se mostrou pesada demais para suportar. Foi pesada? Sim, claro, mas ele sempre encontrou uma forma.

"Nunca é fácil", disse a estrela à GOAL, em uma suíte no Bank of America Stadium, dias antes de sua estreia no All-Star, "mas faço isso com felicidade."

Se há algo que é a marca registrada de Son, é a felicidade. Mais do que os gols, troféus e premiações, o cartão de visitas de Son sempre foi seu sorriso. É por isso que os fãs viveram vicariamente por meio dele, tanto em casa, na Coreia, quanto em todos os outros lugares por onde sua carreira o levou. É também por isso que todos estão sempre tão ansiosos para que Son os represente. Patrocinadores, clubes, até mesmo um país inteiro: Son é em parte jogador, em parte embaixador. Ele é assim há tanto tempo quanto consegue se lembrar.

E agora, mesmo depois de todos esses anos, tudo bem. Depois de quase duas décadas, ele não apenas aprendeu a conviver com isso; aprendeu a amar isso.

"Vou ser sincero", diz Son. "Sinceramente, nunca sinto que isso seja algo garantido. Sei que as pessoas querem ouvir ou querem ver muitas coisas sobre o que eu faço, e estou muito aberto a isso. Acho que as pessoas merecem saber o que estamos fazendo, o que estamos mostrando, porque nos dão um apoio incrível. Tento arranjar tempo o máximo que posso. Eu realmente levo essa responsabilidade a sério."


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    O que o mundo vê

    Son sabe muito bem da própria reputação. “O cara legal”, como o companheiro de MLS All-Star Ashley Westwood o chama. É um rótulo que o acompanha ao longo de uma vida vivida sob um holofote diferente do da maioria.

    Para a Coreia do Sul, ele é um ícone; para a Ásia, uma inspiração. É possivelmente o maior jogador que a região já produziu, e esse status nem sempre foi fácil de carregar. Neste verão, houve mais um lembrete disso.

    Son chegou à Copa do Mundo em meio a um jejum de gols e não marcou enquanto a Coreia do Sul caiu na fase de grupos. Ele começou no banco a partida decisiva final e, depois, prometeu fazer o que fosse preciso para reconquistar o coração de seu povo.

    Também houve momentos gloriosos: seu sucesso no Tottenham e 56 gols por seu país, dois a menos do recorde de Cha Bum-kun. Esses sucessos explicam por que esse holofote sempre foi tão forte.

    Com o tempo, ele descobriu que havia apenas uma maneira de viver sob esse brilho: com honestidade. Durante toda a sua vida adulta, o mundo esperou algo próximo da perfeição. Ele nunca seria isso, mas poderia ser ele mesmo. Dentro e fora de campo, isso quase sempre foi suficiente.

    "Eu sou apenas eu", diz. "Na verdade, não estou me mostrando de uma forma diferente. Como poderíamos dizer, algo falso. É só que, obviamente, nem toda pessoa vai gostar de mim. Nem toda pessoa vai ser minha fã, mas eu ainda tento ser eu mesmo. Tento ser humilde. Tento ser grato às pessoas que sempre me dão apoio. Esse sou eu. Nunca mostro algo falso nas minhas coisas."

    Com o passar do tempo, Son ficou mais confortável em deixar que as pessoas vissem essa pessoa. Na MLS, isso faz parte do trabalho: um jogador de sua estatura assina não apenas como jogador, mas também como embaixador. Son abraçou isso, vendo cada entrevista como uma oportunidade de diminuir a distância entre ele e seus torcedores.

    "Depois de todas as entrevistas, de todos os podcasts", diz, "quando as pessoas me veem de uma forma diferente, ou me veem de maneiras diferentes, isso me deixa mais feliz, porque parece que a distância fica um pouquinho menor."

    Nesta semana, milhares de pessoas tiveram uma visão ainda mais próxima da estrela do LAFC, e ele fez essa oportunidade valer a pena.

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    'Uma vez na vida'

    Para alguém do status de Son, seria fácil reclamar dos inconvenientes do Jogo das Estrelas da MLS. Para ser justo, houve algumas reclamações: a viagem e o timing não foram ideais, diz ele. Mais do que qualquer coisa, havia uma enorme esperança de que ninguém se machucasse.

    Essas frustrações são breves, porém. Quase imediatamente, o sorriso volta quando Son começa a pensar em voz alta sobre como este momento em particular, por mais estranho que seja, o faz se sentir.

    "É meio que como antigamente, quando eu tinha uns 16 anos, sabe?", diz ele. "É como quando você está em um time, ou é convocado para a seleção, e um monte de caras aleatórios está ali na concentração. Aí você simplesmente tem que se conhecer. Obviamente, há alguns nomes muito, muito grandes aqui, mas não é diferente. Somos todos iguais: seres humanos."

    Son é, claro, o mais famoso desses seres humanos com as cores do time das estrelas da MLS e, quando o jogo finalmente começou depois de dias de expectativa, o astro sul-coreano tratou logo de mostrar o porquê. Depois de ver o time da MLS sair atrás nos primeiros 10 minutos, Son marcou duas vezes em um intervalo de três minutos antes de dar lugar a outro jogador aos 35 minutos. Por sua atuação, foi eleito o melhor jogador da partida.

    "Ele é um jogador inacreditável", disse o companheiro de All-Star Hany Mukhtar sobre o MVP de sua equipe. "Ele é um jogador de classe mundial por um motivo. Ele mostra isso toda semana, e todos nós sabemos o quão bom ele é. Vemos isso nos treinos, e não estou surpreso."

    De muitas formas, a semana do All-Star cumpriu sua missão. Son fez seus gols e os torcedores tiveram seu espetáculo. Ninguém se machucou. Mais importante ainda, foi divertido.

    "Ter essa experiência é algo único na vida", diz ele. "Acho que vale a pena. Tento aproveitar este momento e ser grato, como sempre digo. Ser convidado para este Jogo das Estrelas, não é algo que acontece com todo mundo, então sou muito grato. Estou ao lado desses jogadores incríveis, e estamos jogando juntos. Acho que é uma enorme honra para mim."

    Para muitos dos companheiros de Son no All-Star, a honra foi deles. Alguns já o tinham enfrentado antes; outros estavam conhecendo-o pela primeira vez. Todos estavam ansiosos para finalmente jogar ao lado dele.

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    "O cara legal"

    Westwood ficou feliz por, desta vez, estar do lado de Son. Ele sabia por experiência própria como era enfrentá-lo.

    "Ele fez um gol contra nós quando eu estava no Burnley", relembrou Westwood. "Ele passou por todo o time."

    E então, claro, Son sorriu. Para os adversários, isso pode ser irritante ou desarmante. Até mesmo aqueles que ficam para trás em suas arrancadas sinuosas costumam gostar dele. Há pouca malícia em Son, exceto na batida na bola que tantas vezes produz um gol de melhores momentos.

    Era por isso que tantos All-Stars da MLS estavam ansiosos para conhecer melhor Son, tanto como companheiro de equipe quanto como pessoa. Tim Ream, que o enfrentou repetidamente na Premier League, gostou de finalmente atuar ao lado dele. Thomas Muller, outro dos maiores nomes do elenco, não economizou nas piadas depois que Son expressou sua empolgação por jogar com o campeão mundial alemão.

    "A gente sempre tenta dizer coisas boas na frente das câmeras", disse Muller, com uma risada, "mas no sábado ele vem com o LAFC para Vancouver. Não sei, talvez ele esteja fingindo ser legal comigo!

    "O alemão dele é realmente, realmente muito bom e, com certeza, ele sabe um pouco sobre a vida na Alemanha. A gente fala sobre os velhos tempos, e também, como tipo de jogador, temos um bom entendimento um do outro."

    Son, assim como Muller, assumiu um papel de liderança durante a semana do All-Star. Quando o primeiro treino começou com um pouco de constrangimento, foi Son quem começou a fazer piadas para descontrair o ambiente. Foi crucial para quebrar o gelo e ajudou um grupo pouco familiarizado a começar bem o tempo juntos.

    "Olha, quando ele estava na Inglaterra, ele sempre era o cara sorridente, o sujeito legal", diz Westwood. "Ele sempre tinha tempo para você e é exatamente a mesma coisa aqui. Ele é simplesmente ele mesmo."

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    "Estou curtindo o esporte"

    Em determinado momento de seu tempo com a imprensa, Son foi questionado se havia algo em que ele pudesse vencer todos os seus companheiros do All-Star. Existia alguma competição, algum jogo, em que ele acreditasse poder ser o melhor?

    "Nada", disse. "Sou ruim em tudo."

    Isso não é verdade, claro. Son é bom pra caramba em muita coisa. Mais do que tudo, ele é muito bom em ser quem é. Ninguém conseguia fazer isso como ele, e poucos são capazes de fazer o que ele faz, dentro ou fora de campo.

    Durante seu tempo em Charlotte, Son fez praticamente de tudo. Cumpriu todas as obrigações com a imprensa, apareceu em todos os outdoors, interagiu com os companheiros de equipe e competiu no Desafio de Habilidades, adiado pela chuva. Depois, quando o jogo chegou, ele fez o que sempre faz: fez a diferença.

    Por trás de cada compromisso, entrevista e aparição pública, continua havendo algo genuíno em Son. Os palcos mudaram, mas a sensação não. Charlotte o fez se sentir criança de novo. A verdade é que todo palco ainda faz isso.

    "Eu amo a bola", disse aos repórteres. "Eu amo os torcedores e amo meus companheiros de equipe. Desde que me apaixonei, quando era criança, só correndo atrás da bola, chutando a bola e comemorando com os garotos. Acho que é provavelmente isso de que eu mais gosto. Quando estou estressado, sempre jogo futebol. É por isso que estou aqui: estou curtindo o esporte.

    "Até o fim", acrescentou. "Até o fim, acho que, provavelmente, é o único amor que eu tenho."

    Na noite de quarta-feira, minutos após o apito final, Son foi levado embora enquanto seus companheiros comemoravam. Ele já estava voltando para Los Angeles: rumo ao próximo jogo, ao próximo momento, à próxima obrigação.

    Um dia isso vai acabar, mas Son não está ansioso para que esse dia chegue. Enquanto a bola estiver rolando, o sorriso permanecerá.