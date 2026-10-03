'Esse estilo combina comigo!' - Kevin De Bruyne reage após atingir marca histórica em atuação de gala da Bélgica

Kevin De Bruyne teve uma atuação de gala para liderar a Bélgica na vitória por 3 a 0 sobre a Turquia, pela Liga das Nações A da Uefa, em Liège. O meio-campista de 35 anos abriu o placar aos 10 minutos antes de acertar uma cobrança espetacular de longa distância no ângulo aos 15 do segundo tempo.

O segundo gol marcou o 201º da carreira de De Bruyne e o 40º pelos Diabos Vermelhos.

Romelu Lukaku fez o terceiro no fim para coroar uma noite excepcional para os anfitriões.