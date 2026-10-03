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imago-sport-1084053123.jpgPhoto News
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Esse estilo combina comigo!' - Kevin De Bruyne reage após atingir marca histórica em atuação de gala da Bélgica

Bélgica
K. De Bruyne
Bélgica x Turquia
Turquia
Liga das Nações A

Kevin De Bruyne brilhou com dois gols e chegou a 201 na carreira na vitória confortável da Bélgica por 3 a 0 sobre a Turquia na Liga das Nações. O veterano meio-campista revelou que está rendendo muito sob o sistema tático de Mark van Bommel, enquanto aproveita seu papel de liderança.

  • De Bruyne alcança marca histórica em dominante atuação da Bélgica

    Kevin De Bruyne teve uma atuação de gala para liderar a Bélgica na vitória por 3 a 0 sobre a Turquia, pela Liga das Nações A da Uefa, em Liège. O meio-campista de 35 anos abriu o placar aos 10 minutos antes de acertar uma cobrança espetacular de longa distância no ângulo aos 15 do segundo tempo.

    O segundo gol marcou o 201º da carreira de De Bruyne e o 40º pelos Diabos Vermelhos.

    Romelu Lukaku fez o terceiro no fim para coroar uma noite excepcional para os anfitriões.

  • imago-sport-1084063931.jpgBeautiful Sports International

    Meia prospera sob o esquema tático de Van Bommel

    Falando após o apito final, De Bruyne expressou total satisfação com o atual momento da Bélgica. Agora defendendo o Napoli em seu clube, o experiente meio-campista destacou que a abordagem tática de Mark van Bommel complementa perfeitamente suas características.

    De Bruyne ressaltou que o prazer continua sendo a força motriz por trás de seu desempenho em alto nível.

    "Isso é ótimo", disse De Bruyne à VTM. "Eu já estava me sentindo bem, e agora também fizemos três boas partidas. Esse estilo de jogo combina comigo. Tivemos um bom começo e vamos tentar seguir construindo a partir disso."

  • Capitão abraça papel de mentor da próxima geração da Bélgica

    De Bruyne observou que seu principal objetivo em campo vai além das estatísticas pessoais e passa por estabelecer padrões para os companheiros mais jovens. Sua visão e liderança tática ditaram o andamento da partida no Estádio Maurice Dufrasne desde o primeiro minuto.

    Sua influência garantiu que a Bélgica nunca perdesse o controle do meio-campo.

    "Eu tento liderar pelo exemplo para os jogadores mais jovens, e eles me seguem facilmente", acrescentou De Bruyne. "Sinto que ainda posso contribuir. Estou me divertindo, e isso é o mais importante."

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  • imago-sport-1084058832.jpgBelga

    Meia que atingiu marca mira objetivos do Grupo A

    De Bruyne e a Bélgica deixam Liège na segunda colocação do Grupo A, com seis pontos em três partidas. O experiente capitão busca manter sua forma individual sensacional enquanto a Bélgica persegue a líder do grupo, a França, nas próximas rodadas.

    A Turquia segue na lanterna da tabela, sem nenhum ponto.

    De Bruyne pretende seguir liderando a Bélgica pelo exemplo em seu próximo compromisso internacional.

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