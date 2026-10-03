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'Esse estilo combina comigo!' - Kevin De Bruyne reage após atingir marca histórica em atuação de gala da Bélgica
De Bruyne alcança marca histórica em dominante atuação da Bélgica
Kevin De Bruyne teve uma atuação de gala para liderar a Bélgica na vitória por 3 a 0 sobre a Turquia, pela Liga das Nações A da Uefa, em Liège. O meio-campista de 35 anos abriu o placar aos 10 minutos antes de acertar uma cobrança espetacular de longa distância no ângulo aos 15 do segundo tempo.
O segundo gol marcou o 201º da carreira de De Bruyne e o 40º pelos Diabos Vermelhos.
Romelu Lukaku fez o terceiro no fim para coroar uma noite excepcional para os anfitriões.
- Beautiful Sports International
Meia prospera sob o esquema tático de Van Bommel
Falando após o apito final, De Bruyne expressou total satisfação com o atual momento da Bélgica. Agora defendendo o Napoli em seu clube, o experiente meio-campista destacou que a abordagem tática de Mark van Bommel complementa perfeitamente suas características.
De Bruyne ressaltou que o prazer continua sendo a força motriz por trás de seu desempenho em alto nível.
"Isso é ótimo", disse De Bruyne à VTM. "Eu já estava me sentindo bem, e agora também fizemos três boas partidas. Esse estilo de jogo combina comigo. Tivemos um bom começo e vamos tentar seguir construindo a partir disso."
Capitão abraça papel de mentor da próxima geração da Bélgica
De Bruyne observou que seu principal objetivo em campo vai além das estatísticas pessoais e passa por estabelecer padrões para os companheiros mais jovens. Sua visão e liderança tática ditaram o andamento da partida no Estádio Maurice Dufrasne desde o primeiro minuto.
Sua influência garantiu que a Bélgica nunca perdesse o controle do meio-campo.
"Eu tento liderar pelo exemplo para os jogadores mais jovens, e eles me seguem facilmente", acrescentou De Bruyne. "Sinto que ainda posso contribuir. Estou me divertindo, e isso é o mais importante."
- Belga
Meia que atingiu marca mira objetivos do Grupo A
De Bruyne e a Bélgica deixam Liège na segunda colocação do Grupo A, com seis pontos em três partidas. O experiente capitão busca manter sua forma individual sensacional enquanto a Bélgica persegue a líder do grupo, a França, nas próximas rodadas.
A Turquia segue na lanterna da tabela, sem nenhum ponto.
De Bruyne pretende seguir liderando a Bélgica pelo exemplo em seu próximo compromisso internacional.
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