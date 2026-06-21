“Esse é o trabalho dele, não é? - Roy Keane critica os elogios ‘exagerados’ a Thomas Tuchel após a vitória da Inglaterra sobre a Croácia na estreia na Copa do Mundo”

Keane explicou que avaliar o clima no vestiário é um requisito básico. Ele acrescentou: “Cada jogo é diferente e cada situação é diferente. Já trabalhei com alguns grandes treinadores. Às vezes você entra no intervalo achando que vai levar uma bronca e eles são brandos com você; outras vezes, você acha que está indo bem e eles são duros com você. É o que ele percebe durante a partida, o que ele acha que os jogadores precisam. Ele é muito qualificado para fazer isso.”

Tuchel esclareceu sua abordagem quando questionado sobre como conseguiu virar o jogo para a Inglaterra, que marcou duas vezes no segundo tempo contra a Croácia com Jude Bellingham e o reserva Marcus Rashford. Ele afirmou ao revelar o que disse no vestiário: “Eu disse que, mesmo que percamos, isso não mudará minha percepção dos últimos 17 dias. Mas vamos fazer do nosso jeito. Estamos focados demais no resultado, focados demais em proteger o que, de qualquer forma, não temos no momento. O segundo gol foi apenas um exemplo. Acho que estávamos com sete jogadores na defesa e não defendemos o gol. Então, por que ter sete na defesa, afinal? Se algo acontecer, se o resultado não for a nosso favor, queremos jogar essa partida do jeito que queremos e da maneira como estivemos juntos durante 17 dias. Eu só tentei incentivá-los a irem em frente.”