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“Esse é o trabalho dele, não é? - Roy Keane critica os elogios ‘exagerados’ a Thomas Tuchel após a vitória da Inglaterra sobre a Croácia na estreia na Copa do Mundo”
Jogadores da Inglaterra elogiam o impacto no intervalo
A Inglaterra conquistou uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na noite de quarta-feira, em sua estreia no Grupo L da Copa do Mundo. Diante de 70.389 torcedores, o intervalo do jogo chamou a atenção.
Tuchel fez um discurso motivador no vestiário depois que sua equipe sofreu o empate em 2 a 2. Harry Kane afirmou: “Todo o crédito vai para o técnico. Ele nos deu um discurso no intervalo apenas para dizer: ‘Olhem, se perdermos, vamos perder do nosso jeito’.” Acho que vocês viram que, no segundo tempo, partimos com tudo e eles não conseguiram nos acompanhar. Esse é o nível que temos que manter em todos os jogos; parabéns a todos, primeiro jogo do torneio e um ótimo resultado contra um time difícil.”
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Keane questiona reação “exagerada”
Declan Rice concordou com o capitão em relação à reviravolta, acrescentando: “Ele foi excelente no intervalo; as palavras que usou acalmaram a todos. Não posso dizer muito, foi um daqueles momentos em que você pensa: ‘Uau, que técnico incrível’. Acho que voltamos para o segundo tempo com todo mundo relaxado e simplesmente fomos em frente.”
No entanto, o ex-meio-campista da República da Irlanda e do Manchester United, Keane, apresentou uma visão bem diferente, descartando o entusiasmo em torno de Tuchel. Keane acredita que os elogios são totalmente injustificados. Keane disse à ITV: “Será que não é um exagero dar tanto destaque ao que ele falou no intervalo? O que ele deveria fazer? Esse é o trabalho dele, não é? É função do técnico passar as orientações para que os jogadores entrem em campo e cumpram o que foi combinado. É o que qualquer técnico de ponta faria: você reúne a equipe no intervalo e lembra a eles o que devem fazer. Isso está um pouco exagerado.”
Analisando a situação no vestiário
Keane explicou que avaliar o clima no vestiário é um requisito básico. Ele acrescentou: “Cada jogo é diferente e cada situação é diferente. Já trabalhei com alguns grandes treinadores. Às vezes você entra no intervalo achando que vai levar uma bronca e eles são brandos com você; outras vezes, você acha que está indo bem e eles são duros com você. É o que ele percebe durante a partida, o que ele acha que os jogadores precisam. Ele é muito qualificado para fazer isso.”
Tuchel esclareceu sua abordagem quando questionado sobre como conseguiu virar o jogo para a Inglaterra, que marcou duas vezes no segundo tempo contra a Croácia com Jude Bellingham e o reserva Marcus Rashford. Ele afirmou ao revelar o que disse no vestiário: “Eu disse que, mesmo que percamos, isso não mudará minha percepção dos últimos 17 dias. Mas vamos fazer do nosso jeito. Estamos focados demais no resultado, focados demais em proteger o que, de qualquer forma, não temos no momento. O segundo gol foi apenas um exemplo. Acho que estávamos com sete jogadores na defesa e não defendemos o gol. Então, por que ter sete na defesa, afinal? Se algo acontecer, se o resultado não for a nosso favor, queremos jogar essa partida do jeito que queremos e da maneira como estivemos juntos durante 17 dias. Eu só tentei incentivá-los a irem em frente.”
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O que vem por aí para a Inglaterra?
A Inglaterra deu um forte sinal de força em sua campanha na Copa do Mundo ao conquistar os três pontos na exigente estreia no Grupo L. Tuchel e sua equipe agora vão concentrar-se no próximo jogo contra Gana, na terça-feira, onde mais uma vitória garantirá a classificação para as oitavas de final.
Após esse confronto, a seleção encerrará sua participação na fase de grupos com uma partida contra o Panamá no sábado.