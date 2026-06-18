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“Esse é o seu trabalho!” - Roberto Martínez é acusado de tentar ser amigo de Cristiano Ronaldo, enquanto o técnico de Portugal é duramente criticado por não ter substituído seu capitão durante a desastrosa estreia na Copa do Mundo
Martinez é acusado de fazer favoritismo
Portugal entrou no torneio como grande favorito, mas sua incapacidade de superar a República Democrática do Congo desencadeou um debate acirrado sobre a ousadia tática de Martinez. O ex-jogador da seleção da Irlanda Tony Cascarino liderou as críticas, sugerindo que as decisões de Martinez foram influenciadas mais por sentimentos pessoais do que por méritos esportivos.
“Estou tentando ser o mais gentil possível… mas ele [Ronaldo] estava realmente fora de forma. E parece que o tempo simplesmente o alcançou. Ele não tem mais velocidade. Nem sequer tem energia para pegar a bola”, disse Cascarino àtalkSPORT.
“Ele não contribuiu em nada para a seleção portuguesa. Não consigo acreditar que Martinez o tenha mantido em campo. Fico pensando: ‘Esse é o seu trabalho — será que ele só quer manter a amizade com Ronaldo? Você quer ficar do lado dele?’ É preciso tirar jogadores de campo. Se essa é a decisão que melhora a equipe e dá a melhor chance de vitória, você tem que tomá-la como técnico. E eu sei que ele vai sair no final deste mandato. Parecia que o técnico estava apenas pensando: ‘Vou continuar sendo amigo do meu amigo Ronaldo’.”
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Henry critica o egoísmo de Ronaldo
Enquanto Cascarino criticava a comissão técnica, Thierry Henry se concentrou na disciplina tática do atacante do Al-Nassr. A lenda do Arsenal argumentou que a obsessão de Ronaldo por recordes individuais prejudicava a estrutura da equipe. Henry disse: “Uma coisa é importante, pessoal, por favor, aí em casa: a equipe precisa marcar, não é você que precisa marcar.” Ele destacou um momento específico do segundo tempo em que a movimentação de Ronaldo bloqueou um caminho livre para Bruno Fernandes.
As estatísticas daquela noite em Houston foram contundentes para o jogador de 41 anos, que não conseguiu registrar nem um único chute a gol. Sua sequência sem gols em grandes torneios já se estendeu para 10 partidas consecutivas, mas ele continua em busca de um lugar na história. Ao entrar em campo em Houston, ele igualou o recorde de Lionel Messi de participações em seis finais diferentes de Copa do Mundo, embora seus marcos individuais tenham sido ofuscados pela incapacidade de Portugal de derrotar uma seleção que ocupa uma posição significativamente inferior no ranking da FIFA.
Ronaldo defende o resultado após a frustração
Apesar das críticas, o capitão de Portugal manteve-se desafiador ao se dirigir à imprensa. Depois de sair furioso pelo túnel, ele acabou falando com os repórteres, minimizando a ideia de que Portugal tivesse carecido de qualidade ou empenho. Quando questionado sobre o que faltou na atuação, ele deu uma resposta direta: “O que faltou? Não faltou nada, isso é futebol. Portugal poderia ter vencido, mas também poderia ter perdido. Poderia ter sido de qualquer jeito.”
- AFP
A pressão aumenta antes do confronto contra o Uzbequistão
O resultado no Grupo K deixa Portugal com pouca margem para erros enquanto se prepara para sua segunda partida contra o Uzbequistão. Martínez enfrenta agora um grande dilema em relação à escalação inicial e à sua disposição de substituir seu jogador mais famoso caso as coisas voltem a dar errado. Com a Colômbia também à espreita para o último confronto da fase de grupos, os gigantes europeus correm o risco de uma eliminação precoce se não conseguirem encontrar um ritmo de ataque mais fluido que não dependa exclusivamente de um Ronaldo já em fase de declínio.
As estatísticas do empate contra a República Democrática do Congo sugerem uma equipe que precisa de um impulso, tendo conseguido apenas um chute a gol em 90 minutos, apesar de ter dominado a posse de bola. Enquanto Ronaldo continua a 31 gols de sua meta de 1.000 gols na carreira, sua forma atual sugere que as metas pessoais podem estar prejudicando o sucesso da seleção nacional. A “tarefa” de Martínez, como disse Cascarino, será decidir se ele é o técnico de uma equipe ou apenas um interino para a despedida final de uma lenda.