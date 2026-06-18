“Esse é o seu trabalho!” - Roberto Martínez é acusado de tentar ser amigo de Cristiano Ronaldo, enquanto o técnico de Portugal é duramente criticado por não ter substituído seu capitão durante a desastrosa estreia na Copa do Mundo

Portugal entrou no torneio como grande favorito, mas sua incapacidade de superar a República Democrática do Congo desencadeou um debate acirrado sobre a ousadia tática de Martinez. O ex-jogador da seleção da Irlanda Tony Cascarino liderou as críticas, sugerindo que as decisões de Martinez foram influenciadas mais por sentimentos pessoais do que por méritos esportivos.

“Estou tentando ser o mais gentil possível… mas ele [Ronaldo] estava realmente fora de forma. E parece que o tempo simplesmente o alcançou. Ele não tem mais velocidade. Nem sequer tem energia para pegar a bola”, disse Cascarino àtalkSPORT.

“Ele não contribuiu em nada para a seleção portuguesa. Não consigo acreditar que Martinez o tenha mantido em campo. Fico pensando: ‘Esse é o seu trabalho — será que ele só quer manter a amizade com Ronaldo? Você quer ficar do lado dele?’ É preciso tirar jogadores de campo. Se essa é a decisão que melhora a equipe e dá a melhor chance de vitória, você tem que tomá-la como técnico. E eu sei que ele vai sair no final deste mandato. Parecia que o técnico estava apenas pensando: ‘Vou continuar sendo amigo do meu amigo Ronaldo’.”



