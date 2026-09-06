Ndiaye não conseguiu esconder a empolgação depois de finalmente vestir a camisa do Manchester City em sua estreia oficial. O ex-jogador do Everton foi uma figura central na vitória apertada do Manchester City sobre o Coventry, reforçando a crença de que está pronto para dar o salto ao nível de elite da Premier League. Ao refletir sobre a experiência, Ndiaye fez questão de destacar que vencer em sua primeira aparição era o cenário ideal para seu novo capítulo em Manchester.

"Gostei muito. É nesse nível que eu quero estar", disse Ndiaye em entrevista após a partida. "Começar com uma vitória, então não poderia ser melhor. Foi ótimo, obviamente queríamos vencer o jogo. Os últimos dias foram muito bons. Obviamente, estou no City agora, então estou feliz. Feliz que a transferência foi concluída. Os caras me receberam muito bem."