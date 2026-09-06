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'Esse é o nível em que eu quero estar' - Iliman Ndiaye comemora início 'perfeito' no Manchester City enquanto estrela do último dia da janela brilha em vitória suada sobre o Coventry
Um início dos sonhos no Etihad
Ndiaye não conseguiu esconder a empolgação depois de finalmente vestir a camisa do Manchester City em sua estreia oficial. O ex-jogador do Everton foi uma figura central na vitória apertada do Manchester City sobre o Coventry, reforçando a crença de que está pronto para dar o salto ao nível de elite da Premier League. Ao refletir sobre a experiência, Ndiaye fez questão de destacar que vencer em sua primeira aparição era o cenário ideal para seu novo capítulo em Manchester.
"Gostei muito. É nesse nível que eu quero estar", disse Ndiaye em entrevista após a partida. "Começar com uma vitória, então não poderia ser melhor. Foi ótimo, obviamente queríamos vencer o jogo. Os últimos dias foram muito bons. Obviamente, estou no City agora, então estou feliz. Feliz que a transferência foi concluída. Os caras me receberam muito bem."
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Susto com lesão e elogios de Maresca
Houve um momento de preocupação para os torcedores do Etihad quando Ndiaye precisou receber atendimento em campo no fim do segundo tempo. O ponta acabou sendo substituído por Ryan McAidoo, formado na base, aos 87 minutos, o que gerou temor de que sua estreia pudesse ter terminado com um problema físico. No entanto, após a partida, Ndiaye tratou de afastar qualquer preocupação de longo prazo e atribuiu sua saída à intensidade da Premier League.
“Não, não [nada sério]. Um pouco de cãibra”, esclareceu o ponta ao ser questionado sobre sua condição. Voltando sua atenção para seu novo treinador, Ndiaye acrescentou: "Ele tem sido incrível. Um grande treinador. Como dissemos um ao outro, todos os jogos vão ser difíceis."
Integração tática e notícias da equipe
Maresca demonstrou confiança significativa em seus novos reforços ao dar a titularidade tanto a Ndiaye quanto ao também contratado no último dia da janela, Enzo Fernandez. A decisão de escalar Fernandez foi parcialmente influenciada por um drama de última hora no aquecimento, já que a promessa da base Nico O’Reilly foi forçada a se retirar depois de sofrer uma pancada. Essa mudança tardia pouco atrapalhou o ritmo dos mandantes, que dominaram a posse de bola desde cedo. O gol da vitória saiu aos 26 minutos, quando Erling Haaland subiu mais alto para cabecear com força para o gol após cruzamento de Antoine Semenyo.
A sintonia entre os novos contratados e a base já estabelecida ficou evidente durante todo o primeiro tempo. A capacidade de Ndiaye de abrir o campo proporcionou o espaço necessário para que jogadores como Fernandez atuassem por dentro. Apesar do placar apertado, a disciplina tática mostrada pelo time de Maresca foi um testemunho do trabalho que vem sendo feito nos treinamentos.
- AFP
Ambições para o futuro
Para Ndiaye, a transferência para o Manchester City representa mais do que apenas um avanço na carreira; trata-se de realizar o desejo de disputar os maiores títulos do futebol. A ponta falou abertamente sobre sua fome por troféus, destacando que sua estreia é apenas o começo de sua trajetória no clube
"Espero que continue assim. Não acabou, ainda tenho muitas coisas para conquistar aqui, troféus, foi para isso que vim para cá. Espero que tudo corra bem. Mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva", destacou Dniaye.
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