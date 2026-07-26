“Esse assunto está encerrado!” - A transferência de Granit Xhaka para o Chelsea foi categoricamente descartada pelo técnico do Sunderland, Regis Le Bris

De acordo com o The Guardian, o Sunderland rejeitou imediatamente uma oferta de 8 milhões de libras do Chelsea por Xhaka.

Xabi Alonso, que assumiu recentemente o comando do Chelsea, estava interessado em se reunir com Xhaka após a passagem de ambos pelo Bayer Leverkusen.

No entanto, o Sunderland não tem intenção de se separar de Xhaka, que desempenhou um papel fundamental na classificação do clube para a Liga Europa na última temporada. Tendo chegado ao clube no verão passado, Xhaka tem contrato válido até 30 de junho de 2028. O Chelsea continua interessado, mas o Sunderland está decidido a manter Xhaka para sua campanha europeia.



