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Granit XhakaSunderland
Moataz Elgammal

Traduzido por

“Esse assunto está encerrado!” - A transferência de Granit Xhaka para o Chelsea foi categoricamente descartada pelo técnico do Sunderland, Regis Le Bris

Mercado da bola
G. Xhaka
Chelsea
Sunderland
R. Le Bris
Premier League

O técnico do Sunderland, Regis Le Bris, descartou categoricamente qualquer possibilidade de Granit Xhaka deixar o clube para se transferir para o Chelsea neste verão. Xhaka tem sido fortemente associado a uma transferência para Stamford Bridge, mas Le Bris insiste que seu influente capitão continua totalmente comprometido com o Sunderland, enquanto o time se prepara para disputar a Liga Europa.


  • Oferta do Chelsea rejeitada pelo Sunderland

    De acordo com o The Guardian, o Sunderland rejeitou imediatamente uma oferta de 8 milhões de libras do Chelsea por Xhaka.

    Xabi Alonso, que assumiu recentemente o comando do Chelsea, estava interessado em se reunir com Xhaka após a passagem de ambos pelo Bayer Leverkusen.

    No entanto, o Sunderland não tem intenção de se separar de Xhaka, que desempenhou um papel fundamental na classificação do clube para a Liga Europa na última temporada. Tendo chegado ao clube no verão passado, Xhaka tem contrato válido até 30 de junho de 2028. O Chelsea continua interessado, mas o Sunderland está decidido a manter Xhaka para sua campanha europeia.


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  • Granit XhakaSunderland

    Le Bris desmente rumores sobre transferência

    Le Bris se pronunciou sobre a situação após a derrota por 4 a 2 em um amistoso de pré-temporada contra o Liverpool, no sábado. Le Bris afirmou: “Não, esse assunto está encerrado. Ele foi muito claro sobre seu futuro. Ele ama o Sunderland, quer ficar no Sunderland. Ele quer construir o futuro do Sunderland. É um bom capitão. Um grande líder.”

    Sobre a janela de transferências, Le Bris acrescentou: “Vai ser tranquila. Discreta, certo? Não vou dar informações. Porque acho que estamos trabalhando duro nos bastidores, e é muito importante manter a discrição, pois, do contrário, vira uma bagunça. E provavelmente teremos uma janela de transferências diferente se compararmos com a temporada passada. Tivemos que contratar 14 novos jogadores. Não será o caso este ano. Vamos ver o que vai acontecer.”

  • Granit Xhaka Sunderland 2025Getty Images

    Experiência inestimável

    Xhaka traz uma vasta experiência no futebol de alto nível para o Sunderland. Xhaka disputou 297 partidas e marcou 23 gols pelo Arsenal, conquistando dois títulos da FA Cup.

    Na Alemanha, Xhaka marcou nove gols em 140 partidas pelo Borussia Mönchengladbach e seis gols em 99 partidas pelo Bayer Leverkusen. No Leverkusen, Xhaka conquistou um título da Bundesliga, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa da Alemanha.

    Na última temporada, Xhaka disputou 34 partidas da Premier League pelo Sunderland, contribuindo com um gol e seis assistências. Ele também teve um desempenho de destaque durante a campanha da Suíça até as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

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  • Granit XhakaSunderland

    O que vem por aí para o Sunderland?

    Com a permanência de Xhaka, o Sunderland se concentrará em melhorar a preparação física para a estreia na Premier League e para os próximos jogos da Liga Europa. Le Bris continuará avaliando rigorosamente seu elenco durante a pré-temporada antes de fazer quaisquer pequenos ajustes. Enquanto isso, o Chelsea precisa buscar outras opções para reforçar seu meio-campo sob o comando de Alonso à medida que a janela de transferências avança.

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