Essas calças levantam tantas questões: Serge Gnabry comemora a vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 em Freiburg com uma peça de roupa bem incomum

Lennart Karl talvez não estivesse totalmente errado ao se sentir “invencível” após marcar o gol da vitória por 3 a 2 para o FC Bayern de Munique no último segundo do nono minuto do tempo adicional, na 28ª rodada da Bundesliga contra o SC Freiburg — o Real Madrid pretende provar o contrário na terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
Mas o torcedor que levou aquelas peças de roupa curiosas para o estádio de Freiburg deve ter ficado ainda mais feliz com a sorte da vitória tardia do time de Munique, o que causou grande hilaridade não só entre os jogadores de Munique.