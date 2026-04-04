Essas calças levantam tantas questões: Serge Gnabry comemora a vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 em Freiburg com uma peça de roupa bem incomum

Lennart Karl acabara de vestir novamente a camisa, que havia tirado para comemorar o gol, quando Tom Bischof apareceu de repente com um cueca boxer branca, toda estampada com o rosto sorridente de seu companheiro de equipe Leon Goretzka.

Depois que Goretzka recusou, agradecendo, vestir aquela peça de roupa tão horrível quanto engraçada, Serge Gnabry acabou vestindo-a — para grande alegria de seus companheiros de equipe e dos torcedores do Bayern no estádio.









Mais tarde, surgiu também uma toalha gigante com o rosto de Goretzka e seu torso nu. Goretzka também não conseguiu conter o riso diante disso. O motivo da ação não ficou totalmente claro. Mas, pelo menos, os jogadores explicaram mais tarde que não se tratava de uma pegadinha ou de alguma forma estranha de demonstração de carinho pelo meio-campista que deixará o clube no meio do ano. Na verdade, um torcedor do Bayern havia levado as peças curiosas para o estádio. E quando Tom Bischof, autor de dois gols e herói da partida, viu isso, ele pegou as peças sem pensar duas vezes e as levou para seus companheiros. Foi assim que aconteceu o desfile de moda especial de Gnabry.