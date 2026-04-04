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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduzido por

Essas calças levantam tantas questões: Serge Gnabry comemora a vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 em Freiburg com uma peça de roupa bem incomum

Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
Bayern de Munique
Bundesliga
S. Gnabry
L. Goretzka
T. Bischof

De repente, enquanto comemorava o 3 a 2 do Bayern de Munique em Freiburg, Serge Gnabry apareceu usando um cueca boxer estampada do rosto de Leon Goretzka. Mais tarde, ainda apareceu uma toalha. O que foi isso tudo?

Lennart Karl talvez não estivesse totalmente errado ao se sentir “invencível” após marcar o gol da vitória por 3 a 2 para o FC Bayern de Munique no último segundo do nono minuto do tempo adicional, na 28ª rodada da Bundesliga contra o SC Freiburg — o Real Madrid pretende provar o contrário na terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Mas o torcedor que levou aquelas peças de roupa curiosas para o estádio de Freiburg deve ter ficado ainda mais feliz com a sorte da vitória tardia do time de Munique, o que causou grande hilaridade não só entre os jogadores de Munique.

  • Serge Gnabry feierte mit einer Hose mit Leon Goretzkas Gesicht drauf.Imago Images/Ulmer/Teamfoto

    Lennart Karl acabara de vestir novamente a camisa, que havia tirado para comemorar o gol, quando Tom Bischof apareceu de repente com um cueca boxer branca, toda estampada com o rosto sorridente de seu companheiro de equipe Leon Goretzka.

    Depois que Goretzka recusou, agradecendo, vestir aquela peça de roupa tão horrível quanto engraçada, Serge Gnabry acabou vestindo-a — para grande alegria de seus companheiros de equipe e dos torcedores do Bayern no estádio.



    Mais tarde, surgiu também uma toalha gigante com o rosto de Goretzka e seu torso nu. Goretzka também não conseguiu conter o riso diante disso. O motivo da ação não ficou totalmente claro. Mas, pelo menos, os jogadores explicaram mais tarde que não se tratava de uma pegadinha ou de alguma forma estranha de demonstração de carinho pelo meio-campista que deixará o clube no meio do ano. Na verdade, um torcedor do Bayern havia levado as peças curiosas para o estádio. E quando Tom Bischof, autor de dois gols e herói da partida, viu isso, ele pegou as peças sem pensar duas vezes e as levou para seus companheiros. Foi assim que aconteceu o desfile de moda especial de Gnabry.

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  • Vincent Kompany prefere falar sobre o Real Madrid

    Na coletiva de imprensa que se seguiu, o técnico Vincent Kompany também foi questionado sobre os novos produtos para torcedores. “Não faço a menor ideia”, respondeu o técnico, rindo, quando questionado sobre os motivos por trás da ação, e acrescentou, ainda rindo: “Podem perguntar ao Real Madrid.”

    Joshua Kimmich também não soube responder à pergunta óbvia sobre o motivo. No entanto, ele conseguiu descartar a possibilidade de que o Bayern passasse a comemorar sempre com essas calças coloridas. “Acho que as calças foram devolvidas. Acho que o torcedor queria recuperá-las. Isso era importante para ele.” É perfeitamente compreensível, afinal, aquela peça já teve seus cinco minutos de fama.

  • FC Bayern - Calendário: Os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Encontro

    Terça-feira, 7 de abril

    21h

    Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

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