O fato de ele ainda ser o mais jovem estreante de todos os tempos do Manchester United na Liga Europa já diz tudo: Shola Shoretire é um grande talento. O ponta de 22 anos também demonstrou isso nesta temporada no PEC Zwolle, clube que o contratou por empréstimo do PAOK Salônica.

O criativo Shoretire foi o grande destaque do time de Zwolle na ala esquerda. Especialmente no inverno, ele também foi de grande valor para a equipe em termos de gols, com cinco gols e uma assistência em oito partidas do campeonato. Foi, portanto, um duro golpe tanto para Shoretire quanto para o PEC que a temporada do inglês tenha chegado ao fim já em março devido a uma lesão no joelho.