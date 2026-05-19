A temporada 2025/26 da VriendenLoterij Eredivisie chegou ao fim e, por isso, é hora de fazer um balanço. No verão passado e no inverno que acabou de terminar, houve uma intensa atividade de observação de jogadores, e os clubes da Eredivisie estiveram bastante ativos no mercado de transferências. Quais novos jogadores, que antes desta temporada ainda não conhecíamos ou conhecíamos muito pouco na Eredivisie, revelaram-se uma verdadeira aquisição para o nosso campeonato? O Voetbalzone apresenta, assim como no inverno passado, os quinze melhores reforços.
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Essas 15 contratações da Eredivisie foram as que mais se destacaram nesta temporada
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15. Shola Shoretire (PEC Zwolle)
O fato de ele ainda ser o mais jovem estreante de todos os tempos do Manchester United na Liga Europa já diz tudo: Shola Shoretire é um grande talento. O ponta de 22 anos também demonstrou isso nesta temporada no PEC Zwolle, clube que o contratou por empréstimo do PAOK Salônica.
O criativo Shoretire foi o grande destaque do time de Zwolle na ala esquerda. Especialmente no inverno, ele também foi de grande valor para a equipe em termos de gols, com cinco gols e uma assistência em oito partidas do campeonato. Foi, portanto, um duro golpe tanto para Shoretire quanto para o PEC que a temporada do inglês tenha chegado ao fim já em março devido a uma lesão no joelho.
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14. Artem Stepanov (FC Utrecht)
No inverno passado, o FC Utrecht ainda estava em busca de um atacante e encontrou a solução no jogador emprestado Artem Stepanov. Foi uma aposta arriscada, pois na primeira metade da temporada o ucraniano havia marcado apenas um gol e dado uma assistência em quatorze partidas pelo FC Nürnberg.
Mas acabou sendo uma boa aposta. Stepanov conquistou uma vaga no time titular do clube de Utrecht, mostrou-se bem adaptado ao sistema de jogo e marcou quatro gols em treze partidas. Por isso, o Utrecht decidiu renovar o contrato de empréstimo do jogador destro com o Bayer Leverkusen para a próxima temporada.
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13. Noé Lebreton (NEC)
O NEC foi uma das surpresas da Eredivisie nesta temporada e, por isso, alguns jogadores do time de Nijmegen não poderiam faltar nesta lista. O primeiro é Noé Lebreton, que foi contratado no final de agosto por 1,3 milhão de euros do SM Caen, da França.
O meio-campista francês (22) teve um início um tanto difícil no NEC, mas se destacou na segunda metade da temporada como titular. Primeiro atrás do atacante Bryan Linssen, depois na lateral esquerda como substituto do lesionado Basar Önal. A boa evolução de Lebreton, que marcou mais duas vezes no domingo, também não passou despercebida na França: no final de março, ele fez sua estreia pela seleção sub-21 da França.
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12. Maas Willemsen (SC Heerenveen)
Quando se soube, no ano passado, que Maas Willemsen deixaria o De Graafschap sem custo de transferência, times como o Feyenoord, o Go Ahead Eagles e o Sparta Rotterdam demonstraram interesse nele. No entanto, foi o sc Heerenveen que acabou levando o zagueiro central, hoje com 23 anos.
E os frísios não devem se arrepender disso. Willemsen rapidamente conquistou seu lugar no time titular do Heerenveen e, hoje, é indispensável para a equipe. Em parte graças à sua tranquilidade e estabilidade na defesa, o Heerenveen se classificou para as eliminatórias para as competições europeias.
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11. Cedric Hatenboer (Telstar)
Cedric Hatenboer despontou na temporada 2024/25 pelo Excelsior, na Keuken Kampioen Divisie. Vários grandes clubes holandeses estavam de olho nele, mas o meio-campista optou por assinar com o RSC Anderlecht. Até agora, essa escolha não tem sido bem-sucedida.
O Telstar o contratou por empréstimo do clube belga no inverno passado e, segundo relatos, poderá comprá-lo definitivamente neste verão por cerca de dois milhões de euros. O fato de Hatenboer (21) ter se destacado em Velsen-Zuid também não passou despercebido na Eredivisie: no final de abril, o De Telegraaf informou que ele está sendo acompanhado por “praticamente toda a parte esquerda da tabela da Eredivisie”.
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10. Nick Verschuren (FC Volendam)
Nick Verschuren ainda não estreou na equipe principal do Ajax, mas nesta temporada ele marcou presença pela primeira vez na Eredivisie, jogando pelo FC Volendam por empréstimo. O zagueiro de 21 anos foi um verdadeiro pilar da equipe de Volendam. Com isso, parece que sua estreia na equipe principal do Ajax está prestes a acontecer em breve.
Em abril, Bram van Polen elogiou Verschuren, que, segundo o analista da ESPN, é melhor defensivamente do que o zagueiro do Ajax, Josip Sutalo. “Verschuren já recebeu elogios várias vezes, mas ele é um louco na forma como se joga na bola. Às vezes é um pouco cego e cai rápido no chão, mas ele realmente se joga em tudo. E ele também lê bem o jogo”, disse Van Polen.
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9. Paul Wanner (PSV)
O PSV perdeu Malik Tillman para o Bayer Leverkusen no ano passado e agiu rapidamente: Paul Wanner foi contratado do Bayern de Munique por quinze milhões de euros como substituto. Ficou claro que o jogador da seleção austríaca teria um grande desafio pela frente.
É claro que ele ainda não é o novo Tillman, mas Wanner (20) teve uma excelente temporada de estreia no PSV. Em 32 partidas oficiais, ele marcou cinco gols e deu quatro assistências. É de se esperar que ele tenha uma participação ainda mais marcante no jogo do time de Eindhoven na próxima temporada.
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8. Patrick Brouwer (Telstar)
O Telstar conseguiu se manter com brilhantismo na Eredivisie no último fim de semana, e Patrick Brouwer desempenhou um papel importante nisso. O clube de Velsen-Zuid arriscou bastante no verão passado ao contratar o meio-campista do clube amador Quick Boys.
Hoje, pode-se concluir que essa foi uma excelente decisão. Brouwer, de 25 anos, disputou 33 partidas pelo Telstar em todas as competições nesta temporada, marcando 9 gols e dando 7 assistências. Com isso, ele se sagrou o artilheiro do time do técnico Anthony Correia.
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7. Koen Kostons (PEC Zwolle)
No ano passado, o PEC Zwolle estava em busca de um novo atacante. Dylan Vente, que havia sido emprestado pelo Hibernian na temporada anterior, havia deixado o clube. Considerando suas estatísticas — treze gols em trinta partidas da Eredivisie —, seria uma tarefa e tanto para os dirigentes do Zwolle encontrar um substituto à altura.
Mas eles conseguiram com folga. Koen Kostons (26) foi contratado do SC Paderborn por apenas 100 mil euros e, com nada menos que onze gols na Eredivisie, tornou-se o artilheiro do PEC. Com isso, o atacante, que também registrou seis assistências, pode ser considerado uma das melhores contratações desta temporada da Eredivisie.
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6. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
No verão do ano passado, o Feyenoord abriu os bolsos para contratar o sucessor de Dávid Hancko: Tsuyoshi Watanabe foi adquirido do AA Gent por oito milhões de euros. Quase um ano depois, muitos torcedores do time de Roterdã vão concluir que foi um bom negócio.
O zagueiro central de 29 anos foi titular constante do Feyenoord nesta temporada. Em parte graças à sua tranquilidade e estabilidade na defesa, a equipe do técnico Robin van Persie terminou em segundo lugar na Eredivisie, o que significa uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões.
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5. Sondre Ørjasæter (FC Twente)
Sondre Ørjasæter foi contratado no verão passado por cinco milhões de euros, vindo do Sarpsborg 08. Um valor de transferência considerável, já que, na história do clube de Enschede, apenas cinco jogadores foram contratados por um valor superior. As expectativas em relação ao ponta-esquerda de 22 anos eram, portanto, altas.
Rapidamente, Ørjasæter tornou-se titular no De Grolsch Veste e, com sua criatividade e assistências, foi fundamental para a equipe. Além disso, na Eurojackpot KNVB Beker, ele marcou gols na primeira e na segunda rodadas, mas na Eredivisie demorou um pouco para Ørjasæter marcar seu primeiro gol: só em 1º de março, contra o Feyenoord. Ainda assim, com cinco gols e oito assistências em todas as competições, ele teve uma excelente temporada de estreia.
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4. Ángel Alarcón (FC Utrecht)
Além de Stepanov, o FC Utrecht também contratou Ángel Alarcón por empréstimo no último inverno. E essa também se revelou uma contratação de sucesso. O ponta, emprestado pelo FC Porto, criou muitas oportunidades de gol graças à sua criatividade e velocidade. Em treze partidas oficiais, Alarcón (22) marcou três gols e deu três assistências.
Em março, Mike van der Hoorn também elogiou Alarcón à ESPN. “Ele nos ajudou um pouco a sair da fase de crise. Ele tem qualidades incríveis. É simplesmente um jogador de classe à parte e isso ajuda”, afirmou o capitão. Em princípio, Alarcón retorna a Portugal neste verão, embora o Utrecht tenha a opção de comprá-lo definitivamente.
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3. Dies Janse (FC Groningen)
Dies Janse já é conhecido há algum tempo como um grande talento da base do Ajax. O zagueiro de 20 anos ainda não conseguiu se firmar de fato no time principal do clube de Amsterdã e, por isso, foi emprestado no verão passado. Segundo seu agente, havia nada menos que 25 clubes interessados no jogador nascido na província de Zeeland.
Janse acabou optando pelo FC Groningen. Lá, ele passou por uma evolução impressionante nesta temporada. O altíssimo canhoto disputou 32 partidas oficiais pelo “Orgulho do Norte”, estreou no Jong Oranje no final de março e parece pronto para uma vaga no time titular em um nível mais alto na próxima temporada.
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2. Jordan Bos (Feyenoord)
O Feyenoord contratou Jordan Bos no verão do ano passado, vindo do KVC Westerlo, da Bélgica. Agora, pouco menos de um ano depois, pode-se concluir que o australiano de 23 anos teve uma excelente temporada de estreia no De Kuip.
Bos atuou principalmente como lateral-esquerdo, mas também ocupou regularmente a posição de ponta-esquerda. Seu número de assistências nesta temporada se assemelha mais ao de um atacante do que ao de um zagueiro: nada menos que onze. Além disso, Bos também marcou quatro gols.
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1. Darko Nejasmic (NEC)
A grande aquisição da Eredivisie nesta temporada é, sem dúvida, Darko Nejasmic. O NEC contratou o croata, hoje com 27 anos, no verão passado, sem custos de transferência, vindo do Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. Nejasmic conquistou rapidamente um lugar no time titular em Nijmegen e chegou até a tirar do time titular Dirk Proper, um jogador da base do clube.
O jogador destro, que marcou quatro gols e deu uma assistência nesta temporada, proporcionou o equilíbrio certo no meio-campo do jogo altamente ofensivo do NEC sob o comando de Dick Schreuder. Juntamente com o craque Kodai Sano, Nejasmic formou uma dupla forte no meio-campo e teve grande participação no merecido terceiro lugar conquistado pelo time de Nijmegen.