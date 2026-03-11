Essa regra absurda precisa ser abolida urgentemente! Os cartões amarelos “fraudulentos” do Bayern de Munique para Joshua Kimmich e Michael Olise deveriam servir de alerta para a UEFA

O que é irritante é que seria tão fácil evitar que Kimmich e Olise fossem obrigados a recorrer a simulações em campo. A UEFA deveria alterar drasticamente seus regulamentos relativos às suspensões por cartões amarelos em suas competições internacionais. Na verdade, não haveria nada contra a abolição completa, mas também se poderia fazer um compromisso inicial e estabelecer, por exemplo: quem receber seis cartões amarelos nos primeiros dez jogos de uma temporada da Liga dos Campeões será suspenso por um jogo. E isso seria tudo.

Mais coerente seria a abolição completa. Felizmente, há anos que se cedeu no que diz respeito às suspensões por cartões amarelos nas finais. Lembre-se da final da Liga dos Campeões de 2012, quando três jogadores titulares do Bayern de Munique (Holger Badstuber, David Alaba e Luiz Gustavo) e do Chelsea (Raul Meireles, Branislav Ivanovic e Ramires) tiveram que assistir à maior partida do futebol de clubes do mundo porque receberam muitos cartões amarelos na competição anterior.

“Isso não pode ser do interesse do futebol”, criticou o então técnico da seleção alemã, Joachim Löw. E Karl-Heinz Rummenigge, na época presidente do Bayern, exigiu uma mudança de pensamento da UEFA, que acabou ocorrendo.

Hoje, felizmente, não seria mais possível perder uma final da Liga dos Campeões por suspensão, já que todos os cartões amarelos são apagados após as quartas de final da Liga dos Campeões. Entretanto, deveria-se dar um passo adiante e eliminar as suspensões por cartões amarelos antes disso, ou pelo menos torná-las muito improváveis. Em vez disso, deveria-se limitar às consequências de uma advertência para o jogo em questão: um jogador que recebe um cartão amarelo deve, afinal, ter cuidado nas disputas seguintes para não ser advertido uma segunda vez e ser expulso do campo com um cartão amarelo-vermelho. Isso deve ser restrição suficiente!