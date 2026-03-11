Essa regra absurda precisa ser abolida urgentemente! Os cartões amarelos “fraudulentos” do Bayern de Munique para Joshua Kimmich e Michael Olise deveriam servir de alerta para a UEFA

O que aconteceu no segundo tempo das oitavas de final da Liga dos Campeões entre o Atalanta Bergamo e o FC Bayern de Munique teve traços absurdos. Joshua Kimmich e Michael Olise foram forçados a cometer uma falta antidesportiva, o que, no entanto, não lhes trouxe nenhuma desvantagem, mas sim uma vantagem. Sim, exagerando um pouco, poderíamos quase dizer: por isso, eles deveriam ter sido suspensos diretamente para uma das muito prováveis partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid ou o Manchester City, em vez de receberem mais um cartão amarelo “real”.
O que é irritante é que seria tão fácil evitar que Kimmich e Olise fossem obrigados a recorrer a simulações em campo. A UEFA deveria alterar drasticamente seus regulamentos relativos às suspensões por cartões amarelos em suas competições internacionais. Na verdade, não haveria nada contra a abolição completa, mas também se poderia fazer um compromisso inicial e estabelecer, por exemplo: quem receber seis cartões amarelos nos primeiros dez jogos de uma temporada da Liga dos Campeões será suspenso por um jogo. E isso seria tudo.
Mais coerente seria a abolição completa. Felizmente, há anos que se cedeu no que diz respeito às suspensões por cartões amarelos nas finais. Lembre-se da final da Liga dos Campeões de 2012, quando três jogadores titulares do Bayern de Munique (Holger Badstuber, David Alaba e Luiz Gustavo) e do Chelsea (Raul Meireles, Branislav Ivanovic e Ramires) tiveram que assistir à maior partida do futebol de clubes do mundo porque receberam muitos cartões amarelos na competição anterior.
“Isso não pode ser do interesse do futebol”, criticou o então técnico da seleção alemã, Joachim Löw. E Karl-Heinz Rummenigge, na época presidente do Bayern, exigiu uma mudança de pensamento da UEFA, que acabou ocorrendo.
Hoje, felizmente, não seria mais possível perder uma final da Liga dos Campeões por suspensão, já que todos os cartões amarelos são apagados após as quartas de final da Liga dos Campeões. Entretanto, deveria-se dar um passo adiante e eliminar as suspensões por cartões amarelos antes disso, ou pelo menos torná-las muito improváveis. Em vez disso, deveria-se limitar às consequências de uma advertência para o jogo em questão: um jogador que recebe um cartão amarelo deve, afinal, ter cuidado nas disputas seguintes para não ser advertido uma segunda vez e ser expulso do campo com um cartão amarelo-vermelho. Isso deve ser restrição suficiente!
A curiosidade amarela do FC Bayern mostra isso: a UEFA precisa repensar suas suspensões por cartões amarelos.
A abolição ou adaptação das suspensões por cartões amarelos também é defendida pelo calendário cada vez mais cheio, especialmente das equipes de ponta que chegam longe na Liga dos Campeões. É preciso evitar ao máximo que as suspensões por cartões amarelos se somem às baixas por lesões ou suspensões por cartões vermelhos. E isso também seria absolutamente benéfico para o futebol.
E ainda há os dois casos explícitos da noite de terça-feira em Bergamo. O mais tardar depoisque Olise marcou o 5 a 0 aos 64 minutos, decidindo o confronto após o primeiro terço dos 180 minutos, o foco se desviou do futebol e se voltou para a questão: como Olise, Kimmich e Dayot Upamecano conseguiriam receber seu terceiro cartão amarelo na competição em andamento e, assim, perder o jogo de volta contra o Atalanta, que agora é praticamente sem importância do ponto de vista esportivo, e não um dos jogos decisivos contra o Real ou o City?
Entre osespecialistas da Prime TV e os campeões mundiais Mats Hummels e Christoph Kramer, a fase final foi marcada pela expectativa de saber se Upamecano também conseguiria receber a tão esperada suspensão. O francês acabou “falhando”, enquanto o árbitro Espen Eskas teve piedade de Olise aos 77 minutos, quando este demorou provocativamente para cobrar um escanteio.
Para Kimmich, a liberação foi bem mais turbulenta. O meio-campista resistiu veementemente em cobrar uma falta aos 83 minutos e fingiu procurar em vão por um companheiro para receber a bola. Como Eskas, que obviamente sabia o que estava acontecendo, hesitou por muito tempo antes de ceder, Yunus Musah, do Atalanta, se antecipou, correu furioso em direção a Kimmich e o empurrou. Era compreensível que Musah, que também recebeu um cartão amarelo, tivesse interpretado a espera interminável de Kimmich como uma falta de respeito. E embora seja compreensível que Kimmich e Olise tenham agido dessa forma, do ponto de vista do Atalanta, isso realmente demonstra, de certa forma, falta de espírito esportivo. É ainda mais irritante que a UEFA tenha imposto as diretrizes para suas ações.
FC Bayern: Kimmich e Olise correm o risco de ter o mesmo destino que Ramos?
O que tornou a situação ainda mais absurda: após o apito final, Kimmich nem sequer conseguiu assumir a responsabilidade e explicar sua ação com um piscar de olhos, mas teve que ditar ao microfone uma declaração obviamente preparada com toda a seriedade. “Na verdade, foi desnecessário. Eu estava procurando um companheiro para passar a bola. Não se quer jogar sob pressão. O adversário deixou o Tom (Bischof) um pouco livre. Tive a sensação de que eles o deixaram livre apenas para pressionar”, disse a estrela do Bayern ao Prime.
O contexto: Kimmich e todos os outros responsáveis do Bayern não podiam admitir de forma alguma que os cartões amarelos foram recebidos intencionalmente. Em 2019, a UEFA suspendeu o então zagueiro do Real Madrid, Sergio Ramos, por dois jogos, pois ele havia sugerido, após a vitória por 2 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Ajax Amsterdam, que havia recebido intencionalmente seu terceiro cartão amarelo pouco antes do final da partida. Na época, a jogada saiu pela culatra: Ramos achava que o Real estava garantido nas quartas de final e preferiu perder o jogo de volta contra o Ajax por estar suspenso. Mas ele não só foi desmascarado e suspenso por duas partidas, como o time madrilenho também perdeu o jogo de volta em casa por 1 a 4 e foi eliminado.
Isso certamente não acontecerá com o Bayern sem Kimmich e Olise na próxima semana contra o Atalanta, após a excelente vitória por 6 a 1 fora de casa. E seria uma farsa da parte da UEFA se ela realmente agisse com as estrelas do Bayern da mesma forma que agiu com Ramos na época e, possivelmente, fizesse com que dois dos melhores jogadores do FCB fossem obrigados a assistir de fora a uma partida emocionante das quartas de final contra o Real ou o City. Em vez disso, é urgente revisar a regra que tornou o gabinete de curiosidades atraente para Kimmich e Olise.
O possível caminho do FC Bayern de Munique para a final da Liga dos Campeões
Data Rodada Adversário 18 de março Oitavas de final, jogo de volta Atalanta Bergamo (em casa) 7 ou 8 de abril Quartas de final, jogo de ida Real Madrid ou Manchester City (fora) 14 ou 15 de abril Quartas de final, jogo de volta Real Madrid ou Manchester City (em casa) 28 ou 29 de abril Semifinal, jogo de ida PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (fora) 5 ou 6 de maio Semifinal, jogo de volta PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (em casa)