"Um grande incentivo para eu mudar de clube teria sido poder conquistar a Liga dos Campeões com o PSG pela primeira vez na história do clube. Esse grande incentivo acabou desaparecendo", disse Kimmich ao jornal *Bild*, mas também esclareceu que sua decisão já estava tomada antes mesmo de o Paris conquistar o título em 2025.
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"Essa grande motivação simplesmente desapareceu": Joshua Kimmich explica por que decidiu ficar no Bayern de Munique, apesar do grande interesse do PSG
"Na verdade, quando o Paris venceu a Liga dos Campeões pela primeira vez, eu já havia tomado a decisão de permanecer no Bayern. Para mim, isso serviu mais como uma confirmação de que havia tomado a decisão certa", explicou Kimmich.
Após longas e árduas negociações, o jogador de 31 anos acabou por renovar, em março de 2025, o seu contrato com o clube alemão mais titulado até 2029. Entretanto, ele sabe “que estou exatamente no lugar certo. Olhando para trás, posso dizer que estou muito em paz com a minha decisão. E isso é uma sensação boa”.
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Kimmich também ficou no Bayern de Munique por causa de Kompany: “Nunca senti tanta confiança”
No documentário da ZDF “Kapitän Kimmich”, o meio-campista revelou recentemente uma oferta financeira muito vantajosa do PSG e que havia 95% de probabilidade de deixar o clube. No PSG, Kimmich se tornaria uma “peça importante do quebra-cabeça”, como ele mesmo contou. “Isso realmente mexe com a gente”, enfatizou. Kimmich já tinha uma proposta em mãos.
“A parte financeira era impressionante. Sério. Muito, muito impressionante, devo dizer. Mas eu não queria que isso fosse o fator decisivo.” Além disso, sua esposa Lisa contou que os dois já estavam procurando escolas para os quatro filhos e bairros para morar em Paris.
O fator decisivo na tomada de decisão foi, acima de tudo, a chegada do técnico Vincent Kompany no verão de 2024, explicou Kimmich: “Nunca senti tanta confiança como agora.” Além disso, o aspecto pessoal teve um papel importante. Afinal, ele também tem uma responsabilidade para com a família. “Não é como se eu fosse solteiro e pudesse decidir apenas pela minha carreira.”
Enquanto o PSG venceu a Liga dos Campeões duas vezes consecutivas desde então, o Bayern, sob o comando de Kompany, conquistou o campeonato (2025) e a dobradinha (2026). Kimmich é o pivô do sistema do belga. Ele não se arrepende, de forma alguma, de sua decisão a favor do FCB: “Foi certo eu ter renovado com o Bayern.”