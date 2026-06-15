"Essa grande motivação simplesmente desapareceu": Joshua Kimmich explica por que decidiu ficar no Bayern de Munique, apesar do grande interesse do PSG

No documentário da ZDF “Kapitän Kimmich”, o meio-campista revelou recentemente uma oferta financeira muito vantajosa do PSG e que havia 95% de probabilidade de deixar o clube. No PSG, Kimmich se tornaria uma “peça importante do quebra-cabeça”, como ele mesmo contou. “Isso realmente mexe com a gente”, enfatizou. Kimmich já tinha uma proposta em mãos.

“A parte financeira era impressionante. Sério. Muito, muito impressionante, devo dizer. Mas eu não queria que isso fosse o fator decisivo.” Além disso, sua esposa Lisa contou que os dois já estavam procurando escolas para os quatro filhos e bairros para morar em Paris.

O fator decisivo na tomada de decisão foi, acima de tudo, a chegada do técnico Vincent Kompany no verão de 2024, explicou Kimmich: “Nunca senti tanta confiança como agora.” Além disso, o aspecto pessoal teve um papel importante. Afinal, ele também tem uma responsabilidade para com a família. “Não é como se eu fosse solteiro e pudesse decidir apenas pela minha carreira.”

Enquanto o PSG venceu a Liga dos Campeões duas vezes consecutivas desde então, o Bayern, sob o comando de Kompany, conquistou o campeonato (2025) e a dobradinha (2026). Kimmich é o pivô do sistema do belga. Ele não se arrepende, de forma alguma, de sua decisão a favor do FCB: “Foi certo eu ter renovado com o Bayern.”