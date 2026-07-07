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Julian Nagelsmann Lena 2024Getty Images
SID

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"Essa foto intrigante da Lena de bicicleta não ajudou em nada": Rudi Völler descreve como Julian Nagelsmann perdeu muito crédito

Copa do Mundo
Alemanha
J. Nagelsmann

Rudi Völler voltou a defender veementemente o técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, que renunciou ao cargo, embora ele próprio tivesse tomado algumas decisões de maneira diferente antes e durante a Copa do Mundo.

“Ele nunca dirá outra coisa senão que foi uma sorte tê-lo conosco”, afirmou o diretor esportivo da DFB em uma entrevista conjunta concedida à kicker, ao Funke Mediengruppe, ao Frankfurter Rundschau, ao Süddeutscher Zeitung, à ARD e ao Bild, em Frankfurt/Main.

  • No fim das contas, Nagelsmann teria fracassado devido à sua forma de se comunicar em relação a diversas questões relacionadas ao elenco. “Infelizmente, Julian já não contava mais com essa confiança que teve por um período relativamente longo, nem antes da Copa do Mundo nem durante o torneio. Achei isso um pouco injusto”, disse Völler. No entanto, as decisões do técnico da seleção alemã e a maneira como as anunciou teriam gerado um clima ruim no time; no fim das contas, “não havia mais base” para uma colaboração.

    Völler rejeitou as críticas ao alojamento da equipe. O alojamento era “sempre tão bom quanto a classificação final. Não aceito críticas ao alojamento”, disse ele, e enfatizou: “As condições de treinamento foram sensacionais.” A Noruega, surpresa da Copa do Mundo, ficou hospedada bem próxima e, ao contrário da seleção alemã, não foi eliminada na primeira fase eliminatória.

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    "O impacto e o poder das fotos" foram subestimados

    “Subestimamos a força e o impacto das fotos”, admitiu Völler, referindo-se à “aquela foto intrigante da Lena de bicicleta, que não ajudou em nada”. O que ele quis dizer: a esposa de Nagelsmann apareceu em fotos durante a Copa do Mundo pedalando a caminho do treino. “Mas não foi por isso que perdemos três pênaltis contra o Paraguai.”

    A terceira eliminação precoce consecutiva na Copa do Mundo, ao contrário, “não é coincidência. Em certas posições, também não estamos mais no nível mais alto, na classe mundial absoluta. É preciso trabalhar nisso.” É isso que Völler, que cumprirá seu contrato com a DFB até 2028, pretende fazer no futuro com o técnico de sua preferência para a seleção alemã, Jürgen Klopp.

  • As passagens de Julian Nagelsmann como técnico principal

    PeríodoEquipe
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021–2023FC Bayern
    2023 - 2026Alemanha

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