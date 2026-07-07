No fim das contas, Nagelsmann teria fracassado devido à sua forma de se comunicar em relação a diversas questões relacionadas ao elenco. “Infelizmente, Julian já não contava mais com essa confiança que teve por um período relativamente longo, nem antes da Copa do Mundo nem durante o torneio. Achei isso um pouco injusto”, disse Völler. No entanto, as decisões do técnico da seleção alemã e a maneira como as anunciou teriam gerado um clima ruim no time; no fim das contas, “não havia mais base” para uma colaboração.

Völler rejeitou as críticas ao alojamento da equipe. O alojamento era “sempre tão bom quanto a classificação final. Não aceito críticas ao alojamento”, disse ele, e enfatizou: “As condições de treinamento foram sensacionais.” A Noruega, surpresa da Copa do Mundo, ficou hospedada bem próxima e, ao contrário da seleção alemã, não foi eliminada na primeira fase eliminatória.