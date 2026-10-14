A vitória sobre o clube da Ligue 1 teve um significado ainda mais emotivo para Arteta, que soube da morte de Friar por meio de uma ligação do diretor-geral Richard Garlick naquela manhã. Após o apito final, Arteta disse: "Essa vitória é para ele. Tenho certeza de que ele gostou da vitória e da maneira como a equipe jogou. Sei que ele tinha muito, muito orgulho da situação atual do clube, dos jogadores que temos e da união e da conexão que construímos.

"É um dia muito triste. Quando acordei, recebi uma ligação de Richard Garlick me informando que Ken havia falecido. Tive a honra de conhecê-lo, de passar tempo com ele e de aprender com ele.

"Há pessoas que cumprem seu papel em um clube de futebol, mas são muito, muito poucas as que conseguem transmitir sua aura, sua personalidade e seu amor pelo clube para construir uma identidade, uma cultura e valores. Ele também teve a visão do que viria a seguir para este clube de futebol e uma mente incrível para criar o que criou para o clube."