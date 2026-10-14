Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

“Essa é para ele!”: Mikel Arteta dedica a vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Lille na Champions League a uma figura especial que “vai viver para sempre” no clube

M. Arteta
Arsenal
Arsenal x Lille
Lille
Liga dos Campeões
Premier League

Mikel Arteta prestou uma homenagem comovente a Ken Friar, figura histórica do Arsenal, após conduzir o time a uma vitória tranquila em competição europeia sobre o Lille, da França, na terça-feira à noite. O técnico espanhol dedicou o resultado, carregado de emoção, à figura lendária do clube, que morreu no início da semana.

  • Arsenal homenageia figura emblemática por seus serviços ao clube

    O técnico espanhol dedicou a vitória de sua equipe por três gols na Champions League ao falecido presidente vitalício do clube, que morreu na segunda-feira, aos 92 anos. Após nove décadas de serviços prestados, a figura lendária teve papel fundamental na mudança do Arsenal de Highbury para o Emirates Stadium. Justamente no estádio que ajudou a construir, uma sequência fulminante de sete minutos no segundo tempo, com gols de Jurrien Timber, Eberechi Eze e Bukayo Saka, selou a homenagem perfeita à sua memória.


  • imago-sport-12954538.jpgAction Plus

    Treinador emocionado exalta legado duradouro

    A vitória sobre o clube da Ligue 1 teve um significado ainda mais emotivo para Arteta, que soube da morte de Friar por meio de uma ligação do diretor-geral Richard Garlick naquela manhã. Após o apito final, Arteta disse: "Essa vitória é para ele. Tenho certeza de que ele gostou da vitória e da maneira como a equipe jogou. Sei que ele tinha muito, muito orgulho da situação atual do clube, dos jogadores que temos e da união e da conexão que construímos.

    "É um dia muito triste. Quando acordei, recebi uma ligação de Richard Garlick me informando que Ken havia falecido. Tive a honra de conhecê-lo, de passar tempo com ele e de aprender com ele.

    "Há pessoas que cumprem seu papel em um clube de futebol, mas são muito, muito poucas as que conseguem transmitir sua aura, sua personalidade e seu amor pelo clube para construir uma identidade, uma cultura e valores. Ele também teve a visão do que viria a seguir para este clube de futebol e uma mente incrível para criar o que criou para o clube."

  • Caráter humilde moldou o norte de Londres

    Além de torcedor desde sempre, Friar deixou uma impressão duradoura em todos no clube com sua humildade e sua energia extraordinária nos bastidores. Ao falar sobre a personalidade singular do homem de 92 anos, Arteta acrescentou: “Seu legado é enorme. Foi um imenso prazer passar tempo com ele. Ele vai fazer falta, mas o lado bom é que deixou um legado. Ele viverá para sempre neste clube e na memória de todos que cruzaram seu caminho.

    “Ele nunca quis levar o crédito por nada. Era extremamente concentrado e meticuloso em muitas coisas. Sabia brincar; a energia que tinha na idade dele era algo incrível, e foi isso que o tornou tão especial, único.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Ímpeto avassalador enfrenta um duro teste

    Uma noite memorável, que também teve o retorno do atacante Olivier Giroud, de 40 anos, ao Emirates Stadium, ampliou para 14 jogos a sequência de vitórias do Arsenal na fase de liga desde sua última derrota, para a Inter de Milão, em novembro de 2024. Com nove vitórias em 10 partidas em todas as competições nesta temporada, o Arsenal voltará rapidamente suas atenções para o confronto com o Nottingham Forest neste fim de semana. Um teste mais rigoroso de suas credenciais no cenário continental virá na próxima quarta-feira, quando a equipe viajará à Alemanha para enfrentar o Bayern de Munique, um dos gigantes da Bundesliga.

Próximas partidas
LIL

LIL

Campeonato Francês

17 de out. de 2026

B29

B29

NFO

NFO

Premier League

18 de out. de 2026

ARS

ARS