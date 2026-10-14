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“Essa é para ele!”: Mikel Arteta dedica a vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Lille na Champions League a uma figura especial que “vai viver para sempre” no clube
Arsenal homenageia figura emblemática por seus serviços ao clube
O técnico espanhol dedicou a vitória de sua equipe por três gols na Champions League ao falecido presidente vitalício do clube, que morreu na segunda-feira, aos 92 anos. Após nove décadas de serviços prestados, a figura lendária teve papel fundamental na mudança do Arsenal de Highbury para o Emirates Stadium. Justamente no estádio que ajudou a construir, uma sequência fulminante de sete minutos no segundo tempo, com gols de Jurrien Timber, Eberechi Eze e Bukayo Saka, selou a homenagem perfeita à sua memória.
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Treinador emocionado exalta legado duradouro
A vitória sobre o clube da Ligue 1 teve um significado ainda mais emotivo para Arteta, que soube da morte de Friar por meio de uma ligação do diretor-geral Richard Garlick naquela manhã. Após o apito final, Arteta disse: "Essa vitória é para ele. Tenho certeza de que ele gostou da vitória e da maneira como a equipe jogou. Sei que ele tinha muito, muito orgulho da situação atual do clube, dos jogadores que temos e da união e da conexão que construímos.
"É um dia muito triste. Quando acordei, recebi uma ligação de Richard Garlick me informando que Ken havia falecido. Tive a honra de conhecê-lo, de passar tempo com ele e de aprender com ele.
"Há pessoas que cumprem seu papel em um clube de futebol, mas são muito, muito poucas as que conseguem transmitir sua aura, sua personalidade e seu amor pelo clube para construir uma identidade, uma cultura e valores. Ele também teve a visão do que viria a seguir para este clube de futebol e uma mente incrível para criar o que criou para o clube."
Caráter humilde moldou o norte de Londres
Além de torcedor desde sempre, Friar deixou uma impressão duradoura em todos no clube com sua humildade e sua energia extraordinária nos bastidores. Ao falar sobre a personalidade singular do homem de 92 anos, Arteta acrescentou: “Seu legado é enorme. Foi um imenso prazer passar tempo com ele. Ele vai fazer falta, mas o lado bom é que deixou um legado. Ele viverá para sempre neste clube e na memória de todos que cruzaram seu caminho.
“Ele nunca quis levar o crédito por nada. Era extremamente concentrado e meticuloso em muitas coisas. Sabia brincar; a energia que tinha na idade dele era algo incrível, e foi isso que o tornou tão especial, único.”
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Ímpeto avassalador enfrenta um duro teste
Uma noite memorável, que também teve o retorno do atacante Olivier Giroud, de 40 anos, ao Emirates Stadium, ampliou para 14 jogos a sequência de vitórias do Arsenal na fase de liga desde sua última derrota, para a Inter de Milão, em novembro de 2024. Com nove vitórias em 10 partidas em todas as competições nesta temporada, o Arsenal voltará rapidamente suas atenções para o confronto com o Nottingham Forest neste fim de semana. Um teste mais rigoroso de suas credenciais no cenário continental virá na próxima quarta-feira, quando a equipe viajará à Alemanha para enfrentar o Bayern de Munique, um dos gigantes da Bundesliga.
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