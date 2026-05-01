Esqueçam Anthony Gordon, contratem Marcus Rashford! O Bayern de Munique deve oferecer ao Manchester United os 30 milhões de euros que o clube pede pelo “jogador brilhante” e frustrar o Barcelona

Enquanto Gordon vê uma transferência para Munique como um passo lógico após o sucesso de Michael Olise, Hamann argumenta que Rashford oferece uma versatilidade superior por uma fração do custo. Continuando sua análise através do BetKing, ele acrescentou: “Ele tem uma ótima técnica, uma excelente habilidade de finalização e um chute brilhante. Ele é rápido na arrancada. É certamente um jogador, na minha opinião, ideal se você procura alguém que possa atuar praticamente em qualquer posição no ataque.

“No caso do Bayern de Munique, eu o teria preferido, na minha opinião, em vez de Anthony Gordon, porque, sabe, acho que Gordon é bom demais para ser reserva. Mas acho que Rashford, que precisa ou quer reacender sua carreira de certa forma depois de ter surgido com tudo no Manchester United, é um jogador brilhante, e por 25 ou 30 milhões, acho que o Bayern poderia ter feito uma escolha muito pior.”