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Esqueçam Anthony Gordon, contratem Marcus Rashford! O Bayern de Munique deve oferecer ao Manchester United os 30 milhões de euros que o clube pede pelo “jogador brilhante” e frustrar o Barcelona
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Um impasse tático em torno de uma transferência
O Bayern encontra-se em uma encruzilhada no que diz respeito às contratações de verão, com Gordon, do Newcastle, surgindo como uma alternativa concreta ao caro jovem talento do RB Leipzig, Yan Diomande. Enquanto os Magpies exigem pelo menos € 80 milhões (£ 69 milhões/$ 94 milhões) por Gordon para cumprir as normas financeiras, surgiu uma oportunidade mais acessível envolvendo Rashford. Atualmente a terminar uma produtiva passagem por empréstimo no Barcelona, o futuro do jogador de 28 anos é incerto, já que o clube catalão hesita em exercer a opção de compra de € 30 milhões, preferindo, em vez disso, um segundo acordo temporário para lidar com suas atuais restrições financeiras.
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Os argumentos a favor de Rashford
O ex-meio-campista do Liverpool e do Bayern, Hamann, acredita que o clube alemão, recordista em títulos, deveria agir de forma decisiva para contratar o jogador formado na base do United. Em entrevista à BetKing, Hamann expressou sua admiração pela habilidade técnica do atacante e pelo seu potencial para um renascimento na carreira. Ele afirmou: “O Bayern deveria tentar contratar Marcus Rashford? Com certeza. Adoro o jogador. Acho que ele é um jogador brilhante. Estou um pouco surpreso com o que está acontecendo, porque o vi logo no início, quando ele foi para o Barcelona. Ele marcou alguns gols brilhantes e se integrou bem à equipe.”
Valor de mercado
Enquanto Gordon vê uma transferência para Munique como um passo lógico após o sucesso de Michael Olise, Hamann argumenta que Rashford oferece uma versatilidade superior por uma fração do custo. Continuando sua análise através do BetKing, ele acrescentou: “Ele tem uma ótima técnica, uma excelente habilidade de finalização e um chute brilhante. Ele é rápido na arrancada. É certamente um jogador, na minha opinião, ideal se você procura alguém que possa atuar praticamente em qualquer posição no ataque.
“No caso do Bayern de Munique, eu o teria preferido, na minha opinião, em vez de Anthony Gordon, porque, sabe, acho que Gordon é bom demais para ser reserva. Mas acho que Rashford, que precisa ou quer reacender sua carreira de certa forma depois de ter surgido com tudo no Manchester United, é um jogador brilhante, e por 25 ou 30 milhões, acho que o Bayern poderia ter feito uma escolha muito pior.”
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Negociações decisivas no verão
O United precisa agora decidir se concede ao Barcelona um segundo empréstimo ou se prefere insistir em uma venda definitiva, o que poderia abrir caminho para o Bayern entrar em ação. Embora Hansi Flick tenha aprovado a permanência de Rashford na Espanha após uma temporada com 13 gols e 13 assistências, a recusa do Blaugrana em pagar a taxa de 30 milhões de euros cria uma situação instável. Se o Bayern desistir da negociação de Gordon por € 80 milhões, poderia garantir um jogador de renome internacional e, ao mesmo tempo, frustrar os planos táticos de um rival europeu para a temporada 2026-27.