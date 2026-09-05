Apesar da pressão crescente, o técnico do PSG, Enrique, se recusou a entrar em pânico com a fase de sua equipe. O espanhol insistiu que as métricas subjacentes ofereciam motivo para otimismo, apesar do placar final decepcionante no Parc des Princes.

"Estou satisfeito com o que vi", disse Enrique, em declaração reproduzida pela ESPN. "É o começo da temporada. Ainda não estamos no nosso melhor, mas merecíamos vencer esta partida. Isso é futebol, é um esporte de m**da. Vi muitas coisas positivas. O xG [gols esperados] está a nosso favor.

"Como eu explico isso? O futebol às vezes é inexplicável. Gostaria de destacar a mentalidade dos jogadores. Vai ser um campeonato emocionante. Precisamos nos preparar para o futuro."