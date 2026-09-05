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Yosua Arya

Traduzido por

'Esporte de m*rda!' - Luis Enrique se irrita enquanto o PSG tem seu pior início de Ligue 1 em 14 anos após derrota para o Monaco

Luis Enrique
PSG
Campeonato Francês
PSG x Mônaco
Mônaco

O péssimo início do Paris Saint-Germain na nova temporada da Ligue 1 continuou com uma surpreendente derrota em casa por 2 a 1 para o AS Monaco. Apesar de ter saído na frente cedo, o atual campeão desabou após o intervalo, deixando o técnico Luis Enrique lamentar a crueldade do futebol.

  • Monaco aprofunda a crise do PSG

    O início irregular do PSG na nova temporada da Ligue 1 continuou com uma derrota em casa por 2 a 1 para o Monaco na sexta-feira. O resultado deixa o atual campeão francês sem vencer em suas três primeiras partidas da liga pela primeira vez desde a campanha 2012-13. Oficialmente, este é o pior início de temporada nacional da equipe em 14 anos. O Monaco, por sua vez, agora ocupa a liderança da tabela como o único time com 100% de aproveitamento após três jogos.

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    Enrique desafia a derrota

    Apesar da pressão crescente, o técnico do PSG, Enrique, se recusou a entrar em pânico com a fase de sua equipe. O espanhol insistiu que as métricas subjacentes ofereciam motivo para otimismo, apesar do placar final decepcionante no Parc des Princes.

    "Estou satisfeito com o que vi", disse Enrique, em declaração reproduzida pela ESPN. "É o começo da temporada. Ainda não estamos no nosso melhor, mas merecíamos vencer esta partida. Isso é futebol, é um esporte de m**da. Vi muitas coisas positivas. O xG [gols esperados] está a nosso favor.

    "Como eu explico isso? O futebol às vezes é inexplicável. Gostaria de destacar a mentalidade dos jogadores. Vai ser um campeonato emocionante. Precisamos nos preparar para o futuro."

  • Alegria com contrato arruinada por colapso

    O doloroso revés chegou apenas horas depois de o PSG anunciar importantes renovações de contrato, garantindo Enrique e vários jogadores-chave até 2030. Os donos da casa pareciam prontos para comemorar quando o capitão do clube, Marquinhos, abriu o placar aos 31 minutos. No entanto, os visitantes reagiram de forma brilhante depois do intervalo para virar o jogo. Flavio Nazinho empatou para a equipe visitante antes de Stanis Idumbo marcar o gol da vitória aos 72 minutos.

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    Foco se volta para a Europa

    O PSG agora precisa se recuperar rapidamente deste mais recente revés doméstico, que se soma aos empates anteriores por 2 a 2 contra Rennes e Lille, assim como à derrota para o Lens na Supercopa da França no mês passado. As dificuldades da equipe na liga terão de ser deixadas de lado com a volta da ação continental.

    O PSG abrirá sua campanha europeia na próxima semana, quando receberá o Slovan Bratislava no Parc des Princes. Enrique estará desesperado por uma vitória convincente para dar impulso a uma temporada que começou aos trancos.

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