O Uruguai está se recuperando após ter sido eliminado da Copa do Mundo de 2026 antes mesmo do início da fase de mata-mata: a Celeste somou apenas dois pontos contra a Arábia Saudita (1 a 1) e Cabo Verde (2 a 2), deixando o segundo lugar para os africanos, atrás da Espanha. Nesse contexto, o técnico argentino Marcelo Bielsa sai bastante abalado.
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ESPN - Bielsa aos veteranos do vestiário do Uruguai: “Vou embora triste porque vocês me deixaram sozinho”
NENHUMA HERANÇA
"Como será lembrada a minha passagem por aqui? Como um período que não rendeu nada", afirmou Bielsa, cujo contrato, de qualquer forma, expiraria ao final do torneio. Mas surgem no Uruguai mais detalhes sobre a derrota para a Espanha, que levou a melhor graças a um gol de Baena após um erro de Muslera.
ABANDONADO
Antes do confronto contra as Furie Rosse, os veteranos do vestiário, liderados pelo meio-campista do Real Madrid Federico Valverde, teriam pedido a Bielsa para jogar de forma mais cautelosa, aparentemente sem muito sucesso. O técnico, segundo a ESPN, teria finalmente se dirigido a eles após a eliminação: “Deixo esta Copa do Mundo triste porque vocês me abandonaram”.