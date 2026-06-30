"Como será lembrada a minha passagem por aqui? Como um período que não rendeu nada", afirmou Bielsa, cujo contrato, de qualquer forma, expiraria ao final do torneio. Mas surgem no Uruguai mais detalhes sobre a derrota para a Espanha, que levou a melhor graças a um gol de Baena após um erro de Muslera.







