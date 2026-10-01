"Espero voltar!"

Andres se juntou ao Brighton vindo do Stuttgart neste verão por uma taxa reportada de £ 19 milhões (€ 23 mi). O jogador de 21 anos era relativamente desconhecido na chegada, tendo passado apenas uma temporada na Bundesliga. No entanto, ele rapidamente se firmou como uma estrela em ascensão na costa sul.

O internacional sub-21 da Espanha somou 200 minutos em campo pelo Brighton. Ele já tem um gol e uma assistência em suas três primeiras partidas, desempenhando um papel fundamental em vitórias dominantes sobre o Manchester United na Copa da Liga Inglesa e em uma demolição por 3 a 0 do Arsenal na Premier League.



