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'Espero voltar!' - carrasco do Arsenal pelo Brighton abre a porta para uma futura ida ao Real Madrid após o surgimento do 'novo Rodri'
Jovem promessa do Brighton mira retorno ao Bernabéu
Andres se juntou ao Brighton vindo do Stuttgart neste verão por uma taxa reportada de £ 19 milhões (€ 23 mi). O jogador de 21 anos era relativamente desconhecido na chegada, tendo passado apenas uma temporada na Bundesliga. No entanto, ele rapidamente se firmou como uma estrela em ascensão na costa sul.
O internacional sub-21 da Espanha somou 200 minutos em campo pelo Brighton. Ele já tem um gol e uma assistência em suas três primeiras partidas, desempenhando um papel fundamental em vitórias dominantes sobre o Manchester United na Copa da Liga Inglesa e em uma demolição por 3 a 0 do Arsenal na Premier League.
- AFP
"Espero voltar!"
Antes de se mudar para a Alemanha, Andres passou sete anos nas categorias de base do Real Madrid. Ele atuou predominantemente pela base e pelo time B, fazendo apenas três aparições pelo time principal e jogando meros 37 minutos durante sua primeira passagem pelos Blancos em 2024-25.
Apesar de ter deixado o Bernabéu em busca de futebol regular no time principal, o meio-campista ainda tem seu ex-clube em alta conta. Quando foi questionado pelo Tiempo de Juego, da COPE se gostaria de representar os gigantes espanhóis novamente, Andres não descartou uma reunião.
"Espero voltar no futuro, mas agora não estou pensando nisso", explicou o meio-campista.
O Real Madrid perde os direitos de recompra
O Real Madrid tinha várias opções de recompra e uma cláusula de 50% sobre uma futura venda durante o período do meio-campista no Stuttgart. Após sua impressionante temporada de estreia na Alemanha, com 41 jogos, houve especulações de que o gigante espanhol pudesse acionar a opção de retorno.
Em vez disso, o clube recusou, permitindo que o Brighton garantisse sua contratação. A transferência para a Premier League encerrou de vez os vínculos contratuais do Real Madrid com o jogador, embora o clube tenha embolsado €11,5 milhões pela cláusula de futura venda.
Dado seu bom início na Inglaterra e um contrato de longo prazo até 2031, qualquer movimento futuro do Real Madrid para repatriar o jogador formado em sua base exigirá um desembolso financeiro significativo.
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Garantindo o futuro
O Brighton estará desesperado para manter seus talentos em ascensão, mas sua capacidade de fazer isso pode depender do futuro do técnico Fabian Hurzeler. O treinador alemão já foi ligado a uma ida para o Manchester United, caso o clube decida se separar de Michael Carrick, o que aumenta a preocupação de que jogadores importantes possam segui-lo na saída.
Por enquanto, Andres segue vinculado ao Amex Stadium por um contrato de longa duração. Ele tentará dar sequência à sua fase impressionante e consolidar sua reputação de "novo Rodri" conforme a temporada da Premier League avança.
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