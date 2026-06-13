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"Espero sinceramente que não seja nada" - Christian Pulisic, estrela da seleção americana, revela que uma pancada sofrida no primeiro tempo levou à sua saída precoce
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"Espero que tudo corra bem."
Pulisic destacou que sua saída aos 45 minutos de jogo se deveu, em grande parte, a uma medida de precaução.
“Levei uma pancada”, disse Pulisic após a partida. “Então, espero mesmo que não seja nada, estou tomando um pouco de precaução hoje, mas espero ficar bem.”
Pulisic disse que a pancada foi na perna esquerda. Antes de ser substituído, o jogador de 27 anos esteve em grande forma no primeiro tempo, com seu drible suave passando por dois defensores, o que acabou resultando no primeiro gol dos EUA — um gol contra de Damián Bobadilla aos sete minutos.
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Ryan Tolmich contribuiu com a reportagem de Inglewood, Califórnia.