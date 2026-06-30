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“Espero sair” - Yan Diomande dá resposta clara depois que o RB Leipzig insiste que o ponta não será vendido, apesar do acordo com o PSG
Jovem estrela da Bundesliga provoca impasse
Uma disputa por uma transferência está se formando na Alemanha, após declarações contraditórias sobre o futuro a longo prazo de Diomande. O ponta de 19 anos se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol mundial após registrar impressionantes 13 gols e 10 assistências em 36 partidas na última temporada. Embora uma transferência para o Paris Saint-Germain seja amplamente especulada após uma reportagem recente do The Athletic, a diretoria do Leipzig está determinada a manter sua estrela em ascensão e descartou categoricamente uma venda neste verão.
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Ponta-esquerda da Costa do Marfim pretende deixar o clube
Em entrevista ao Nettavisendurante uma coletiva de imprensa antes do jogo da Costa do Marfim contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o jovem manteve uma calma notável ao ser questionado sobre as intensas especulações em torno de seu futuro. Apesar das tentativas de seu clube de abafar completamente qualquer boato sobre uma possível transferência, o atacante não hesitou em confirmar que espera se transferir para um novo clube.
Diomande afirmou: “Em primeiro lugar, meu sonho é jogar pela minha seleção e fazer história com ela. Não tenho mais Instagram, então não consigo ver absolutamente nada. Mas espero sair, é claro, e tenho um agente que cuidará do resto. Para mim, o mais importante agora é me concentrar na Copa do Mundo com a minha seleção e fazer história aqui.”
Dirigentes do Leipzig impedem saída
A declaração direta do jovem serve como resposta direta a Marcel Schafer, depois que o diretor esportivo do Leipzig concedeu uma entrevista ao jornal *Bild*para retomar o controle da situação. Conforme relatado por Florian Plettenberg, da Sky Germany, Schafer enfatizou que o clube alemão continua tendo total controle sobre a situação contratual do jogador e não tem a menor intenção de deixá-lo sair.
Schafer observou: “Nossa intenção clara é que Yan jogue pelo RB Leipzig no ano que vem. E não vamos recuar nessa posição! Sabemos exatamente o que temos nele. Se Yan continuar nesse caminho, é claro que chegará um momento em que vamos deixá-lo dar o próximo passo — mas não este ano. Nós é que estamos no comando. Portanto, para deixar absolutamente claro de uma vez por todas: Diomande continua sendo jogador do RB Leipzig.”
- AFP
E agora, o que vem a seguir?
O foco imediato de Diomande continua voltado para as obrigações com a seleção, antes de lidar com as inevitáveis consequências que o aguardam no clube. O explosivo ponta vai liderar o ataque da Costa do Marfim em um confronto decisivo das oitavas de final contra a Noruega, sabendo que uma vitória garante um confronto nas quartas de final contra o Brasil. Somente após o término da campanha de sua seleção no torneio é que o atacante buscará resolver esse impasse tenso com o Leipzig, com o PSG à espreita para agir.