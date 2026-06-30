“Espero sair” - Yan Diomande dá resposta clara depois que o RB Leipzig insiste que o ponta não será vendido, apesar do acordo com o PSG

Em entrevista ao Nettavisendurante uma coletiva de imprensa antes do jogo da Costa do Marfim contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o jovem manteve uma calma notável ao ser questionado sobre as intensas especulações em torno de seu futuro. Apesar das tentativas de seu clube de abafar completamente qualquer boato sobre uma possível transferência, o atacante não hesitou em confirmar que espera se transferir para um novo clube.

Diomande afirmou: “Em primeiro lugar, meu sonho é jogar pela minha seleção e fazer história com ela. Não tenho mais Instagram, então não consigo ver absolutamente nada. Mas espero sair, é claro, e tenho um agente que cuidará do resto. Para mim, o mais importante agora é me concentrar na Copa do Mundo com a minha seleção e fazer história aqui.”