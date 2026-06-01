"Espero que voltem para casa logo": Cucurella, o pesadelo da DFB, aponta adversário alemão como favorito oculto para a Copa do Mundo

Os sul-americanos, terceiro adversário da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo que começa em 11 de junho, “podem ter um bom desempenho”, destacou Cucurella. O lateral-esquerdo, cuja mão na área na prorrogação das quartas de final do Euro 2024 contra a seleção alemã não foi punida, comentou sobre o Equador: “Eles têm muitos jogadores de qualidade. E mesmo que muitos os subestimem, estou convencido de que eles vão se sair bem. Espero que voltem para casa logo”, disse Cucurella, de olho em um possível confronto com os equatorianos na fase eliminatória.

A equipe do técnico argentino Sebastián Beccacece começou as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 com três pontos a menos, pois havia apresentado, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, uma certidão de nascimento de um jogador com data e local de nascimento incorretos. Apesar disso, o Equador garantiu com facilidade a vaga para a próxima fase final nos EUA, México e Canadá, terminando em segundo lugar e ficando atrás apenas da Argentina, atual campeã mundial.

Entre outros, deixou para trás Brasil, Colômbia e Uruguai e causou sensação em setembro do ano passado com uma vitória por 1 a 0 sobre os argentinos. O que mais impressiona é a solidez defensiva que o Equador demonstra: com apenas cinco gols sofridos em 18 partidas, o adversário da Alemanha na fase de grupos foi o que menos sofreu gols nas eliminatórias sul-americanas, mantendo o gol invicto em 13 jogos.