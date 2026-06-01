Quando questionado sobre possíveis surpresas no torneio, Cucurella respondeu em uma coletiva de imprensa: “É claro que sempre há os favoritos de sempre. Mas acredito que a Holanda tem uma seleção muito forte. E depois tem o Equador, que está passando um pouco despercebido.”
Traduzido por
"Espero que voltem para casa logo": Cucurella, o pesadelo da DFB, aponta adversário alemão como favorito oculto para a Copa do Mundo
Os sul-americanos, terceiro adversário da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo que começa em 11 de junho, “podem ter um bom desempenho”, destacou Cucurella. O lateral-esquerdo, cuja mão na área na prorrogação das quartas de final do Euro 2024 contra a seleção alemã não foi punida, comentou sobre o Equador: “Eles têm muitos jogadores de qualidade. E mesmo que muitos os subestimem, estou convencido de que eles vão se sair bem. Espero que voltem para casa logo”, disse Cucurella, de olho em um possível confronto com os equatorianos na fase eliminatória.
A equipe do técnico argentino Sebastián Beccacece começou as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 com três pontos a menos, pois havia apresentado, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, uma certidão de nascimento de um jogador com data e local de nascimento incorretos. Apesar disso, o Equador garantiu com facilidade a vaga para a próxima fase final nos EUA, México e Canadá, terminando em segundo lugar e ficando atrás apenas da Argentina, atual campeã mundial.
Entre outros, deixou para trás Brasil, Colômbia e Uruguai e causou sensação em setembro do ano passado com uma vitória por 1 a 0 sobre os argentinos. O que mais impressiona é a solidez defensiva que o Equador demonstra: com apenas cinco gols sofridos em 18 partidas, o adversário da Alemanha na fase de grupos foi o que menos sofreu gols nas eliminatórias sul-americanas, mantendo o gol invicto em 13 jogos.
- Getty Images
Equador: Defesa sólida, mas será que o peso do ataque recai demais sobre um veterano?
A condizer com isso, as grandes estrelas da seleção do Equador estão concentradas na defesa. Com Willian Pacho, do Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, Piero Hincapie, ex-jogador do Bayer Leverkusen e do FC Arsenal, finalista da Liga dos Campeões, e Joel Ordonez (Club Brugge), cortejado pelos principais clubes internacionais, três defensores de alto nível garantem a estabilidade na última linha. E no meio-campo defensivo, Moises Caicedo, companheiro de equipe de Cucurella no Chelsea FC, um dos melhores volantes da Premier League, comanda o ritmo.
Já o poder ofensivo deixa a desejar: nas eliminatórias para a Copa do Mundo, foram marcados apenas 14 gols (menos de um gol por jogo). Em termos de poder ofensivo, pode recair um peso excessivo sobre os ombros de Enner Valencia, agora com 36 anos, que joga pelo CF Pachuca, no México. O ex-atacante do West Ham e do Fenerbahçe foi responsável por seis dos 14 gols nas eliminatórias. Já nas participações anteriores do Equador na Copa do Mundo, em 2014 e 2022, Valencia havia sido o jogador mais perigoso, com três gols em cada torneio.
As esperanças de aliviar um pouco a carga ofensiva de Valencia recaem principalmente sobre Gonzalo Plata. O ponta-direita de 25 anos, do Flamengo, clube de ponta do Brasil, teve recentemente algumas atuações sólidas em amistosos. Outros jogadores ofensivos interessantes da seleção equatoriana são Nilson Angulo (AFC Sunderland), Kendry Paez (emprestado pelo Chelsea ao River Plate) e John Yeboah (Venezia FC). Este último, nascido em Hamburgo e formado nas categorias de base do VfL Wolfsburg, jogou pelas seleções de base da DFB, da Sub-16 à Sub-20. Como a mãe do jogador de 25 anos é do Equador, ele também tem direito a jogar pela seleção sul-americana, mudou de federação e fez sua estreia na seleção principal na primavera de 2024. Na recente vitória por 2 a 1 em um amistoso contra a Arábia Saudita no fim de semana, Yeboah impressionou com duas assistências.
Equador: a única vez em que o país chegou às oitavas de final da Copa do Mundo foi em um grupo que contava com a Alemanha
Para o Equador, a Copa do Mundo começa logo com um jogo extremamente importante; afinal, no dia 13 de junho, o confronto contra a Costa do Marfim pode já decidir o segundo lugar atrás da Alemanha, favorita do grupo. No dia 20 de junho, uma vitória contra a azarão Curaçao será então imprescindível, antes de Hincapie e companhia enfrentarem a seleção alemã no dia 25 de junho.
Em sua quinta participação na Copa do Mundo, após 2002, 2006, 2014 e 2022, os equatorianos querem, a todo custo, chegar pela segunda vez às oitavas de final. Talvez seja um bom presságio: em 2006, o Equador passou da fase de grupos pela única vez até então, quando também estava no mesmo grupo da Alemanha e, naquela ocasião, jogou contra a então anfitriã na última rodada da fase de grupos (0 a 3). Nas oitavas de final, os sul-americanos resistiram por muito tempo à Inglaterra, mas um gol de falta de David Beckham acabou garantindo a vitória por 1 a 0 dos Three Lions.