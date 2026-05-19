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"Espero que ganhemos a Copa do Mundo com ele e por ele" - o impacto de Cristiano Ronaldo no vestiário revelado pelo companheiro de seleção Vitinha
O sonho da glória mundial
Vitinha falou sobre a influência de Ronaldo na seleção portuguesa de futebol, enquanto a equipe se prepara para a Copa do Mundo de 2026. Ronaldo, que atualmente joga pelo Al Nassr, na Arábia Saudita, continua sendo uma figura fundamental para Portugal, apesar de estar chegando ao fim da carreira.
À medida que os preparativos para o torneio ampliado na América do Norte continuam, sua presença na seleção nacional continua a moldar as ambições do time. Em entrevista à FIFA, Vitinha deixou claro que os jogadores de Portugal estão motivados pela oportunidade de conquistar o único grande troféu internacional que ainda não foi conquistado pelo capitão.
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Vitinha revela a influência de Ronaldo dentro do elenco
Vitinha explicou que a liderança e o profissionalismo de Ronaldo continuam a impulsionar a equipe. Apesar das dúvidas de alguns observadores sobre a permanência do atacante na equipe titular, o meio-campista afirma que a ética de trabalho do atacante continua inigualável.
“Ele [Ronaldo] é um dos maiores jogadores da história”, disse Vitinha. “Tenho muito orgulho de dividir o vestiário com ele, aprender com ele e testemunhar seu profissionalismo todos os dias. Espero que possamos ganhar a Copa do Mundo com ele e também por ele.”
“Principalmente a maneira como ele encara o futebol: extremamente profissional e sério. Ele não deixa nada ao acaso. Ele entra em campo sabendo que está 100% pronto e que fez tudo o que era possível pela equipe.”
"Só queremos vencer"
Vitinha também reconheceu que, embora a ambição de Portugal seja conquistar a Copa do Mundo, o caminho para alcançar esse objetivo não será fácil. Ele enfatizou que o foco atual da equipe é vencer uma partida após a outra.
“Nós só queremos vencer”, admitiu. “Sabemos que será difícil, mas também sabemos que não adianta pensar muito na final ou em levantar o troféu neste momento, mesmo que esse seja o nosso objetivo. Temos que dar um passo de cada vez. Essa é sempre a melhor abordagem. Neste momento, nosso foco tem que estar na fase de grupos. Se nos sairmos bem lá, então poderemos começar a olhar mais adiante.”
- AFP
Portugal busca o equilíbrio entre juventude e experiência
As ambições de Portugal para o torneio de 2026 dependerão da forma como a seleção conseguir combinar os novos talentos com a liderança de Ronaldo. Espera-se que o técnico Roberto Martinez anuncie ainda hoje a lista definitiva de convocados para o torneio norte-americano. Na próxima Copa do Mundo, a seleção está no Grupo K, ao lado da República Democrática do Congo, do Uzbequistão e da Colômbia.