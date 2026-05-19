"Espero que ganhemos a Copa do Mundo com ele e por ele" - o impacto de Cristiano Ronaldo no vestiário revelado pelo companheiro de seleção Vitinha

Vitinha explicou que a liderança e o profissionalismo de Ronaldo continuam a impulsionar a equipe. Apesar das dúvidas de alguns observadores sobre a permanência do atacante na equipe titular, o meio-campista afirma que a ética de trabalho do atacante continua inigualável.

“Ele [Ronaldo] é um dos maiores jogadores da história”, disse Vitinha. “Tenho muito orgulho de dividir o vestiário com ele, aprender com ele e testemunhar seu profissionalismo todos os dias. Espero que possamos ganhar a Copa do Mundo com ele e também por ele.”

“Principalmente a maneira como ele encara o futebol: extremamente profissional e sério. Ele não deixa nada ao acaso. Ele entra em campo sabendo que está 100% pronto e que fez tudo o que era possível pela equipe.”