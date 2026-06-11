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"Espero que eles consigam fazer algo especial" - Tyler Adams, estrela da seleção americana de futebol, reage à comemoração viral dos Knicks após a histórica virada nas finais da NBA
- Getty Images Sport
Knicks estão prestes a vencer
O Knicks conseguiu reverter uma desvantagem de 29 pontos para surpreender o Spurs e garantir uma vitória crucial no Jogo 3. Adams, um torcedor apaixonado do Knicks, estava entre os milhões que ficaram boquiabertos quando a bola encestada por OG Anunoby colocou o Knicks na frente. A U.S. Soccer capturou ele e seus companheiros de equipe comemorando aquele momento emocionante.
O New York Knicks está agora a apenas uma vitória de quebrar um jejum de 50 anos sem título da NBA para a franquia e para a cidade. Embora Adams, de 27 anos, não tenha vivido toda essa angústia, ele já passou por muitos altos e baixos como torcedor do time.
“Obviamente, sendo um garoto de Nova York, tendo crescido torcendo pelo Knicks com minha família, sim, é especial neste momento”, disse Adams sobre a vitória. “Espero que eles possam fazer algo especial.”
Na sua comemoração
Adams admitiu que se deixou levar pelo momento assim que tudo aconteceu.
“Tudo poderia ter acontecido naquela situação. Eu perdi a noção de tudo. Estou feliz por estarmos aqui hoje, já que conseguimos chegar a mais um treino”, disse ele.
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Sobre os Knicks como fonte de inspiração e as rivalidades nos vestiários da NBA
O Knicks esperou décadas para deixar sua marca como potencial campeão, e perguntaram a Adams se a trajetória da equipe poderia servir de inspiração.
“É bem cativante”, disse Adams. “Acho que o fato de eles serem os azarões vindos do Leste e estarem fazendo algo especial como estão fazendo agora me inspira também, mas sou torcedor do New York Knicks.”
No entanto, nem todos no vestiário compartilhavam dessa energia positiva, já que Adams apontou alguns “detratores” do Knicks entre seus companheiros de equipe.
“Brenden. Ele é torcedor do Sixers. Ele não pode falar nada”, disse Adams. “Haji Wright é um grande ‘haters’ agora, mas eu adoro toda essa energia. É bom. Foi uma cena e tanto.”
E agora?
A seleção masculina dos Estados Unidos está pronta para dar início à sua campanha na Copa do Mundo nesta sexta-feira, quando recebe o Paraguai em Los Angeles.
Ryan Tolmich, do GOAL, contribuiu com a reportagem de Irvine, Califórnia.