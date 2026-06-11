O Knicks conseguiu reverter uma desvantagem de 29 pontos para surpreender o Spurs e garantir uma vitória crucial no Jogo 3. Adams, um torcedor apaixonado do Knicks, estava entre os milhões que ficaram boquiabertos quando a bola encestada por OG Anunoby colocou o Knicks na frente. A U.S. Soccer capturou ele e seus companheiros de equipe comemorando aquele momento emocionante.

O New York Knicks está agora a apenas uma vitória de quebrar um jejum de 50 anos sem título da NBA para a franquia e para a cidade. Embora Adams, de 27 anos, não tenha vivido toda essa angústia, ele já passou por muitos altos e baixos como torcedor do time.

“Obviamente, sendo um garoto de Nova York, tendo crescido torcendo pelo Knicks com minha família, sim, é especial neste momento”, disse Adams sobre a vitória. “Espero que eles possam fazer algo especial.”