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"Espero que ele volte": estrela do Barcelona, Fermin Lopez, quebra o silêncio sobre a surpreendente ida de Ronald Araujo para o Liverpool e aborda as especulações de transferência envolvendo Rodri e Ferran Torres
Fermin reage à ida de Araujo para Anfield
O meio-campista do Barcelona expressou sua decepção com a saída de Araujo, depois que foi revelado que o Liverpool chegou a um acordo para contratar o defensor por empréstimo de uma temporada. O internacional uruguaio, que atuava como um dos principais capitães do clube, parece destinado à Premier League para revitalizar sua carreira após um período difícil na Catalunha.
Ao comentar a transferência, Lopez deixou uma mensagem emocionada para o colega de saída e disse ao SPORT: "Ele veio se despedir. É uma pena, porque é um capitão e tenho uma boa relação com ele. Ele tomou a decisão de continuar se desenvolvendo e espero que volte na próxima temporada."
- Getty Images News
Abordando a especulação sobre Rodri e Ferran Torres
A conversa rapidamente passou para outras histórias de transferências de alto perfil que atualmente dominam as manchetes na Espanha. Fermin foi questionado sobre a possibilidade de o capitão da Espanha, Rodri, se juntar ao Barcelona, apesar dos relatos de que o Man City recusou a proposta inicial do Barcelona pelo meio-campista. "Não tenho nenhuma informação sobre esse assunto, mas qualquer decisão que Deco e o diretor esportivo tomarem estará bem para mim", acrescentou o jogador de 23 anos. "Todo mundo sabe que Rodri é um grande jogador. Não quero me envolver muito nisso. É desrespeitoso com aqueles que já estão aqui."
Fermin também falou sobre o futuro incerto de Torres, em meio aos crescentes relatos de que seu compatriota informou ao Barcelona o desejo de se juntar ao PSG neste verão. Depois de criar um vínculo próximo com o atacante, Fermin relutou em alimentar mais especulações sobre uma transferência para a capital francesa. Ele continuou: "Não quero entrar nisso, porque não tenho as informações necessárias. Ele é um bom companheiro e um amigo; espero que decida o que é melhor para ele."
Superando a lesão e ganhando condicionamento físico
Para o próprio Fermin, o retorno na pré-temporada representa um triunfo pessoal após um exaustivo processo de recuperação durante o verão. Uma fratura no quinto metatarso lhe negou cruelmente um lugar no time de Luis de la Fuente, que acabou conquistando a Copa do Mundo de 2026, mas ele trabalhou incansavelmente para recuperar seu espaço no elenco principal.
Depois de uma atuação impactante na vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest em amistoso, na qual sofreu o pênalti convertido por Raphinha, Fermin admitiu que ainda está retomando seu melhor ritmo. "Bem. Ainda preciso entrar no ritmo, mas me senti bem. Eu queria jogar. Foi um verão muito duro, mas já estou bem e ansioso por esta temporada."
O retorno do meio-campista é um reforço oportuno para Flick, especialmente diante da saída de figuras experientes e da possível perda de profundidade no ataque. A expectativa é que Fermin assuma mais responsabilidade no meio-campo enquanto o clube atravessa um período de transição.
- Getty
De olho na nova temporada
Enquanto o Barcelona dá sequência à preparação para a nova temporada, o foco segue na integração de novas ideias e na gestão das consequências de saídas de grande destaque. A saída de Araujo deixa um vazio de liderança que precisa ser preenchido, enquanto a possível chegada de Rodri representaria uma grande demonstração de intenção da diretoria.
As próximas semanas serão cruciais para o gigante catalão, que busca fechar seu elenco antes do encerramento da janela de transferências. Com as negociações entre clubes por Rodri em andamento e as formalidades do empréstimo de Araujo ao Liverpool sendo concluídas, o cenário da equipe está mudando rapidamente. Para Fermin, o objetivo segue simples: manter-se em forma e contribuir com um time em meio a uma reformulação.
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