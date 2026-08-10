A conversa rapidamente passou para outras histórias de transferências de alto perfil que atualmente dominam as manchetes na Espanha. Fermin foi questionado sobre a possibilidade de o capitão da Espanha, Rodri, se juntar ao Barcelona, apesar dos relatos de que o Man City recusou a proposta inicial do Barcelona pelo meio-campista. "Não tenho nenhuma informação sobre esse assunto, mas qualquer decisão que Deco e o diretor esportivo tomarem estará bem para mim", acrescentou o jogador de 23 anos. "Todo mundo sabe que Rodri é um grande jogador. Não quero me envolver muito nisso. É desrespeitoso com aqueles que já estão aqui."

Fermin também falou sobre o futuro incerto de Torres, em meio aos crescentes relatos de que seu compatriota informou ao Barcelona o desejo de se juntar ao PSG neste verão. Depois de criar um vínculo próximo com o atacante, Fermin relutou em alimentar mais especulações sobre uma transferência para a capital francesa. Ele continuou: "Não quero entrar nisso, porque não tenho as informações necessárias. Ele é um bom companheiro e um amigo; espero que decida o que é melhor para ele."



