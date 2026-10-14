O Manchester City continua envolvido em uma batalha jurídica sem precedentes sobre sua conduta financeira. Uma comissão independente considerou recentemente o clube culpado por 114 violações das regras da Premier League, cometidas entre 2009 e 2018.

A Premier League acusou o Manchester City de usar contratos de patrocínio “de fachada” para inflar artificialmente suas receitas em 900 milhões de libras. O clube nega veementemente as acusações e sustenta que é totalmente inocente. O Manchester City afirma ter “provas irrefutáveis” para embasar sua defesa e argumenta que os patrocínios em questão eram inteiramente legítimos e financiados diretamente pelo governo de Abu Dhabi, e não por seus proprietários, o Abu Dhabi United Group.

Apesar de a comissão independente ter considerado o clube culpado, a decisão final sobre a punição decorrente do caso não é esperada antes do fim do ano.



