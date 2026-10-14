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“Espero que consigam evitar sanções”: técnico do PSG, Luis Enrique defende o Manchester City e quebra o silêncio sobre o veredicto das acusações financeiras antes de confronto pela Champions League
Bomba financeira na Premier League
O Manchester City continua envolvido em uma batalha jurídica sem precedentes sobre sua conduta financeira. Uma comissão independente considerou recentemente o clube culpado por 114 violações das regras da Premier League, cometidas entre 2009 e 2018.
A Premier League acusou o Manchester City de usar contratos de patrocínio “de fachada” para inflar artificialmente suas receitas em 900 milhões de libras. O clube nega veementemente as acusações e sustenta que é totalmente inocente. O Manchester City afirma ter “provas irrefutáveis” para embasar sua defesa e argumenta que os patrocínios em questão eram inteiramente legítimos e financiados diretamente pelo governo de Abu Dhabi, e não por seus proprietários, o Abu Dhabi United Group.
Apesar de a comissão independente ter considerado o clube culpado, a decisão final sobre a punição decorrente do caso não é esperada antes do fim do ano.
- AFP
Enrique defende o mérito esportivo do Manchester City
Ao falar antes do confronto do PSG com o Manchester City pela Champions League, Enrique manifestou apoio ao clube de Manchester. Embora Enzo Maresca esteja agora no comando no Etihad, Enrique elogiou as bases estabelecidas por seu ex-companheiro de equipe no Barcelona e antecessor de Maresca, Pep Guardiola. O técnico espanhol reconheceu o intenso escrutínio em torno do clube, mas destacou seu inegável domínio em campo.
“Há muito barulho em torno do Manchester City, e isso costuma acontecer com os grandes clubes”, afirmou Enrique. “Só temos que esperar para ver qual será a decisão final.
“Espero que tudo dê certo para o Manchester City, porque acho que o que fez em campo nos últimos anos foi incrível, e certamente mereceu conquistar em campo todos os títulos que ganhou.”
Enrique reiterou sua convicção de que as conquistas esportivas do clube não devem ser manchadas por controvérsias na diretoria. Ele acrescentou: “Os títulos que você conquista em campo permanecem em campo. Eles mereceram conquistá-los, e espero que consigam evitar a sanção.”
À espera de uma decisão final
Enquanto o mundo do futebol avalia as consequências das acusações, a espera por uma decisão definitiva continua. Enrique evitou entrar nos detalhes jurídicos e preferiu se concentrar na decisão final.
“Agora temos de esperar para ver o que as autoridades vão decidir ou o que o juiz vai dizer”, explicou o técnico do PSG. Ele também deixou claro que manteria em sigilo qualquer conversa pessoal sobre o assunto, ressaltando sua longa amizade com o ex-técnico do City: “Mas temos de esperar. O que eu tiver a dizer a Pep, direi em particular.”
No âmbito nacional, o caso em andamento claramente afetou o clima em torno do clube. Em sua primeira partida pela Premier League após o veredicto, a equipe de Maresca venceu o Liverpool por 3 a 0 no domingo. No entanto, o elenco foi recebido de forma hostil, com vaias e gritos de desaprovação ao entrar em campo em Anfield.
- AFP
Duelo entre gigantes europeus está por vir
Os comandados de Maresca agora precisam deixar de lado as controvérsias no cenário nacional enquanto se preparam para um grande desafio europeu. O Manchester City enfrentará o PSG de Enrique em um aguardado duelo da Champions League, que colocará o gigante inglês diante do atual campeão francês.
Para o City, o desafio imediato é manter o foco em campo em meio às distrações fora dele. Um resultado positivo contra os atuais campeões seria uma forte demonstração de suas ambições e provaria que o elenco segue totalmente empenhado na busca por grandes títulos sob o comando de Maresca.
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