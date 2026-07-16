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“Espero não ser tão burro assim!” – Cristian Romero critica Gary Neville pelo comentário sobre a “pior dupla de zagueiros centrais”, enquanto comemora a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
Romero rebate Neville
O ex-zagueiro do Manchester United vinha criticando duramente a dupla de zagueiros argentinos, mas Romero não perdeu tempo para acertar as contas assim que soou o apito final em Atlanta.
“A única coisa que espero é que, quando me aposentar, eu não seja tão idiota assim. Espero não criticar nenhum jogador nem ninguém”, disse Romero aoDSports quando questionado sobre os comentários de Neville como analista. “Porque, no fim das contas, estamos dando o nosso melhor pela nossa seleção. Às vezes as coisas dão certo para nós, às vezes dão errado, mas estamos simplesmente felizes por estar na final da Copa do Mundo novamente.”
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A “melhor pior” dupla
Neville causou polêmica no podcast“Overlap” ao questionar a confiabilidade da dupla Romero-Martínez. Ele havia afirmado anteriormente: “Parece que, entre os dois, eles levam um gol em todos os jogos. Mas, quando você os observa, eles estão marcando gols, cabeceando a bola, estão literalmente em toda parte — é incrível. Eu os chamo de a melhor e a pior dupla de zagueiros centrais do mundo. Porque, às vezes, eles podem ser absolutamente incríveis, mas, no momento seguinte, passam do sublime ao ridículo.”
Martínez também se recusou a ficar calado, apoiando a posição do companheiro de equipe em relação ao constante escrutínio da mídia que enfrentam na Premier League. “Estamos acostumados com as pessoas sempre falando sobre nós. Parece que gostam de fazer isso, e nós respondemos em campo, só isso, sempre com respeito”, explicou o zagueiro do Manchester United enquanto os campeões mundiais comemoravam mais um marco histórico.
Scaloni ficou comovido com o espírito de resistência
Essa mentalidade de resistência foi reforçada pelo técnico Lionel Scaloni, que ficou visivelmente emocionado ao ver sua equipe superar o gol de Anthony Gordon no segundo tempo e vencer graças aos gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez. O técnico rejeitou qualquer acusação de arrogância, destacando, em vez disso, um vínculo único dentro do elenco que permite que eles se destaquem quando estão encurralados.
“Minha voz está falhando porque isso é uma demonstração de tantas coisas: espírito de equipe, irmandade, nunca desistir, lutar até o fim. Depois disso, vamos vencer a final, mas o que mais essa equipe precisa fazer? Eles me emocionaram profundamente. Não tenho muito mais a dizer; tudo isso é graças a eles”, disse Scaloni durante a coletiva de imprensa pós-jogo.
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A história nos espera em Nova York
A vitória da Argentina define uma final emocionante contra a Espanha, que busca defender seu título e conquistar sua quarta estrela na Copa do Mundo. A atitude combativa de Romero ficou bem evidente durante toda a semifinal, quando ele foi visto comemorando na cara de Jordan Pickford e, mais tarde, encarando Jude Bellingham ao final da partida, personificando o espírito de luta elogiado por Scaloni.
“Acho que estamos fazendo história; para nós, isso é algo realmente enorme, e sentimos o significado desta camisa como ninguém mais”, concluiu Romero. A Albiceleste agora viajará para Nova Jersey para a grande final de domingo, enquanto a Inglaterra, abatida, deve se preparar para a disputa pelo terceiro lugar contra a França, após mais uma decepção no cenário mundial.
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