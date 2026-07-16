“Espero não ser tão burro assim!” – Cristian Romero critica Gary Neville pelo comentário sobre a “pior dupla de zagueiros centrais”, enquanto comemora a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

O ex-zagueiro do Manchester United vinha criticando duramente a dupla de zagueiros argentinos, mas Romero não perdeu tempo para acertar as contas assim que soou o apito final em Atlanta.

“A única coisa que espero é que, quando me aposentar, eu não seja tão idiota assim. Espero não criticar nenhum jogador nem ninguém”, disse Romero aoDSports quando questionado sobre os comentários de Neville como analista. “Porque, no fim das contas, estamos dando o nosso melhor pela nossa seleção. Às vezes as coisas dão certo para nós, às vezes dão errado, mas estamos simplesmente felizes por estar na final da Copa do Mundo novamente.”