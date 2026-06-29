O City iniciou oficialmente um novo capítulo ao nomear Maresca como seu novo técnico, encerrando um processo de negociação demorado e caótico que, inicialmente, ameaçava ficar paralisado devido a divergências sobre os termos da indenização com o Chelsea. Agora, ele enfrenta a desafiadora tarefa, sob grande pressão, de seguir os passos de Guardiola.

Em sua primeira entrevista ao site oficial doCity desde que assumiu o comando, Maresca deixou claro que sente uma profunda conexão com o clube e espera que esta seja sua passagem mais longa até agora. “Estou muito animado, muito animado por vários motivos. O primeiro é o tamanho do clube; com certeza, esse foi um dos motivos”, explicou ele. “Esta é a terceira vez que venho trabalhar aqui no City – espero que seja a última vez que eu volte e que eu não vá mais embora!”