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“Espero não sair de novo” - Enzo Maresca quer dar continuidade ao “estilo e à filosofia” de Pep Guardiola, enquanto o técnico fala sobre sua terceira passagem pelo Manchester City
Um retorno às origens para o ex-técnico do Chelsea
O City iniciou oficialmente um novo capítulo ao nomear Maresca como seu novo técnico, encerrando um processo de negociação demorado e caótico que, inicialmente, ameaçava ficar paralisado devido a divergências sobre os termos da indenização com o Chelsea. Agora, ele enfrenta a desafiadora tarefa, sob grande pressão, de seguir os passos de Guardiola.
Em sua primeira entrevista ao site oficial doCity desde que assumiu o comando, Maresca deixou claro que sente uma profunda conexão com o clube e espera que esta seja sua passagem mais longa até agora. “Estou muito animado, muito animado por vários motivos. O primeiro é o tamanho do clube; com certeza, esse foi um dos motivos”, explicou ele. “Esta é a terceira vez que venho trabalhar aqui no City – espero que seja a última vez que eu volte e que eu não vá mais embora!”
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Manter a filosofia de Guardiola
Em vez de tentar derrubar as bases estabelecidas por seu antecessor, Maresca está focado na evolução e na continuidade. Ele entende o DNA do clube melhor do que a maioria, tendo atuado anteriormente como técnico principal da equipe de base de elite e como membro essencial da comissão técnica de Guardiola durante a histórica temporada de 2022-23, quando o clube conquistou a tríplice coroa.
Maresca acredita que sua familiaridade com os bastidores do clube é uma grande vantagem. Ele disse: “Provavelmente, a razão pela qual estou aqui também é porque a ideia do clube é manter o mesmo estilo de futebol e a mesma filosofia, e vamos tentar fazer o que há de mais importante no futebol, que é tentar vencer e conquistar conquistas importantes. Além disso, o dia a dia também vai ditar a maneira como vou trabalhar.”
O desafio de uma década de ouro
Maresca não tem ilusões quanto à pressão que acompanha o cargo, herdado de Guardiola, que conquistou um total histórico de 20 troféus durante sua ilustre passagem pelo Manchester City. Essa coleção notável foi marcada por seis títulos da Premier League e cinco conquistas da Carabao Cup, com o domínio nacional de Guardiola incluindo ainda três FA Cups e três Community Shields; já no cenário continental e mundial, o gênio tático levou o clube a um título da Liga dos Campeões, uma Supercopa da UEFA e um troféu do Mundial de Clubes.
“É um enorme desafio, por muitas razões. Todo o sucesso dos últimos 10 a 15 anos, mas, ao mesmo tempo, é um desafio agradável”, concluiu Maresca. “É empolgante porque o objetivo é dar continuidade à última década ou aos últimos anos, em que tudo foi muito bom.”
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O Chelsea critica duramente Maresca
O Chelsea lançou um ataque sem precedentes e contundente contra Maresca após sua apresentação oficial como técnico do City, divulgando um comunicado furioso do clube que se recusou deliberadamente a sequer mencionar o nome de seu ex-técnico. O clube do oeste de Londres deixou clara sua indignação com a saída dele no meio da temporada, em 1º de janeiro, culpando explicitamente o italiano por atrapalhar e comprometer sua campanha de 2025-26, considerada “extremamente decepcionante”.
O comunicado lançou pesadas acusações de lealdade dividida contra Maresca, alegando que ele havia manifestado um forte desejo de suceder Guardiola já no outono do ano passado, apesar de estar sob um contrato de longo prazo. O Chelsea expressou se sentir profundamente decepcionado com a renúncia inesperada e abrupta do técnico em dezembro de 2025, afirmando que sua “cabeça e seu coração estavam voltados para outro clube”.