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RomeroGetty Images
Jonas Rütten

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"Espero não ficar tão burro quanto ele!" Estrela argentina zomba de lenda inglesa após drama na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Argentina
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
C. Romero
L. Martinez

Cristian Romero talvez tenha aproveitado a classificação da Argentina para a final contra a Inglaterra um pouco mais do que todos os seus companheiros de equipe. Após a vitória, ele partiu para cima de um certo comentarista de TV.

Gary Neville havia expressado uma opinião polêmica sobre Romero e seu parceiro na zaga, Lisandro Martínez, no programa The Overlap, antes do confronto das semifinais. Na sua opinião, os dois “cedem um gol por partida” e são “a melhor e a pior dupla de zagueiros do mundo — brilhantes em um momento, cometendo erros ridículos no seguinte”.

No entanto, o ex-jogador da seleção inglesa também destacou como os dois jogam de forma “incrível” pela Argentina em alguns momentos: “Eles marcam gols, tiram bolas da área, estão simplesmente em toda parte”, elogiou Neville.

Após a dramática vitória da Albiceleste, com dois gols nos últimos minutos da partida, que transformaram uma desvantagem de 0 a 1 em uma vitória da Argentina, veio, no entanto, a resposta verbal do capitão do Tottenham Hotspur.

  • “Lisandro e eu já estávamos completamente irritados antes do jogo, por causa do que Gary Neville disse”, admitiu Romero abertamente: “Na Inglaterra, eles adoram falar antes do jogo. Agora mandamos um grande abraço para ele. Espero não ficar tão idiota quanto ele quando me aposentar”, ironizou ele em entrevista à DSports. Martinez acrescentou: “Estamos acostumados a que as pessoas falem sobre nós; parece que elas gostam disso. Mas a gente dá a resposta em campo, sempre com respeito.”

    No entanto, pelo menos Romero não se comportou de forma tão respeitosa durante a partida. Vídeos na internet mostram que, após o gol de empate de Enzo Fernández, pouco antes do fim da partida, ele perdeu completamente a compostura, correndo em direção ao goleiro inglês derrotado, Jordan Pickford, comemorando e gritando, e inclinando-se provocativamente sobre ele mais uma vez. O mesmo aconteceu logo após o apito final, quando, diante da vitória argentina, ele comemorou com gestos evidentes na direção do frustrado Jude Bellingham.

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  • Cristian RomeroGetty

    Cristian Romero se torna um herói da Copa do Mundo pela Argentina

    Do ponto de vista puramente esportivo, Romero voltou a se destacar como um dos jogadores absolutamente fundamentais da Albiceleste ao longo da Copa do Mundo. Ele já era titular na conquista do título no Catar, mas na fase final nos EUA, Canadá e México também se destacou no ataque. 

    Na dramática recuperação contra o Egito nas oitavas de final, ele reacendeu a esperança de uma virada ao marcar o gol de redução da diferença aos 79 minutos, quando o placar estava em 0 a 2. Nas dezesseis de final contra Cabo Verde, foi ele quem, de cabeça, decidiu a partida na prorrogação. O gol de 3 a 2, porém, foi considerado um gol contra.

    Em sua segunda final de Copa do Mundo, Romero agora enfrenta, com a Argentina, a Espanha, que voltou a mostrar força. Após atuações um tanto irregulares, a Fúria Roja apresentou uma obra-prima tática e defensiva na semifinal contra a imbatível França e, consequentemente, entra como favorita na final no próximo domingo.

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