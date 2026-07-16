"Espero não ficar tão burro quanto ele!" Estrela argentina zomba de lenda inglesa após drama na Copa do Mundo

Gary Neville havia expressado uma opinião polêmica sobre Romero e seu parceiro na zaga, Lisandro Martínez, no programa The Overlap, antes do confronto das semifinais. Na sua opinião, os dois “cedem um gol por partida” e são “a melhor e a pior dupla de zagueiros do mundo — brilhantes em um momento, cometendo erros ridículos no seguinte”.

No entanto, o ex-jogador da seleção inglesa também destacou como os dois jogam de forma “incrível” pela Argentina em alguns momentos: “Eles marcam gols, tiram bolas da área, estão simplesmente em toda parte”, elogiou Neville.

Após a dramática vitória da Albiceleste, com dois gols nos últimos minutos da partida, que transformaram uma desvantagem de 0 a 1 em uma vitória da Argentina, veio, no entanto, a resposta verbal do capitão do Tottenham Hotspur.