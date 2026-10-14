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“Espero mais!”: indignado, Lisandro Martinez cobra o diretor do Manchester United Jason Wilcox e questiona as contratações de verão após derrota para o Atlético de Madrid na Champions League
Defensor argentino detona a cúpula do clube
O zagueiro argentino expressou abertamente sua profunda frustração com a estratégia de contratações do Manchester United na janela de verão após a derrota por 2 a 0 fora de casa para a equipe espanhola na terça-feira. A crítica direta foi dirigida à cúpula esportiva, apesar de o clube ter gastado cerca de £ 192 milhões para contratar jogadores como Carlos Baleba, Youri Tielemans e Andrey Santos. O duro revés, marcado pelo gol de Pablo Barrios aos 50 segundos e pelo gol de Ademola Lookman no segundo tempo, foi agravado pela expulsão de Leny Yoro e ampliou para cinco jogos a sequência do Manchester United sem vitórias em todas as competições.
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Recrutamento para a diretoria enfrenta escrutínio público
O retorno do United à elite do futebol europeu nesta temporada não veio acompanhado de reforços suficientes por parte da diretoria para que o elenco pudesse competir com os principais clubes do continente. Ao destacar a falta de apoio da cúpula nas contratações após o apito final, Martinez disse ao Amazon Prime: “Preciso me controlar muito. Mas, às vezes, isso é um reflexo de como está o nosso clube neste momento.
“Fizemos uma temporada fantástica na temporada passada. E agora esperamos mais da cúpula, de quem está lá em cima, que traga mais jogadores para competir, porque muitas equipes também trazem muitos jogadores. Hoje, o Atletico também tem um time incrível e mereceu vencer.
“Espero mais do nosso diretor técnico. Tenho de ser honesto: nós, jogadores, precisamos fazer mais, mas é importante montar um elenco forte para estar pronto para uma noite como esta.”
Aumenta a pressão sobre o comando técnico
Uma sequência de resultados ruins que deixou o Manchester United na 13ª posição da Premier League, com apenas uma vitória, só aumentou o questionamento sobre o futuro do técnico Michael Carrick.
Ao lamentar a perda do embalo que o elenco havia conquistado na temporada passada, Martinez acrescentou: "Na temporada passada, fizemos de tudo, criamos a base para ser um time incrível. É irritante, decepcionante vir aqui e não ver meu time tentando conseguir um resultado incrível aqui. É decepcionante."
Ao rejeitar a ideia de que outra troca de treinador seja a única solução para a crise atual do clube, o defensor de 28 anos afirmou: "Vocês começam a trocar, trocar, trocar de treinador. Mas e as outras áreas? Não posso dizer mais."
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Rivalidade acirrada põe à prova um embalo frágil
O próximo desafio da equipe de Carrick será duro: um confronto fora de casa contra o arquirrival Leeds United pelo campeonato neste fim de semana. O Manchester United vai a Elland Road com um retrospecto indesejado, após somar seu menor número de pontos nas seis primeiras partidas do campeonato desde 1986. Além da necessidade urgente de interromper a queda após o empate da semana passada contra o Tottenham Hotspur, a comissão técnica precisa recompor uma defesa desfalcada por lesões e suspensão.
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