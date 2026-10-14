O retorno do United à elite do futebol europeu nesta temporada não veio acompanhado de reforços suficientes por parte da diretoria para que o elenco pudesse competir com os principais clubes do continente. Ao destacar a falta de apoio da cúpula nas contratações após o apito final, Martinez disse ao Amazon Prime: “Preciso me controlar muito. Mas, às vezes, isso é um reflexo de como está o nosso clube neste momento.

“Fizemos uma temporada fantástica na temporada passada. E agora esperamos mais da cúpula, de quem está lá em cima, que traga mais jogadores para competir, porque muitas equipes também trazem muitos jogadores. Hoje, o Atletico também tem um time incrível e mereceu vencer.

“Espero mais do nosso diretor técnico. Tenho de ser honesto: nós, jogadores, precisamos fazer mais, mas é importante montar um elenco forte para estar pronto para uma noite como esta.”