Getty Images Sport
Traduzido por
“Espero mais” – Endrick, emprestado pelo Real Madrid, recebe advertência do técnico do Lyon sobre seu desempenho
Fonseca exige melhorias
Fonseca expressou publicamente sua frustração com o desempenho atual de Endrick, insistindo que o jogador de 19 anos precisa assumir mais responsabilidade em campo. O atacante, que chegou ao Lyon por empréstimo de seis meses do Real Madrid para ter mais oportunidades na equipe titular, começou bem, mas tem enfrentado dificuldades para manter esse ritmo à medida que a temporada chega ao seu clímax.
Em declarações antes do confronto do Lyon com o Lorient no domingo, o técnico português não mediu palavras ao avaliar o jovem jogador. “Não estou satisfeito com a forma como Endrick está jogando”, disse Fonseca na sexta-feira. “Não estou aqui para destruir jogadores, mas espero mais de um jogador como Endrick, e acho que ele tem a obrigação de fazer mais.”
- Getty Images Sport
Queda de rendimento durante a série de derrotas contra o Lyon
A crítica de Fonseca surge após um resultado decepcionante para o gigante francês, em que Endrick teve participação secundária no empate em 0 a 0 contra o Angers, em 5 de abril. Esse resultado prolongou a sequência sem vitórias do Lyon para nove partidas em todas as competições, uma fase ruim que fez com que o time se afastasse das vagas garantidas para a Liga dos Campeões e caísse para a sexta posição na tabela.
Embora o jogador emprestado pelo Real Madrid tenha conseguido um rendimento respeitável de seis gols em 15 partidas, sua eficiência desapareceu em meio às dificuldades gerais da equipe. O Lyon conseguiu balançar as redes apenas três vezes nas últimas seis partidas, aumentando a pressão sobre seus principais atacantes para que recuperem o faro de gol.
Brilho internacional x dificuldades no mercado interno
Curiosamente, as dificuldades de Endrick no campeonato nacional contrastam fortemente com suas recentes atuações no cenário internacional. Durante a recente pausa, o jovem se destacou pela seleção brasileira na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, em Orlando, em um amistoso, marcando um pênalti e dando uma assistência após entrar em campo. No entanto, Fonseca não hesitou em descartar qualquer desculpa relacionada ao cansaço da viagem quando o jogador voltou aos compromissos do clube.
“Ele disse que estava um pouco cansado da viagem [de volta de Orlando]”, observou Fonseca ao discutir o estado físico do jogador. “Mas acho que ele tem a responsabilidade de fazer mais.” Os comentários do técnico sugerem que ele espera que o jogador emprestado de alto nível dê o exemplo, independentemente das exigências do calendário internacional.
- Getty Images Sport
Período decisivo para as esperanças na Liga dos Campeões
A aposta é alta tanto para o jogador quanto para o clube, que se preparam para o confronto em casa contra o Lorient neste domingo. O Lyon está atualmente a dois pontos do Lille, terceiro colocado, faltando apenas seis rodadas para o fim da temporada da Ligue 1. Como terminar entre os três primeiros garante a classificação automática para a principal competição europeia, há pouca margem para erros no Estádio Groupama.