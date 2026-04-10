“Espero mais” – Endrick, emprestado pelo Real Madrid, recebe advertência do técnico do Lyon sobre seu desempenho

Fonseca expressou publicamente sua frustração com o desempenho atual de Endrick, insistindo que o jogador de 19 anos precisa assumir mais responsabilidade em campo. O atacante, que chegou ao Lyon por empréstimo de seis meses do Real Madrid para ter mais oportunidades na equipe titular, começou bem, mas tem enfrentado dificuldades para manter esse ritmo à medida que a temporada chega ao seu clímax.

Em declarações antes do confronto do Lyon com o Lorient no domingo, o técnico português não mediu palavras ao avaliar o jovem jogador. “Não estou satisfeito com a forma como Endrick está jogando”, disse Fonseca na sexta-feira. “Não estou aqui para destruir jogadores, mas espero mais de um jogador como Endrick, e acho que ele tem a obrigação de fazer mais.”