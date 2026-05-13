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"Espero chegar ao nível dele" - João Pedro admite "ter-se inspirado muito" em Harry Kane, enquanto a estrela do Chelsea rejeita as comparações com Didier Drogba
A transição nº 9
Em entrevista conjunta à TNT Sports e à Lance, João explicou seu profundo desejo de se firmar como centroavante em Stamford Bridge. O jogador de 24 anos comentou: "Desde que cheguei ao Chelsea, deixei isso bem claro, porque no Watford jogava como camisa 10 e como camisa 9. No Brighton também. Mas desde que vim para cá, foi algo pelo qual lutei muito – eu queria jogar apenas como camisa 9.”
Para aperfeiçoar essa função, ele acompanha de perto atacantes de elite, incluindo a estrela do Barcelona Robert Lewandowski e o atacante do Bayern de Munique Harry Kane. Pedro disse: “Hoje, gosto muito do Kane e do Lewandowski. Acompanho mais o Kane por causa da Premier League e me inspiro muito nele.”
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A inspiração de Kane
Pedro se considera um atacante moderno que articula o jogo, uma característica dominada por Kane, que marcou 213 gols na Premier League pelo Tottenham Hotspur. Nesta temporada, Pedro tem se destacado no Chelsea, registrando 20 gols e nove assistências em 48 partidas.
Além disso, de acordo com o SofaScore, a média de Pedro de 35,5 toques e 10,1 passes precisos no campo adversário por jogo na Premier League reflete o profundo envolvimento na construção de jogadas que Kane continua a demonstrar no Bayern.
“Sou um camisa 9 participativo. Consigo construir jogadas e marcar muitos gols também”, explicou o brasileiro. Refletindo sobre o confronto com o capitão da Inglaterra, Pedro acrescentou: “Quando joguei contra Kane, prestei muita atenção nele. Trocamos de camisa também. Ele é um jogador que admiro e espero chegar ao nível dele.”
Rejeitando as comparações com Drogba
Naturalmente, o início prolífico de Pedro no oeste de Londres tem suscitado comparações com Didier Drogba. O ícone da Costa do Marfim é uma figura monumental no clube, tendo disputado 381 partidas pelo Chelsea, marcado 164 gols e dado 86 assistências. Embora reconheça o imenso legado deixado pelo lendário atacante, Pedro está determinado a manter os pés no chão e escrever sua própria história, sem o peso de tentar imitar ninguém.
Ao abordar as expectativas, o atacante respondeu: “Drogba é um ídolo no Chelsea. Alguns torcedores brincam: ‘Talvez tenhamos encontrado o novo Drogba?’ Mas tento seguir meu próprio caminho, aos poucos, sem pensar muito nisso.”
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Olhando para o futuro
Pedro continuará, sem dúvida, a ser fundamental para os planos ofensivos do Chelsea. Ao combinar sua mobilidade técnica com as lições de eficiência aprendidas ao observar os melhores atacantes da Europa, o atacante espera estar em posição ideal para deixar um legado único e duradouro e moldar a próxima era de sucesso dos Blues.