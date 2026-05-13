Em entrevista conjunta à TNT Sports e à Lance, João explicou seu profundo desejo de se firmar como centroavante em Stamford Bridge. O jogador de 24 anos comentou: "Desde que cheguei ao Chelsea, deixei isso bem claro, porque no Watford jogava como camisa 10 e como camisa 9. No Brighton também. Mas desde que vim para cá, foi algo pelo qual lutei muito – eu queria jogar apenas como camisa 9.”

Para aperfeiçoar essa função, ele acompanha de perto atacantes de elite, incluindo a estrela do Barcelona Robert Lewandowski e o atacante do Bayern de Munique Harry Kane. Pedro disse: “Hoje, gosto muito do Kane e do Lewandowski. Acompanho mais o Kane por causa da Premier League e me inspiro muito nele.”