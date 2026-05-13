Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
GFX Joao Pedro Harry KaneGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traduzido por

"Espero chegar ao nível dele" - João Pedro admite "ter-se inspirado muito" em Harry Kane, enquanto a estrela do Chelsea rejeita as comparações com Didier Drogba

Chelsea
J. Pedro
D. Drogba
H. Kane
Premier League
Bayern de Munique

O atacante do Chelsea, João Pedro, falou abertamente sobre sua transição para a função de centroavante tradicional, revelando que estuda atentamente Harry Kane para melhorar seu desempenho. O atacante brasileiro também minimizou as comparações prematuras com a lenda do clube, Didier Drogba, insistindo que quer construir seu próprio legado em Stamford Bridge enquanto redefine a função do centroavante moderno.

  • A transição nº 9

    Em entrevista conjunta à TNT Sports e à Lance, João explicou seu profundo desejo de se firmar como centroavante em Stamford Bridge. O jogador de 24 anos comentou: "Desde que cheguei ao Chelsea, deixei isso bem claro, porque no Watford jogava como camisa 10 e como camisa 9. No Brighton também. Mas desde que vim para cá, foi algo pelo qual lutei muito – eu queria jogar apenas como camisa 9.”

    Para aperfeiçoar essa função, ele acompanha de perto atacantes de elite, incluindo a estrela do Barcelona Robert Lewandowski e o atacante do Bayern de Munique Harry Kane. Pedro disse: “Hoje, gosto muito do Kane e do Lewandowski. Acompanho mais o Kane por causa da Premier League e me inspiro muito nele.”

    • Publicidade
  • Joao Pedro Joao Neves PSG ChelseaGetty Images

    A inspiração de Kane

    Pedro se considera um atacante moderno que articula o jogo, uma característica dominada por Kane, que marcou 213 gols na Premier League pelo Tottenham Hotspur. Nesta temporada, Pedro tem se destacado no Chelsea, registrando 20 gols e nove assistências em 48 partidas.

    Além disso, de acordo com o SofaScore, a média de Pedro de 35,5 toques e 10,1 passes precisos no campo adversário por jogo na Premier League reflete o profundo envolvimento na construção de jogadas que Kane continua a demonstrar no Bayern.

    “Sou um camisa 9 participativo. Consigo construir jogadas e marcar muitos gols também”, explicou o brasileiro. Refletindo sobre o confronto com o capitão da Inglaterra, Pedro acrescentou: “Quando joguei contra Kane, prestei muita atenção nele. Trocamos de camisa também. Ele é um jogador que admiro e espero chegar ao nível dele.”

  • Rejeitando as comparações com Drogba

    Naturalmente, o início prolífico de Pedro no oeste de Londres tem suscitado comparações com Didier Drogba. O ícone da Costa do Marfim é uma figura monumental no clube, tendo disputado 381 partidas pelo Chelsea, marcado 164 gols e dado 86 assistências. Embora reconheça o imenso legado deixado pelo lendário atacante, Pedro está determinado a manter os pés no chão e escrever sua própria história, sem o peso de tentar imitar ninguém.

    Ao abordar as expectativas, o atacante respondeu: “Drogba é um ídolo no Chelsea. Alguns torcedores brincam: ‘Talvez tenhamos encontrado o novo Drogba?’ Mas tento seguir meu próprio caminho, aos poucos, sem pensar muito nisso.”

  • JOAO PEDRO CHELSEA Getty Images

    Olhando para o futuro

    Pedro continuará, sem dúvida, a ser fundamental para os planos ofensivos do Chelsea. Ao combinar sua mobilidade técnica com as lições de eficiência aprendidas ao observar os melhores atacantes da Europa, o atacante espera estar em posição ideal para deixar um legado único e duradouro e moldar a próxima era de sucesso dos Blues.

Bundesliga
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Colônia crest
Colônia
KOE
Copa da Inglaterra
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI