Depois de uma primeira temporada no Dortmund marcada por altos e baixos, Bellingham está pronto para a próxima etapa de sua carreira. A diretoria do Dortmund o vê como um futuro jogador-chave, capaz de preencher a lacuna deixada por seu irmão Jude antes de sua ida para o Real Madrid. Durante a turnê do Dortmund pelo Japão, o meio-campista deixou claro que não quer mais ser visto como uma jovem promessa, mas como um profissional consolidado.

Bellingham disse aos repórteres durante a turnê pelo Extremo Oriente: “Joguei muitas partidas na minha carreira, não sou mais um garoto. Há muitos jogadores mais jovens do que eu.”