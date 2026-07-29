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'Esperem grandes coisas': Jobe Bellingham faz promessa aos torcedores do Borussia Dortmund após primeira temporada irregular na Alemanha
Saindo da sombra do irmão mais velho
Depois de uma primeira temporada no Dortmund marcada por altos e baixos, Bellingham está pronto para a próxima etapa de sua carreira. A diretoria do Dortmund o vê como um futuro jogador-chave, capaz de preencher a lacuna deixada por seu irmão Jude antes de sua ida para o Real Madrid. Durante a turnê do Dortmund pelo Japão, o meio-campista deixou claro que não quer mais ser visto como uma jovem promessa, mas como um profissional consolidado.
Bellingham disse aos repórteres durante a turnê pelo Extremo Oriente: “Joguei muitas partidas na minha carreira, não sou mais um garoto. Há muitos jogadores mais jovens do que eu.”
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Parceria com Nmecha
A interação entre Bellingham e Felix Nmecha será particularmente interessante na nova temporada. A dupla deve formar o coração do time do Dortmund e oferecer o dinamismo necessário entre as duas áreas. O inglês está convencido de que os torcedores verão uma melhora significativa, já que o entrosamento em campo melhorou visivelmente nas últimas semanas.
Bellingham falou com otimismo sobre sua parceria com Nmecha: "Não quero dizer muita coisa. Mas vocês podem esperar grandes coisas de Felix e de mim na próxima temporada. Estou me sentindo cada vez mais em casa no clube, e nosso entrosamento está funcionando cada vez melhor."
Uma pré-temporada desgastante em casa
Para estar pronto para ir com tudo na próxima temporada, Bellingham abriu mão de umas longas férias de verão e, em vez disso, concentrou-se em aprimorar a forma física. Esse profissionalismo é um indicativo claro de suas ambições. Ele não quer deixar nada ao acaso para, enfim, deslanchar na Bundesliga e no cenário europeu.
O jogador de 20 anos explicou em detalhes seu programa de treinos de verão: "Fui para Birmingham e treinei com pessoas que conheço há muito tempo. Cumpri o programa do clube e ainda fiz um trabalho extra. Eu simplesmente queria ficar na melhor forma possível."
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Teste da Supercopa contra o Bayern se aproxima
O Dortmund já provou no passado ser um lugar em que jovens jogadores recebem o polimento final para se tornarem de classe mundial. Bellingham agora parece pronto para seguir esse caminho. As expectativas aumentaram após sua forte pré-temporada, mas o próprio jogador parece estar lidando bem com a pressão. O desafio agora é transferir de forma consistente suas atuações nos treinamentos e amistosos para as partidas competitivas. O confronto contra o Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha no próximo mês oferece a plataforma perfeita para Bellingham demonstrar a evolução de seu jogo.
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