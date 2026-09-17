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'Espere mais seis semanas!' - Roy Keane pede que a joia do Manchester United JJ Gabriel tenha paciência em meio a pedido surpreendente de saída e interesse do Arsenal
Keane questiona a falta de paciência do garoto-prodígio
O ídolo do Manchester United Keane admitiu que não consegue entender a mentalidade por trás do desejo repentino de Gabriel de forçar uma saída do clube em uma idade tão tenra. O atacante de 15 anos, que avançou rapidamente pelas categorias de base desde que chegou aos 11, recentemente chocou o clube ao pedir a rescisão de seu registro.
A notícia surgiu justamente quando Michael Carrick supostamente se preparava para integrar o adolescente ao elenco principal. Ao abordar a situação no episódio mais recente de The Overlap, Keane não poupou palavras em sua avaliação da mentalidade do jogador moderno de base.
Keane expressou sua perplexidade com o momento da disputa, afirmando: "Você tem 15 anos e está falando sobre jogar no time principal do Manchester United... espere só mais seis semanas! Você consegue esperar mais seis semanas até talvez passarmos pela copa? Carrick está sob pressão e voltamos a Sir Alex Ferguson, e às vezes colocávamos jovens no time principal, mas o United precisa vencer."
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Carrick pede cautela em meio à tempestade de transferências
Enquanto o mundo dos comentaristas reage com choque, o técnico do Manchester United adotou uma postura mais comedida, embora tenha deixado o jovem fora do elenco que sofreu derrota por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. Gabriel era esperado nessa partida, o que o tornaria o jogador mais jovem da história do clube a atuar em um jogo oficial. Em vez disso, sua notificação formal de sua intenção de deixar o clube se tornou o principal assunto em torno da partida.
Ao falar sobre a sensibilidade da situação, Carrick explicou a necessidade de cautela ao lidar com um jovem de 15 anos em meio a uma saga de tanta repercussão. O treinador disse: "Eu só acho que temos de ter muito cuidado com toda a situação. Ele é um garoto, tem 15 anos, e a maior [coisa] para mim, sem dúvida, e do ponto de vista do clube, é cuidar dos nossos jogadores mais jovens. Seu bem-estar, sua saúde, sua exposição. E acho que todos nós temos de estar realmente muito conscientes disso, de verdade, nesta situação."
Gigantes europeus monitoram
A disputa naturalmente chamou a atenção dos maiores clubes do futebol mundial, com Arsenal e Chelsea apontados como fortemente interessados na Premier League. Além dos rivais domésticos, Barcelona e Real Madrid também estariam monitorando de perto os desdobramentos, especialmente porque o passaporte irlandês de Gabriel poderia permitir que ele contornasse os regulamentos de transferências pós-Brexit.
No entanto, o ex-capitão do United Gary Neville criticou o estafe do jogador por permitir que a história se tornasse pública, dizendo: "Os representantes do jogador definitivamente vazaram isso. Eles decidiram que querem seguir com a opção nuclear e explodir tudo: JJ Gabriel vai deixar o Manchester United. Isso, para mim, é a minha preocupação. Que representantes acham que isso é bom para o garoto? Isso não é bom. Do ponto de vista do dever de cuidado com um jovem de 15 anos, um garoto de 15 anos nesta manhã é a manchete de contracapa de todos os jornais do país. Como vocês estão cuidando desse garoto?"
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Mainoo como um modelo para o futuro
Keane sugeriu que Gabriel deveria olhar para seu companheiro de equipe Kobbie Mainoo como um grande exemplo de como a paciência pode acabar levando a uma chance. Mainoo, que inicialmente se encontrava à margem do time principal sob a gestão anterior, desde então se firmou como uma peça vital do meio-campo do United.
Refletindo sobre a comparação, Keane acrescentou: "Falamos sobre Mainoo há alguns meses, e Mainoo é bem mais velho do que ele, mas dizíamos que, às vezes, como jogador, você tem de esperar sua vez. Eu não consigo entender o fato de que eles têm 15 anos. Eu diria isso a alguém de 18, 19, 20 anos. Estávamos dizendo ao Mainoo para esperar sua vez, ficar no banco, aprender seu ofício e até mesmo, às vezes, ficar no banco. Agora ele [Mainoo] teve a sua chance e a aproveitou. Esteja pronto.
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