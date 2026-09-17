O ídolo do Manchester United Keane admitiu que não consegue entender a mentalidade por trás do desejo repentino de Gabriel de forçar uma saída do clube em uma idade tão tenra. O atacante de 15 anos, que avançou rapidamente pelas categorias de base desde que chegou aos 11, recentemente chocou o clube ao pedir a rescisão de seu registro.

A notícia surgiu justamente quando Michael Carrick supostamente se preparava para integrar o adolescente ao elenco principal. Ao abordar a situação no episódio mais recente de The Overlap, Keane não poupou palavras em sua avaliação da mentalidade do jogador moderno de base.

Keane expressou sua perplexidade com o momento da disputa, afirmando: "Você tem 15 anos e está falando sobre jogar no time principal do Manchester United... espere só mais seis semanas! Você consegue esperar mais seis semanas até talvez passarmos pela copa? Carrick está sob pressão e voltamos a Sir Alex Ferguson, e às vezes colocávamos jovens no time principal, mas o United precisa vencer."