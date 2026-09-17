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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

'Espere mais seis semanas!' - Roy Keane pede que a joia do Manchester United JJ Gabriel tenha paciência em meio a pedido surpreendente de saída e interesse do Arsenal

Manchester United
J. Gabriel
M. Carrick
K. Mainoo
R. Keane
Brighton
Carabao Cup
Premier League

Roy Keane mandou um recado direto para a sensação do Manchester United JJ Gabriel, pedindo ao jovem que tenha paciência depois de ele ter solicitado de forma surpreendente deixar Old Trafford. O jogador de 15 anos, amplamente visto como uma das maiores promessas do futebol mundial, viu seu futuro mergulhar na incerteza após um pedido formal para cancelar seu registro com efeito imediato.

  • Keane questiona a falta de paciência do garoto-prodígio

    O ídolo do Manchester United Keane admitiu que não consegue entender a mentalidade por trás do desejo repentino de Gabriel de forçar uma saída do clube em uma idade tão tenra. O atacante de 15 anos, que avançou rapidamente pelas categorias de base desde que chegou aos 11, recentemente chocou o clube ao pedir a rescisão de seu registro.

    A notícia surgiu justamente quando Michael Carrick supostamente se preparava para integrar o adolescente ao elenco principal. Ao abordar a situação no episódio mais recente de The Overlap, Keane não poupou palavras em sua avaliação da mentalidade do jogador moderno de base.

    Keane expressou sua perplexidade com o momento da disputa, afirmando: "Você tem 15 anos e está falando sobre jogar no time principal do Manchester United... espere só mais seis semanas! Você consegue esperar mais seis semanas até talvez passarmos pela copa? Carrick está sob pressão e voltamos a Sir Alex Ferguson, e às vezes colocávamos jovens no time principal, mas o United precisa vencer."

    • Publicidade
  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick pede cautela em meio à tempestade de transferências

    Enquanto o mundo dos comentaristas reage com choque, o técnico do Manchester United adotou uma postura mais comedida, embora tenha deixado o jovem fora do elenco que sofreu derrota por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. Gabriel era esperado nessa partida, o que o tornaria o jogador mais jovem da história do clube a atuar em um jogo oficial. Em vez disso, sua notificação formal de sua intenção de deixar o clube se tornou o principal assunto em torno da partida.

    Ao falar sobre a sensibilidade da situação, Carrick explicou a necessidade de cautela ao lidar com um jovem de 15 anos em meio a uma saga de tanta repercussão. O treinador disse: "Eu só acho que temos de ter muito cuidado com toda a situação. Ele é um garoto, tem 15 anos, e a maior [coisa] para mim, sem dúvida, e do ponto de vista do clube, é cuidar dos nossos jogadores mais jovens. Seu bem-estar, sua saúde, sua exposição. E acho que todos nós temos de estar realmente muito conscientes disso, de verdade, nesta situação."

  • Gigantes europeus monitoram

    A disputa naturalmente chamou a atenção dos maiores clubes do futebol mundial, com Arsenal e Chelsea apontados como fortemente interessados na Premier League. Além dos rivais domésticos, Barcelona e Real Madrid também estariam monitorando de perto os desdobramentos, especialmente porque o passaporte irlandês de Gabriel poderia permitir que ele contornasse os regulamentos de transferências pós-Brexit.

    No entanto, o ex-capitão do United Gary Neville criticou o estafe do jogador por permitir que a história se tornasse pública, dizendo: "Os representantes do jogador definitivamente vazaram isso. Eles decidiram que querem seguir com a opção nuclear e explodir tudo: JJ Gabriel vai deixar o Manchester United. Isso, para mim, é a minha preocupação. Que representantes acham que isso é bom para o garoto? Isso não é bom. Do ponto de vista do dever de cuidado com um jovem de 15 anos, um garoto de 15 anos nesta manhã é a manchete de contracapa de todos os jornais do país. Como vocês estão cuidando desse garoto?"

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  • Manchester United v Leicester City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Mainoo como um modelo para o futuro

    Keane sugeriu que Gabriel deveria olhar para seu companheiro de equipe Kobbie Mainoo como um grande exemplo de como a paciência pode acabar levando a uma chance. Mainoo, que inicialmente se encontrava à margem do time principal sob a gestão anterior, desde então se firmou como uma peça vital do meio-campo do United.

    Refletindo sobre a comparação, Keane acrescentou: "Falamos sobre Mainoo há alguns meses, e Mainoo é bem mais velho do que ele, mas dizíamos que, às vezes, como jogador, você tem de esperar sua vez. Eu não consigo entender o fato de que eles têm 15 anos. Eu diria isso a alguém de 18, 19, 20 anos. Estávamos dizendo ao Mainoo para esperar sua vez, ficar no banco, aprender seu ofício e até mesmo, às vezes, ficar no banco. Agora ele [Mainoo] teve a sua chance e a aproveitou. Esteja pronto.

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