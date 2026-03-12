“Esperavam que levássemos uma surra!” – Trent Alexander-Arnold rebate críticas e classifica Federico Valverde, do Real Madrid, como “o jogador mais subestimado do planeta” após hat-trick heroico contra o Manchester City

Após a partida, o lateral do Real Madrid, Alexander-Arnold, não conseguiu esconder sua admiração pelo homem que se tornou o coração do Los Blancos nas últimas temporadas.

“Estou ficando sem palavras para descrevê-lo como jogador. Ele é, sem dúvida, o jogador de futebol mais subestimado do planeta”, disse Alexander-Arnold àTNT Sports. “Quando você joga com ele, entende o quanto ele se dedica ao time. Ele cobre cada centímetro do gramado e dá o seu melhor. Como jogador, a melhor qualidade que você pode ter é que seus companheiros sempre possam contar com você, e ele nunca nos decepciona.”