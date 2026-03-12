Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

“Esperavam que levássemos uma surra!” – Trent Alexander-Arnold rebate críticas e classifica Federico Valverde, do Real Madrid, como “o jogador mais subestimado do planeta” após hat-trick heroico contra o Manchester City

O astro do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, elogiou Federico Valverde, descrevendo-o como o “jogador mais subestimado” do futebol mundial após uma exibição sensacional contra o Manchester City. O jogador da seleção uruguaia foi o protagonista da vitória por 3 a 0 do Los Blancos na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Bernabeu. Apesar da ausência de Kylian Mbappé e Jude Bellingham, Valverde marcou três gols no primeiro tempo e desmontou a equipe de Pep Guardiola em 22 minutos de jogo.

  • A “referência” definitiva

    O desempenho de Valverde foi histórico, tornando-o apenas o segundo meio-campista na história do Real Madrid a marcar três gols em uma competição europeia, depois de Pirri. O técnico do Blancos, Álvaro Arbeloa, foi efusivo em seus elogios, sugerindo que o jogador de 27 anos é “a referência, tudo o que um jogador do Real Madrid deve ser”. O meio-campista liderou a equipe nos duelos e combinou seu trabalho defensivo com um desempenho ofensivo de elite, deixando a defesa do Manchester City sem respostas durante os primeiros 45 minutos.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Alexander-Arnold dá o veredicto de “o mais subestimado”

    Após a partida, o lateral do Real Madrid, Alexander-Arnold, não conseguiu esconder sua admiração pelo homem que se tornou o coração do Los Blancos nas últimas temporadas.

    “Estou ficando sem palavras para descrevê-lo como jogador. Ele é, sem dúvida, o jogador de futebol mais subestimado do planeta”, disse Alexander-Arnold àTNT Sports. “Quando você joga com ele, entende o quanto ele se dedica ao time. Ele cobre cada centímetro do gramado e dá o seu melhor. Como jogador, a melhor qualidade que você pode ter é que seus companheiros sempre possam contar com você, e ele nunca nos decepciona.”

  • Desafiando as narrativas pré-jogo

    A vitória foi ainda mais impressionante, considerando que o Real Madrid entrou em campo sem figuras importantes, como Kylian Mbappe e Jude Bellingham. Apesar do supercomputador da Opta favorecer o Manchester City antes do início da partida, o Los Blancos produziu uma aula de tática para garantir sua 29ª vitória por três ou mais gols na primeira mão de sua ilustre história europeia. 

    “Um desempenho impressionante”, acrescentou Alexander-Arnold. “Houve muito barulho quando o sorteio foi feito e antes deste jogo, especialmente pela forma como temos jogado e pelos resultados que temos obtido... muita gente esperava que fôssemos derrotados esta noite. Mas isso mostra a mentalidade. Não importa quais lesões temos ou quais jogadores estão fora. Esta competição é muito importante para o clube e, como jogadores, entendemos isso.”

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Não há espaço para complacência

    Apesar da vantagem de três gols, o clima no Real Madrid continua focado, enquanto a equipe se prepara para a viagem ao Etihad Stadium para a partida de volta, em 17 de março. Nem os jogadores nem a comissão técnica estão dando nada como certo, dada a qualidade do time de Guardiola. Arbeloa concluiu: “Se há uma coisa que ainda está muito longe, é a classificação. Eu disse aos jogadores que isso ainda não acabou. Sabemos o time que o City tem e que Pep é um grande técnico. Tenho certeza de que haverá mais surpresas na partida de volta.”

