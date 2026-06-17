"Esperava mais dele": até mesmo seus adversários ficaram surpresos com Cristiano Ronaldo na estreia da Copa do Mundo

"Queríamos neutralizá-lo. E estou feliz por termos conseguido neutralizá-lo", disse Yoane Wissa, companheiro de equipe de Mukau, que marcou o gol de empate de 1 a 1 do Congo nos acréscimos do primeiro tempo, após o gol de João Neves pelo Portugal no início da partida. "Mas acho que ele não vai ficar quieto durante todo o torneio."

Para o Congo, a situação ficou ainda mais complicada pelo fato de todo o estádio em Houston estar do lado de Ronaldo e já o aplaudir freneticamente antes mesmo do jogo. “Tivemos que manter o foco e não nos deixar abalar por isso”, disse Mukau. Os torcedores congoleses foram impedidos de entrar nos EUA devido ao surto de ebola; assim, apenas pessoas da comunidade congolesa no país anfitrião conseguiram chegar ao estádio.

Independentemente de seu fraco desempenho, todos os jogadores do Congo ressaltaram, em uníssono, seu “grande respeito” pela trajetória de Ronaldo. “Ele é um dos melhores jogadores da história do futebol”, afirmou Mukau. Ronaldo disputa sua sexta Copa do Mundo com a seleção de Portugal e busca conquistar seu primeiro título. No Grupo K, Portugal enfrenta o Uzbequistão na terça-feira, antes de encerrar a fase de grupos contra a Colômbia.