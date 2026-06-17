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RonaldoGetty Images
Nino Duit

Traduzido por

"Esperava mais dele": até mesmo seus adversários ficaram surpresos com Cristiano Ronaldo na estreia da Copa do Mundo

Copa do Mundo
Portugal
C. Ronaldo
Portugal x RD Congo
RD Congo

Cristiano Ronaldo decepcionou em todos os aspectos no empate de 1 a 1 de Portugal contra a República Democrática do Congo na estreia na Copa do Mundo — e, com isso, surpreendeu até mesmo seus adversários.

"Sabíamos que ele não é mais o mesmo. Sabíamos que ele corre menos e se esforça menos", disse o meio-campista do Congo, Ngal'ayel Mukau, em seguida, na zona mista. No entanto, Mukau ficou "um pouco" surpreso com o fraco desempenho do astro de 41 anos: "Eu esperava mais dele."

  • Ronaldo esteve completamente ausente durante grande parte da partida e registrou, no total, apenas 25 toques na bola. Até o intervalo, o atacante do Al-Nassr não registrou nenhum chute a gol, antes de desperdiçar duas chances promissoras no meio do segundo tempo. Na primeira jogada, ele não viu Bruno Fernandes, que estava em posição claramente melhor, o que fez com que este caísse no chão, perplexo e até mesmo visivelmente irritado.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Joane Wissa: “Ronaldo não vai ficar quieto durante todo o torneio”

    "Queríamos neutralizá-lo. E estou feliz por termos conseguido neutralizá-lo", disse Yoane Wissa, companheiro de equipe de Mukau, que marcou o gol de empate de 1 a 1 do Congo nos acréscimos do primeiro tempo, após o gol de João Neves pelo Portugal no início da partida. "Mas acho que ele não vai ficar quieto durante todo o torneio."

    Para o Congo, a situação ficou ainda mais complicada pelo fato de todo o estádio em Houston estar do lado de Ronaldo e já o aplaudir freneticamente antes mesmo do jogo. “Tivemos que manter o foco e não nos deixar abalar por isso”, disse Mukau. Os torcedores congoleses foram impedidos de entrar nos EUA devido ao surto de ebola; assim, apenas pessoas da comunidade congolesa no país anfitrião conseguiram chegar ao estádio.

    Independentemente de seu fraco desempenho, todos os jogadores do Congo ressaltaram, em uníssono, seu “grande respeito” pela trajetória de Ronaldo. “Ele é um dos melhores jogadores da história do futebol”, afirmou Mukau. Ronaldo disputa sua sexta Copa do Mundo com a seleção de Portugal e busca conquistar seu primeiro título. No Grupo K, Portugal enfrenta o Uzbequistão na terça-feira, antes de encerrar a fase de grupos contra a Colômbia.

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