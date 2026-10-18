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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Esperanza/La Cartuja liberta sua criatividade: Ez Abde no caminho de sua versão excepcional Correção: La Cartuja liberta sua criatividade: Ez Abde no caminho de sua versão excepcional

Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
A. Ezzalzouli
Espanha
Marrocos

O leão do Atlas acende a disputa pela artilharia no clube andaluz

Depois do fantasma da lesão que o afastou pouco antes da participação na Copa do Mundo de 2026, Abdessamad Ezzalzouli voltou para provar que é peça fundamental no ataque do Real Betis.

O ponta marroquino não se contentou em marcar seu quarto gol nesta temporada no polêmico confronto contra o Barcelona: ele derrubou a barreira das dúvidas para liderar isolado a lista de artilheiros da equipe e confirmar sua recuperação total, com o retorno daquela versão excepcional que encantou a Europa na temporada passada.

  • Retorno emocionante: Ez Abde recupera sua melhor versão

    O jornalista espanhol Aitor Torvisco afirmou, em sua reportagem no site Estadio Deportivo, especializado em notícias dos clubes da Andaluzia, que o ponta marroquino recuperou, diante de um público de mais de 66.924 espectadores no estádio La Cartuja, a versão excepcional com a qual encerrou a temporada passada.

    Se não fosse a lesão por torção no joelho, o astro marroquino teria disputado a Copa do Mundo, mas foi privado daqueles momentos e se viu obrigado a iniciar a temporada 2026-2027 de forma gradual.

    E com esse gol diante do Barcelona, o jogador que veste a camisa número 10 retomou seu papel de peça diferencial na equipe.

    E ele destacou: "Com esse feito, Ez Abde assume isolado a liderança da lista de artilheiros do Real Betis nesta temporada, à frente de Marc Bartra, Isco Alarcón e Cucho Hernández, todos com 3 gols em todas as competições".

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  • O segredo de La Cartuja: Ez Abde lidera a artilharia do Betis

    Torvisco destacou o impulso moral que Abdessamad Ezzalzouli recebe da torcida do Real Betis no estádio La Cartuja, e esse é o segredo dessa arrancada em termos de gols, já que todos os seus quatro gols nesta temporada, na LaLiga e na Liga dos Campeões, saíram no mesmo estádio.

    Ezzalzouli abriu sua conta na atual temporada contra o Getafe, em 17 de setembro, quando garantiu ao time do técnico Manuel Pellegrini a vitória sobre o Getafe (1 a 0).

    Ele voltou a marcar imediatamente após a retomada do Campeonato Espanhol, contribuindo para a vitória avassaladora sobre o Osasuna (5 a 2).

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    Essa sequência se estendeu e incluiu um gol espetacular contra o Porto (3 a 2), na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

    O astro do Betis coroou seus esforços com um gol no último sábado contra o Barcelona, quando diminuiu o placar para 3 a 2, antes de a partida terminar em 5 a 2 para a equipe catalã.

    Ezzalzouli também manteve o bom momento durante a data Fifa, ao marcar um gol de pênalti para a seleção do Marrocos no empate com o Mali (1 a 1), no dia 4 de outubro.

    Esse brilho vem depois de o jogador de 24 anos, natural da cidade de Beni Mellal, ter registrado os melhores números ofensivos de sua carreira na temporada 2025-2026, com 15 gols e 13 assistências.

    Antes disso, veio a temporada 2024-2025 (9 gols e 5 assistências) e a temporada 2023-2024, que marcou sua estreia com o Betis: 5 gols e nenhuma assistência, após um empréstimo bem-sucedido ao Osasuna na temporada 2022-2023, na qual marcou 6 gols e deu duas assistências.

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