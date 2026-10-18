Torvisco destacou o impulso moral que Abdessamad Ezzalzouli recebe da torcida do Real Betis no estádio La Cartuja, e esse é o segredo dessa arrancada em termos de gols, já que todos os seus quatro gols nesta temporada, na LaLiga e na Liga dos Campeões, saíram no mesmo estádio.

Ezzalzouli abriu sua conta na atual temporada contra o Getafe, em 17 de setembro, quando garantiu ao time do técnico Manuel Pellegrini a vitória sobre o Getafe (1 a 0).

Ele voltou a marcar imediatamente após a retomada do Campeonato Espanhol, contribuindo para a vitória avassaladora sobre o Osasuna (5 a 2).

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Essa sequência se estendeu e incluiu um gol espetacular contra o Porto (3 a 2), na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O astro do Betis coroou seus esforços com um gol no último sábado contra o Barcelona, quando diminuiu o placar para 3 a 2, antes de a partida terminar em 5 a 2 para a equipe catalã.

Ezzalzouli também manteve o bom momento durante a data Fifa, ao marcar um gol de pênalti para a seleção do Marrocos no empate com o Mali (1 a 1), no dia 4 de outubro.

Esse brilho vem depois de o jogador de 24 anos, natural da cidade de Beni Mellal, ter registrado os melhores números ofensivos de sua carreira na temporada 2025-2026, com 15 gols e 13 assistências.

Antes disso, veio a temporada 2024-2025 (9 gols e 5 assistências) e a temporada 2023-2024, que marcou sua estreia com o Betis: 5 gols e nenhuma assistência, após um empréstimo bem-sucedido ao Osasuna na temporada 2022-2023, na qual marcou 6 gols e deu duas assistências.