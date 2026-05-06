Com a derrota por 0 a 1 dos Rojiblancos para o Arsenal na noite de terça-feira, resta apenas um clube espanhol na competição europeia: o Rayo Vallecano, que enfrenta o Arsenal na semifinal da UEFA Conference League nesta quinta-feira.
Traduzido por
Esperança para a Bundesliga: a eliminação do Atlético de Madrid abrirá uma vaga a mais na Liga dos Campeões?
Com a Alemanha atualmente 0,567 pontos atrás da Espanha na classificação quinquenal, o FC Bayern de Munique e o SC Freiburg poderiam, assim, garantir que, na próxima temporada, as cinco primeiras equipes da Bundesliga — em vez de apenas quatro — possam disputar a Liga dos Campeões.
Os pontos que as federações recebem por vitórias, empates e avanço para a próxima fase são divididos pelo número total de clubes da respectiva federação que se classificaram para as três competições europeias. No caso da Alemanha, são sete clubes no total; na Espanha, oito.
Isso significa, por sua vez, que um ponto tem mais peso para a Bundesliga do que para a LaLiga. Fazendo as contas, a Alemanha sobe 0,142 pontos no ranking por cada ponto conquistado, enquanto a Espanha sobe apenas 0,125.
Basicamente, vale o seguinte: uma vitória em competição internacional rende dois pontos ao país, um empate rende um ponto. Além disso, a classificação para a próxima fase rende 1,5 ponto na Liga dos Campeões, um ponto na Liga Europa e 0,5 ponto na Liga Conferência.
Leipzig, Leverkusen, Stuttgart e Hoffenheim poderiam se beneficiar
A Alemanha conquistaria, portanto, uma quinta vaga pela liga caso o Bayern, que para isso teria de vencer o PSG, e o Freiburg, que enfrenta o Sporting Braga, chegassem às finais, e o Rayo Vallecano fosse eliminado pelo Racing de Estrasburgo.
Ao mesmo tempo, mesmo que os dois clubes alemães fossem eliminados, uma quinta vaga não seria totalmente impossível. Se tanto o Bayern quanto o Freiburg vencessem suas partidas de volta por um gol de diferença e fossem eliminados na disputa de pênaltis, a Alemanha somaria quatro pontos e recuperaria 0,571 pontos em relação à Espanha. Se o Rayo Vallecano fosse eliminado da Conference League, a vaga estaria garantida.
Nesse cenário, os beneficiados seriam o RB Leipzig, o Bayer 04 Leverkusen, o VfB Stuttgart e o TSG Hoffenheim. Todos os quatro clubes disputam, nas duas últimas rodadas da Bundesliga, as duas vagas restantes para a Liga dos Campeões, atrás do FC Bayern e do BVB. Se um quinto lugar for suficiente, pelo menos dois desses quatro clubes se classificariam com certeza para a competição.