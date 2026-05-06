Esperança para a Bundesliga: a eliminação do Atlético de Madrid abrirá uma vaga a mais na Liga dos Campeões?

Com a Alemanha atualmente 0,567 pontos atrás da Espanha na classificação quinquenal, o FC Bayern de Munique e o SC Freiburg poderiam, assim, garantir que, na próxima temporada, as cinco primeiras equipes da Bundesliga — em vez de apenas quatro — possam disputar a Liga dos Campeões.

Os pontos que as federações recebem por vitórias, empates e avanço para a próxima fase são divididos pelo número total de clubes da respectiva federação que se classificaram para as três competições europeias. No caso da Alemanha, são sete clubes no total; na Espanha, oito.

Isso significa, por sua vez, que um ponto tem mais peso para a Bundesliga do que para a LaLiga. Fazendo as contas, a Alemanha sobe 0,142 pontos no ranking por cada ponto conquistado, enquanto a Espanha sobe apenas 0,125.

Basicamente, vale o seguinte: uma vitória em competição internacional rende dois pontos ao país, um empate rende um ponto. Além disso, a classificação para a próxima fase rende 1,5 ponto na Liga dos Campeões, um ponto na Liga Europa e 0,5 ponto na Liga Conferência.