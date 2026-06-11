No FC Bayern, os olhares estão voltados para Toronto com certa apreensão. A condição física de Alphonso Davies antes do início da Copa do Mundo dos canadenses, na sexta-feira contra a Bósnia e Herzegovina, não preocupa apenas os muniquenses. Se o capitão lesionado e grande esperança dos “Canucks” superou a tempo sua lesão muscular na coxa ou se terá de enterrar seu grande sonho da Copa do Mundo é, neste momento, a questão que paira sobre o co-anfitrião – e sobre o clube recordista de títulos a 6.645 quilômetros de distância.
Traduzido por
Esperança de ser eliminado na fase de grupos? O FC Bayern está com uma grande preocupação neste Mundial
A revista "kicker" publicou recentemente que o FC Bayern espera que Davies "não entre em campo na Copa do Mundo caso a equipe seja eliminada na fase de grupos; caso contrário, no máximo na fase de mata-mata". A preocupação do clube é grande de que Davies possa voltar a jogar antes da hora e se lesionar novamente.
Tudo ainda está em aberto. Ele precisa aguardar o desenrolar dos acontecimentos, como Davies havia comunicado recentemente: “Vou simplesmente continuar com minha reabilitação, com meus progressos, e ver como me sinto, dia após dia, passo a passo.”
Uma participação contra a Bósnia-Herzegovina parece, pelo menos, descartada. “Sei que ele teve algumas lesões e não está previsto que ele volte para o primeiro jogo”, disse o técnico do Canadá, Jesse Marsch. Mas depois, contra o Catar (18 de junho) e a Suíça (24 de junho)? “Sem querer exercer pressão sobre ele, acredito no Alphonso”, afirmou Marsch.
- Getty Images
O FC Bayern e a Federação Canadense já estiveram em desacordo por causa de Alphonso Davies
Davies é um “atleta excepcional e um competidor”, continuou o ex-técnico do Leipzig. O jogador de 25 anos é “o homem que todos admiram e no qual todos acreditam quando se trata do que somos capazes de realizar com ele em campo”.
Essas declarações, por si só, mostram o quanto não apenas Marsch espera pelo retorno em breve da grande estrela de Munique para realizar o sonho do Canadá de chegar às oitavas de final. Nas duas participações anteriores na Copa do Mundo, em 1986 e 2022, os “Reds” não conquistaram nenhum ponto. Isso deve mudar agora.
A notícia vinda de Munique foi ainda mais amarga quando Davies sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda no início de maio, durante a eliminação do Bayern nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O Bayern falou então em “várias semanas” de afastamento.
Afinal, eles estão atualmente em contato próximo com a federação canadense, depois que, em março de 2025, houve uma forte disputa após uma lesão no ligamento cruzado de Davies, sofrida quando ele jogava pela seleção nacional. O presidente do Bayern, Jan-Christian Dreesen, chegou a ameaçar a Canadian Soccer Association com medidas legais.
E agora? Marsch garantiu que “não se correrão riscos”. O Bayern acompanhará tudo isso de perto, de Munique.