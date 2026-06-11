Esperança de ser eliminado na fase de grupos? O FC Bayern está com uma grande preocupação neste Mundial

Davies é um “atleta excepcional e um competidor”, continuou o ex-técnico do Leipzig. O jogador de 25 anos é “o homem que todos admiram e no qual todos acreditam quando se trata do que somos capazes de realizar com ele em campo”.

Essas declarações, por si só, mostram o quanto não apenas Marsch espera pelo retorno em breve da grande estrela de Munique para realizar o sonho do Canadá de chegar às oitavas de final. Nas duas participações anteriores na Copa do Mundo, em 1986 e 2022, os “Reds” não conquistaram nenhum ponto. Isso deve mudar agora.

A notícia vinda de Munique foi ainda mais amarga quando Davies sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda no início de maio, durante a eliminação do Bayern nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O Bayern falou então em “várias semanas” de afastamento.

Afinal, eles estão atualmente em contato próximo com a federação canadense, depois que, em março de 2025, houve uma forte disputa após uma lesão no ligamento cruzado de Davies, sofrida quando ele jogava pela seleção nacional. O presidente do Bayern, Jan-Christian Dreesen, chegou a ameaçar a Canadian Soccer Association com medidas legais.

E agora? Marsch garantiu que “não se correrão riscos”. O Bayern acompanhará tudo isso de perto, de Munique.