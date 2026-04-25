"Esperamos que ele dê o seu melhor" – Mikel Arteta incentiva Bukayo Saka a dar o seu melhor pelo Arsenal na reta final do campeonato, após seu retorno de lesão

Arteta revelou que seu craque parecia estar de “ótimo humor” durante o treino de sexta-feira e destacou o papel do jogador de 24 anos como a figura mais influente da equipe. O técnico espera que o atacante recupere imediatamente a forma que levou o Arsenal a vencer 73% dos jogos do campeonato com ele no time titular nesta temporada.

Enfatizando as altas expectativas depositadas em Saka para que ele tenha um bom desempenho sob imensa pressão, Arteta disse: “Certamente temos em Bukayo um dos jogadores mais influentes que tivemos nos últimos anos. Ele é um jogador que, quando se trata desses momentos, esperamos que ele crie essas jogadas para nos dar a vitória. Precisamos dele no elenco. Nós o temos agora. Esperamos poder utilizá-lo da maneira certa.”