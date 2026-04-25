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"Esperamos que ele dê o seu melhor" – Mikel Arteta incentiva Bukayo Saka a dar o seu melhor pelo Arsenal na reta final do campeonato, após seu retorno de lesão
Talisman volta para a reta final
O Arsenal recebeu um grande impulso com o retorno previsto de Saka ao elenco para o crucial confronto em casa deste sábado contra o Newcastle United. O jogador da seleção inglesa está afastado dos gramados devido a um problema no tendão de Aquiles desde a final da Carabao Cup, período em que os Gunners passaram por dificuldades, conquistando apenas uma vitória em cinco partidas. Sua disponibilidade chega em um momento crítico, já que o Arsenal busca quebrar uma sequência de duas derrotas consecutivas que o deixou em desvantagem na tabela de classificação.
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À espera de momentos mágicos
Arteta revelou que seu craque parecia estar de “ótimo humor” durante o treino de sexta-feira e destacou o papel do jogador de 24 anos como a figura mais influente da equipe. O técnico espera que o atacante recupere imediatamente a forma que levou o Arsenal a vencer 73% dos jogos do campeonato com ele no time titular nesta temporada.
Enfatizando as altas expectativas depositadas em Saka para que ele tenha um bom desempenho sob imensa pressão, Arteta disse: “Certamente temos em Bukayo um dos jogadores mais influentes que tivemos nos últimos anos. Ele é um jogador que, quando se trata desses momentos, esperamos que ele crie essas jogadas para nos dar a vitória. Precisamos dele no elenco. Nós o temos agora. Esperamos poder utilizá-lo da maneira certa.”
Ações em vez de palavras
Com apenas cinco partidas restantes, Arsenal e City estão atualmente empatados em pontos e saldo de gols. Arteta minimizou a importância das manobras psicológicas pré-jogo, exigindo, em vez disso, que seus jogadores provem que merecem o título através de suas atuações em campo.
Exortando seu elenco a ignorar o barulho externo e se concentrar inteiramente na tarefa imediata no Emirates Stadium, Arteta acrescentou: “Não se trata de falar, não se trata de sentir. É amanhã, quando vocês cruzarem aquela linha e fizerem o que tem que ser feito. E, neste momento, trata-se de fazer o que tem que ser feito. É isso. Não adianta falar muito sobre o que fazer. Vamos criar e gerar o contexto certo para isso e, no final, teremos que fazer isso em campo.”
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Um teste de coragem
O Arsenal precisa aproveitar o calendário, já que jogará duas vezes antes que o City retorne à competição da liga devido aos compromissos na FA Cup. Uma vitória sobre o Newcastle é essencial para interromper uma sequência de quatro derrotas em seis jogos e melhorar um histórico de resultados ruins no mês de abril. Diante de um time dos Magpies que perdeu oito dos últimos 11 jogos, os Gunners precisam demonstrar que são capazes de lidar com a intensidade física e mental necessária para manter a luta pelo título.