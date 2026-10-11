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“Espera ser demitido!” Especialista em linguagem corporal identifica quatro sinais preocupantes em Michael Carrick no Manchester United
Sinais de alerta identificados no comportamento de Carrick
Carrick enfrenta uma pressão imensa enquanto sua equipe atravessa uma sequência de resultados historicamente ruim. Após o decepcionante empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur, Darren Stanton, especialista em linguagem corporal, apontou vários sinais físicos que sugerem que o técnico está perto de atingir seu limite.
Stanton, ex-detetive da polícia, afirmou que Carrick parece estar sob pressão extrema e identificou quatro “sinais de alerta” em suas recentes aparições públicas. “Primeiro, vemos que ele levanta apenas um dos ombros, o que revela uma total falta de confiança no que diz ao falar que certos aspectos do jogo melhoraram. Ele não acredita de verdade no que está dizendo”, afirmou o especialista ao The Sun.
Além disso, Stanton apontou as rugas na testa de Carrick como sinais de angústia, ansiedade e frustração crescente. O especialista também observou que o técnico comprime fortemente os lábios, gesto que interpretou como um esforço consciente para conter o que realmente sente sobre a situação atual do clube.
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A linguagem corporal de Carrick indica desconforto
O último indício significativo mencionado foi um gesto de autoconforto de Carrick ao mostrar a língua, que Stanton comparou a um comportamento usado para se acalmar, frequentemente observado em crianças pequenas que se sentem desconfortáveis no ambiente em que estão.
“Mostrar a língua é um gesto que usamos para nos tranquilizar e que vemos em crianças muito pequenas quando estão infelizes e desconfortáveis em uma situação. Carrick também se sente muito desconfortável no momento com seu trabalho e com a forma como as coisas estão indo para ele”, explicou Stanton.
Ele observou ainda que Carrick parecia pálido e suava visivelmente, o que sugeria uma resposta fisiológica de “fuga”, na qual o instinto do técnico é se afastar o máximo possível da situação estressante em Old Trafford.
As dificuldades em campo continuam
As dificuldades táticas e psicológicas apontadas por especialistas se refletiram em uma sequência de resultados ruins para o Manchester United. No confronto com o Tottenham, o United parecia ter a vantagem quando Bryan Mbeumo marcou aos 73 minutos. Pouco depois, Rodrigo Bentancur, do Tottenham, foi expulso.
No entanto, mesmo com um jogador a mais, o time de Carrick recuou e permitiu que Dominic Solanke empatasse de cabeça nos acréscimos. A dificuldade para segurar o resultado se tornou recorrente: a equipe não venceu nenhum dos últimos três jogos que terminou com superioridade numérica. O clima ficou hostil, com a torcida vaiando a equipe em alto volume tanto no intervalo quanto após o apito final.
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Pior início de temporada do Manchester United em 40 anos
Os números da atual campanha do Manchester United são motivo de preocupação para a diretoria. O clube somou apenas seis pontos nas seis primeiras rodadas da Premier League, seu pior início de temporada na primeira divisão em quatro décadas. Carrick, que inicialmente deu novo ânimo ao elenco como substituto interino de Ruben Amorim, agora vê o cargo permanente se mostrar muito mais desgastante.
Embora tenha conquistado expressivos 39 pontos em 17 jogos no fim da temporada passada, aquele embalo desapareceu por completo, deixando o clube na 12ª posição da tabela.
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