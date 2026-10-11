“Espera ser demitido!” Especialista em linguagem corporal identifica quatro sinais preocupantes em Michael Carrick no Manchester United

Carrick enfrenta uma pressão imensa enquanto sua equipe atravessa uma sequência de resultados historicamente ruim. Após o decepcionante empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur, Darren Stanton, especialista em linguagem corporal, apontou vários sinais físicos que sugerem que o técnico está perto de atingir seu limite.

Stanton, ex-detetive da polícia, afirmou que Carrick parece estar sob pressão extrema e identificou quatro “sinais de alerta” em suas recentes aparições públicas. “Primeiro, vemos que ele levanta apenas um dos ombros, o que revela uma total falta de confiança no que diz ao falar que certos aspectos do jogo melhoraram. Ele não acredita de verdade no que está dizendo”, afirmou o especialista ao The Sun.

Além disso, Stanton apontou as rugas na testa de Carrick como sinais de angústia, ansiedade e frustração crescente. O especialista também observou que o técnico comprime fortemente os lábios, gesto que interpretou como um esforço consciente para conter o que realmente sente sobre a situação atual do clube.