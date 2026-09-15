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Espera de 25 anos vai se repetir se Harry Kane encerrar o jejum da Inglaterra na Bola de Ouro? Vencedor da Bola de Ouro Michael Owen aguarda quinto membro de clube exclusivo
Beckham e Gerrard chegaram perto sem nunca vencer
Várias superestrelas da Inglaterra chegaram perto de saborear a glória da Bola de Ouro ao longo dos anos, com Billy Wright, Duncan Edwards, Johnny Haynes, Jimmy Greaves, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard e Jude Bellingham terminando todos entre os três primeiros sem jamais colocar as mãos no prêmio máximo.
Os gigantes de todos os tempos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo criaram um duopólio impressionante ao longo de um período de 15 anos, conquistando 13 vitórias entre eles, com o GOAT argentino reescrevendo os livros de história ao celebrar oito triunfos.
Essa coroa agora está em disputa mais uma vez, com Rodri e Ousmane Dembele ajudando a inaugurar uma nova era nas duas últimas votações da Bola de Ouro. Ambos estão novamente na briga, após terem erguido os troféus da Copa do Mundo e da Liga dos Campeões em 2026, mas espera-se que outro vencedor inédito surja.
Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia também estão nessa disputa, mas é Kane quem aparece como favorito para ser nomeado o ‘melhor jogador do planeta’. Isso porque ele marcou 61 gols pelo Bayern na última temporada, além de 12 pela Inglaterra, e se tornou bicampeão da Bundesliga.
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Kane pode quebrar o ciclo de 25 anos dos superastros ingleses?
Depois de um quarto de século, um inglês pode em breve voltar ao topo do futebol mundial. Owen, o último homem a alcançar esse patamar e que agora atua como embaixador da Casino.org, ajudando jogadores britânicos a comparar os melhores cassinos online selecionados para jogadores do Reino Unido, disse à GOAL, quando lhe foi colocado que certamente não vai demorar tanto para outra estrela da Inglaterra se tornar digna da Bola de Ouro: “Eu diria que não. Espera-se que não.
“Apenas quatro de nós ganhamos isso em sua história. Qual é a história? 75 anos ou algo assim? Então, estamos falando de um a cada 20 anos, pouco menos de 20 anos é a média, de qualquer forma. Então, estamos ultrapassando essa média no momento, porque já faz 25 anos desde que eu ganhei.
“Obviamente, Harry tem uma boa chance. Eu acho que é um ano bem aberto, mas também acho que Harry Kane tem uma grande chance de vencer. Seria uma conquista fabulosa se ele conseguisse.”
Kane pode ser eleito o melhor jogador do planeta
Além de Owen, os outros vencedores ingleses são Stanley Matthews, que conquistou a primeira Bola de Ouro em 1956, Bobby Charlton, campeão da Copa do Mundo, e Kevin Keegan, que venceu o prêmio em anos consecutivos, em 1978 e 1979.
Kane falou à TNT Sports sobre acrescentar seu nome a essa ilustre lista de vencedores: “Não faz tanto tempo assim que eu era aquele torcedor que queria se tornar jogador profissional, e agora estou aqui vencendo prêmios, e com a Bola de Ouro é a mesma coisa.
“Claro, agora isso está fora das minhas mãos, depende dos votantes e das pessoas que decidem. A temporada que tive foi, de longe, a minha melhor temporada, e teremos que esperar para ver. É estranho porque eu já estou focado nesta temporada agora, e na próxima temporada. Posso ser melhor? Posso evoluir? Mas também quero valorizar o que fiz.
“A questão com as opiniões no futebol é que existem muitas opiniões, muitos argumentos para jogadores diferentes, e as pessoas adoram este jogador porque ‘ele é rápido’ e ‘tem um grande QI’ e ‘sua finalização é ótima’. Então, acho que é isso que torna o futebol especial, todos esses debates, e a Bola de Ouro definitivamente é um deles. Estou feliz por estar na disputa, então teremos que esperar para ver.”
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Marca de 73 gols de Kane supera melhor temporada pessoal de Ronaldo
Até mesmo Kane admite estar surpreso por ter registrado números “absurdos” que antes só eram alcançáveis por um par de GOATs. Sua marca de 73 gols por clube e seleção é superior a qualquer total que Ronaldo, com um recorde pessoal de 69, tenha conseguido ao longo de uma temporada, com apenas Messi, com 82, acima dele.
Ainda está por ser visto se essas façanhas serão suficientes para o capitão talismânico da Inglaterra garantir uma Bola de Ouro própria, com esse prestigioso troféu programado para ser entregue no London Palladium Theatre em 26 de outubro.
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