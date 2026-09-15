Várias superestrelas da Inglaterra chegaram perto de saborear a glória da Bola de Ouro ao longo dos anos, com Billy Wright, Duncan Edwards, Johnny Haynes, Jimmy Greaves, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard e Jude Bellingham terminando todos entre os três primeiros sem jamais colocar as mãos no prêmio máximo.

Os gigantes de todos os tempos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo criaram um duopólio impressionante ao longo de um período de 15 anos, conquistando 13 vitórias entre eles, com o GOAT argentino reescrevendo os livros de história ao celebrar oito triunfos.

Essa coroa agora está em disputa mais uma vez, com Rodri e Ousmane Dembele ajudando a inaugurar uma nova era nas duas últimas votações da Bola de Ouro. Ambos estão novamente na briga, após terem erguido os troféus da Copa do Mundo e da Liga dos Campeões em 2026, mas espera-se que outro vencedor inédito surja.

Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia também estão nessa disputa, mas é Kane quem aparece como favorito para ser nomeado o ‘melhor jogador do planeta’. Isso porque ele marcou 61 gols pelo Bayern na última temporada, além de 12 pela Inglaterra, e se tornou bicampeão da Bundesliga.