Musiala gerou grande preocupação após desabar em campo pela segunda vez em quatro dias durante a vitória do Bayern de Munique sobre o Heidenheim em amistoso. O jogador de 23 anos parecia atordoado e precisou de atendimento médico antes de deixar o gramado amparado, após um episódio assustador semelhante contra o RB Leipzig.

O diretor esportivo Max Eberl confirmou que o clube está totalmente ciente da situação e dando apoio ao jogador. Musiala depois divulgou um comunicado revelando que foi diagnosticado com crises de ausência temporárias e breves devido a uma disfunção neurológica.