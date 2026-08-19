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Especialistas médicos dão veredicto após Jamal Musiala desabar durante partida do Bayern de Munique
Incidentes alarmantes em sequência
Musiala gerou grande preocupação após desabar em campo pela segunda vez em quatro dias durante a vitória do Bayern de Munique sobre o Heidenheim em amistoso. O jogador de 23 anos parecia atordoado e precisou de atendimento médico antes de deixar o gramado amparado, após um episódio assustador semelhante contra o RB Leipzig.
O diretor esportivo Max Eberl confirmou que o clube está totalmente ciente da situação e dando apoio ao jogador. Musiala depois divulgou um comunicado revelando que foi diagnosticado com crises de ausência temporárias e breves devido a uma disfunção neurológica.
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Neurologista apresenta análise especializada
Após os incidentes, o veículo alemão BILD entrou em contato com o Prof. Christoph Kleinschnitz, chefe de neurologia do Hospital Universitário de Essen, para obter uma análise profissional.
"Do ponto de vista neurológico, isso poderia potencialmente ser uma crise epiléptica. Poderia ser uma forma de epilepsia de ausência, já que sintomas como breves períodos de falta de resposta são compatíveis com isso", explicou o renomado neurologista.
"No entanto, precisaríamos conhecer todos os achados dos exames neurológicos para fazer essa avaliação. É altamente tratável, mas exigiria terapia de longo prazo. Musiala pode continuar jogando futebol."
Superando lesões e problemas de saúde
O mais recente susto com sua saúde acontece no momento em que Musiala tenta ganhar ritmo após um período de altos e baixos em sua carreira. O meia perdeu uma parte significativa da campanha de 2025-26 depois de sofrer uma fratura na fíbula, além de um tornozelo deslocado e fraturado, durante a Copa do Mundo de Clubes contra o Paris Saint-Germain.
Equilibrar a recuperação dessas graves lesões ortopédicas com o controle dessa condição neurológica recém-diagnosticada agora é a prioridade. Felizmente, especialistas demonstram confiança de que o problema não vai atrapalhar sua carreira profissional com o tratamento adequado a longo prazo.
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De olho em seu retorno
Com Musiala recebendo excelente atendimento médico e demonstrando otimismo em relação à sua rotina, a atenção agora se volta para sua disponibilidade para a próxima temporada. O Bayern de Munique está ansioso para ter seu camisa 10 totalmente integrado enquanto busca títulos em todas as competições.
O clube, junto com sua família e amigos, permanece ao seu lado enquanto ele segue seu plano contínuo de tratamento. Os torcedores esperam vê-lo de volta aos gramados em segurança assim que a equipe médica der o sinal verde final para seu retorno.
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